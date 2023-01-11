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Полина Мостепан
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Повышение социальных мер поддержки в 2023 г.

Первая неделя нового года только-только набирает обороты, поэтому предлагаем освежить память и напомнить о социальных мерах поддержки в виде выплат и пособий, которые были повышены в 2023 году.

Полина Мостепан
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Перечень позиций, по которым будут увеличены выплаты и минимальные ставки:

1. Минимальный размер оплаты труда.

В текущем году МРОТ будет увеличен до 16 242 рублей, что соответственно приведет к ответному увеличению минимальных выплат, привязанных к ставке МРОТ.

2. Минимальный прожиточный минимум.

На текущий момент размер прожиточного минимума в среднем по стране составляет 14 375 рублей на душу населения: 15 669 рублей –для работающих граждан, 12 363 рублей – для пенсионеров и 13 944 рублей – для детей. Соответственно, данное увеличение прожиточного минимума повлияет на рост социальных выплат зависящие от него, такие как пособие на детей либо беременным женщинам.

3. Выплаты по больничному листу.

В текущем периоде 2023 года оплата больничного листа за сутки будет составлять не более 2 736,99 рублей. Таким образом, в случае нетрудоспособности максимальная сумма выплаты не превысит 19 158,9 рублей.

4. Оплата декретного периода.

В соответствии со стандартным периодом в сто сорок дней, за отпуск по беременности и родам в текущем году выплата составит в диапазоне минимального значения 74 757,2 рублей до максимального 383 178,6 рублей.

5. Выплаты на ребенка до 1.5 лет.

Выплата на ребенка, за которым осуществляется уход до достижения возраста 1,5 лет -максимальная выплата пособия по уходу может составить 33 281,8 рублей в месяц.

По материалам: Телеграм-канала Государственная Дума

#больничный#МРОТ#пособие по беременности и родам
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#больничный#МРОТ#пособие по беременности и родам