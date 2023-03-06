Первый этап бельгийской налоговой реформы включает глобальный минимальный налог

Заместитель премьер-министра и министр финансов Бельгии объявили о предложении правительства по первому этапу крупных налоговых реформ.
Некоторые из основных мер включают в себя:
· значительное увеличение разрешенного вычета для устойчивых инвестиций;
· система ускоренной амортизации для устойчивых инвестиций; и
· распространение налогового кредита на НИОКР на устойчивые инвестиции;
· введение патентного требования для квалификации интеллектуальной собственности для вычета дохода от инноваций; и
· гармонизация пониженных ставок НДС, замена ставок 6% и 12% единой ставкой 9% в целом при сохранении стандартной ставки 21%, а также:
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь