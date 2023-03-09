Деликт и ЗоПП: соотносимость

Верховный Суд отметил, что ЗоПП применим и в случаях, когда лицо имело намерение совершить покупку.

Дело обстояло так: гражданка Н. при посещении продуктового магазина поскользнулась и упала на лестнице, в результате чего она получила травмы.

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Далее гражданка Н. затребовала у продавца и арендодателя компенсацию морального вреда, ее требования были оставлены ими без удовлетворения.

Она обратилась в суд с иском к о взыскании компенсации морального вреда и штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 ЗаПП. Суды апелляционной и кассационной инстанции сочли, что между сторонами возникли деликтные правоотношения, следовательно, ЗоПП не применим.