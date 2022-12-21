В Госдуму поступил проект закона, приостанавливающий действие СОИДН с Латвией

Соответствующий проект закона в Государственную Думу внесло Правительство как ответную меру на действия Латвии.

Напомним, Латвия приостановила действие налогового соглашения (от 20 декабря 2010 года) в мае этого года.

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Следующим шагом планируется расторжение налогового соглашения по стороны России.