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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Швейцария и США обсуждают пересмотр налогового соглашения и новое соглашение по FATCA

Официальные лица Швейцарии и США встретились 13 декабря для обсуждения переговоров по пересмотру налогового соглашения 1996 года между двумя странами, а также нового соглашения FATCA и других вопросов.

Ольга Кутяева
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В ходе обсуждения двусторонних тем госсекретарь Швецарии Даниэла Штоффель затронула тему текущих переговоров по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения. В этом году Швейцария и США определили потенциальные области для внесения поправок и договорились о дальнейшем прояснении взаимных проблем в первой половине 2023 года.

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Кроме того, правительственные чиновники обсудили реализацию Закона о соблюдении налогового законодательства в отношении иностранных счетов (FATCA). В 2013 году Швейцария подписала соглашение с США об упрощении внедрения FATCA. На смену ему должно прийти новое соглашение, предусматривающее автоматический и взаимный обмен информацией.

Госсекретарь Даниэла Штоффель и заместитель министра финансов США Уолли Адейемо также обсудили многосторонние темы, такие как новые рамки отчетности по криптоактивам ОЭСР, санкции, а также реализацию реформы корпоративного налогообложения ОЭСР и пакета реформ Базель III по стабильности финансового рынка.

По материалам Orbitax

#FATCA#соглашение об избежании двойного налогообложения#Соединенные Штаты Америки (США)#Швейцария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#FATCA#соглашение об избежании двойного налогообложения#Соединенные Штаты Америки (США)#Швейцария