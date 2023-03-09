News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российское право
Асият Алибекова
2

Деликт и ЗоПП: соотносимость

Верховный Суд отметил, что ЗоПП применим и в случаях, когда лицо имело намерение совершить покупку.

Асият Алибекова
Обсудить

Дело обстояло так: гражданка Н. при посещении продуктового магазина поскользнулась и упала на лестнице, в результате чего она получила травмы.

Все услуги по этой теме:
Поможем в судебном споре.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Подробнее
Нужна помощь в налоговом споре?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Подробнее
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

Далее гражданка Н. затребовала у продавца и арендодателя компенсацию морального вреда, ее требования были оставлены ими без удовлетворения.

Она обратилась в суд с иском к о взыскании компенсации морального вреда и штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 ЗаПП. Суды апелляционной и кассационной инстанции сочли, что между сторонами возникли деликтные правоотношения, следовательно, ЗоПП не применим.

Верховный суд не подержал указанную позицию, ссылаясь на то, что «само по себе возникновение обязательства, вытекающего из деликта, не исключает возможности квалификации правоотношений сторон как отношения между продавцом и покупателем».

#суд#судебная практика#судебные споры
Обсудить
Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#суд#судебная практика#судебные споры