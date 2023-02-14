Багамы приводят режим экономического присутствия в соответствие с международным стандартом

Правительство Багамских островов внесло в Палату собрания законопроект, направленный на обновление режима использования экономических веществ.

Юридические лица уже обязаны иметь реальное экономическое присутствие на Багамских островах в соответствии с Законом (Bahamas under the Commercial Entities (Substance Requirements) Act 2018) и некоторыми поправками, внесенными в него в 2019 году. Однако в июле 2022 года ОЭСР вынесла рекомендации Багамским островам как одной из четырех юрисдикций, чье правоприменение стандарта экономического присутствия нуждается в «существенном улучшении». После этого в октябре 2022 года ЕС включил Багамы в список юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых целях, из-за недостатков в обеспечении соблюдения режима отчетности по экономическому присутствию в сочетании с нулевой или номинальной ставкой корпоративного подоходного налога.

Новые поправки к Закону направлены на обновление нормативной базы юрисдикции, чтобы она соответствовала последним международным стандартам экономического присутствия юридических лиц в юрисдикции.

Это ускорит процесс отчетности и обмена информацией с другими юрисдикциями. В нем также будут предусмотрены меры по исправлению ситуации для организаций, не соблюдающих требования, которым будет дано 28 дней на устранение недостатков или проведение аудиторской проверки. Если проверка выявит дальнейшее несоответствие, регулятор выдаст компании уведомление с требованием выполнить требования в течение 14 дней. Невыполнение этого требования может привести к наложению административных штрафов в размере до 300 000 BSD и, в конечном итоге, к исключению из Реестра компаний.

Правительство также работает над другими способами повышения уровня соблюдения законодательства, в первую очередь над модернизацией электронного портала, который позволит компаниям, зарегистрированным на Багамах, подавать отчеты об экономическом присутствии через Департамент внутренних доходов.