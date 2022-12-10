НДФЛ дистанционного сотрудника: возможное двойное обложение

Ранее мы писали про возможные нововведения со стороны Минфина с целью устранения налоговой несправедливости. То есть, граждане, работающие дистанционно на территории другого государства для российского работодателя, будут иметь обязательство по уплате НДФЛ в России. Соответственно, данный проект повлияет на пополнение бюджета и дальнейшее экономическое поддержание страны, но существуют некоторые сложности.

Так как дистанционные сотрудники не всегда оповещают своих работодателей о фактическом месте выполнения их трудовых обязанностей, зачастую у работодателя возникают трудности в определении налоговых обязательств таких работников. Большинство ответственных работодателей во избежание недопонимания с налоговой, а также правильности исчисления налога в бюджет, указывают в трудовом договоре сотрудника место фактического исполнения работы: территория РФ либо иное государство. Тем самым, не возникает вопрос касательно источника дохода.

Все услуги по этой теме:

Основная сложность в случае принятия закона, состоит в соблюдении положения международных соглашений об устранении двойного обложения (СОИДН), предусматривающих иной порядок взимания подоходного налога. Одной из задач соглашения является установление четкого порядка налогообложения и недопущение ситуаций, когда с одного и того же дохода налог уплачивается дважды. В случае с налогообложением дохода дистанционного работника в РФ, вероятно, ему предстоит заплатить подоходный налог и в стране проживания.

Какие изменения будут приняты Ведомством и какие предпримут решения, узнаем позже. Как говорится в русской поговорке: поживём- увидим.