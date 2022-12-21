В Госдуму поступил проект закона, приостанавливающий действие СОИДН с Латвией

Соответствующий проект закона в Государственную Думу внесло Правительство как ответную меру на действия Латвии.
Напомним, Латвия приостановила действие налогового соглашения (от 20 декабря 2010 года) в мае этого года.
Следующим шагом планируется расторжение налогового соглашения по стороны России.
В случае если уведомление Латвии будет отправлено до 30 июня следующего года, соглашение прекратит свое действие с 1 января 2024 года.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь