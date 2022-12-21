News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Ольга Кутяева
0

В Госдуму поступил проект закона, приостанавливающий действие СОИДН с Латвией

Соответствующий проект закона в Государственную Думу внесло Правительство как ответную меру на действия Латвии.

Ольга Кутяева
Обсудить

Напомним, Латвия приостановила действие налогового соглашения (от 20 декабря 2010 года) в мае этого года.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Латвии?
Подробнее
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

Следующим шагом планируется расторжение налогового соглашения по стороны России.

В случае если уведомление Латвии будет отправлено до 30 июня следующего года, соглашение прекратит свое действие с 1 января 2024 года.

#Латвия#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Латвия#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения