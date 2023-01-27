News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
2

Россию хотят включить в «черный список» Евросоюза

Группа по Кодексу поведения Европейского Союза собралась 24 января для обсуждения, среди прочего, прогресса России в решении проблем, из-за которых она попала в Приложение II («серый список») Заключения Совета ЕС по несотрудничающим юрисдикциям в феврале 2022 года.

Ольга Кутяева
Обсудить

Приложение II содержит юрисдикции, которые обязались предпринять определенные действия, чтобы снять озабоченность ЕС и избежать включения в список не сотрудничающих юрисдикций (Приложение I, «черный список»).

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее
Налоговые системы 100 стран: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

Группа по Кодексу поведения пришла к выводу, что Россия не приняла адекватных мер по устранению озабоченности ЕС, и, как ожидается, будет рекомендовано включить Россию в «черный список» на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам (ЭКОФИН), запланированном на 14 февраля 2023 года.

В настоящее время «черный список» включает 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилью, Багамы, Фиджи, Гуам, Палау, Панаму, Самоа, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату.

По материалам Orbitax

#Европейский Союз (ЕС)#черный список
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Европейский Союз (ЕС)#черный список