Первый этап бельгийской налоговой реформы включает глобальный минимальный налог

Заместитель премьер-министра и министр финансов Бельгии объявили о предложении правительства по первому этапу крупных налоговых реформ.

Некоторые из основных мер включают в себя:

Увеличение стандартной суммы освобождения от налога на доходы физических лиц с 10 160 евро до 13 500 евро;

Увеличение верхнего порога подоходного налога с населения (50%) с 46 440 евро до 60 000 евро;

Введение минимального налога на транснациональные корпорации, т. е. глобальный минимальный налог в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523;

Реформа вычета полученных дивидендов, который будет изменен с вычета на освобождение с более строгими условиями;

Укрепление системы инвестиционных вычетов для поощрения инвестиций, особенно в отношении устойчивых инвестиций, включая:

· значительное увеличение разрешенного вычета для устойчивых инвестиций;

· система ускоренной амортизации для устойчивых инвестиций; и

· распространение налогового кредита на НИОКР на устойчивые инвестиции;

· введение патентного требования для квалификации интеллектуальной собственности для вычета дохода от инноваций; и

· гармонизация пониженных ставок НДС, замена ставок 6% и 12% единой ставкой 9% в целом при сохранении стандартной ставки 21%, а также:

ставка НДС 0% на фрукты и овощи, лекарства, подгузники и другие товары для интимной гигиены, проезд в общественном транспорте; и

ставка 6% на электричество, природный газ, воду и бытовое отопление.