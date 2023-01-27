Россию хотят включить в «черный список» Евросоюза

Группа по Кодексу поведения Европейского Союза собралась 24 января для обсуждения, среди прочего, прогресса России в решении проблем, из-за которых она попала в Приложение II («серый список») Заключения Совета ЕС по несотрудничающим юрисдикциям в феврале 2022 года.

Приложение II содержит юрисдикции, которые обязались предпринять определенные действия, чтобы снять озабоченность ЕС и избежать включения в список не сотрудничающих юрисдикций (Приложение I, «черный список»).

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Группа по Кодексу поведения пришла к выводу, что Россия не приняла адекватных мер по устранению озабоченности ЕС, и, как ожидается, будет рекомендовано включить Россию в «черный список» на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам (ЭКОФИН), запланированном на 14 февраля 2023 года.

В настоящее время «черный список» включает 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилью, Багамы, Фиджи, Гуам, Палау, Панаму, Самоа, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату.