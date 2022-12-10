News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
2

НДФЛ дистанционного сотрудника: возможное двойное обложение

Ранее мы писали про возможные нововведения со стороны Минфина с целью устранения налоговой несправедливости. То есть, граждане, работающие дистанционно на территории другого государства для российского работодателя, будут иметь обязательство по уплате НДФЛ в России. Соответственно, данный проект повлияет на пополнение бюджета и дальнейшее экономическое поддержание страны, но существуют некоторые сложности.

Полина Мостепан
Обсудить

Так как дистанционные сотрудники не всегда оповещают своих работодателей о фактическом месте выполнения их трудовых обязанностей, зачастую у работодателя возникают трудности в определении налоговых обязательств таких работников. Большинство ответственных работодателей во избежание недопонимания с налоговой, а также правильности исчисления налога в бюджет, указывают в трудовом договоре сотрудника место фактического исполнения работы: территория РФ либо иное государство. Тем самым, не возникает вопрос касательно источника дохода.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

Основная сложность в случае принятия закона, состоит в соблюдении положения международных соглашений об устранении двойного обложения (СОИДН), предусматривающих иной порядок взимания подоходного налога. Одной из задач соглашения является установление четкого порядка налогообложения и недопущение ситуаций, когда с одного и того же дохода налог уплачивается дважды. В случае с налогообложением дохода дистанционного работника в РФ, вероятно, ему предстоит заплатить подоходный налог и в стране проживания.

Какие изменения будут приняты Ведомством и какие предпримут решения, узнаем позже. Как говорится в русской поговорке: поживём- увидим.

По материалам: Телеграм-канала TaxPro

#дистанционная работа#подоходный налог (НДФЛ)#соглашение об избежании двойного налогообложения
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#дистанционная работа#подоходный налог (НДФЛ)#соглашение об избежании двойного налогообложения