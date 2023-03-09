Деликт и ЗоПП: соотносимость

Верховный Суд отметил, что ЗоПП применим и в случаях, когда лицо имело намерение совершить покупку.
Дело обстояло так: гражданка Н. при посещении продуктового магазина поскользнулась и упала на лестнице, в результате чего она получила травмы.
Далее гражданка Н. затребовала у продавца и арендодателя компенсацию морального вреда, ее требования были оставлены ими без удовлетворения.
Она обратилась в суд с иском к о взыскании компенсации морального вреда и штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 ЗаПП. Суды апелляционной и кассационной инстанции сочли, что между сторонами возникли деликтные правоотношения, следовательно, ЗоПП не применим.
Верховный суд не подержал указанную позицию, ссылаясь на то, что «само по себе возникновение обязательства, вытекающего из деликта, не исключает возможности квалификации правоотношений сторон как отношения между продавцом и покупателем».
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