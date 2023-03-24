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Российские налоги
Полина Мостепан
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Центральный Банк: борьба с мошенническими переводами продолжается

Борьба с мошенническими действиями продолжается и набирает обороты со стороны ЦБ. Начиная с 1 октября, финансовые учреждения будут обязаны предоставлять в Центральный Банк расширенный набор информации об действиях, связанных с мошенничеством.

Полина Мостепан
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Благодаря новым обязательствам, российские кредитные организации должны также предоставлять данные об участниках мошеннических транзакций, а не только о конечных получателях похищенных денег.

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Банковские организации, в том числе будут обязаны реагировать на нехарактерные для их клиента операции, связанные с денежными переводами, производимые с новых телефонов или компьютеров.

В случае обнаружении операций, не внушающих доверия, банковские организации должны будут сообщить ЦБ уникальный набор устройств, с которых производились мошеннические действия, в том числе их модели и производитель, номера телефонных SIM-карт, геолокационные данные и прочие уточняющие и нужные данные.

По мнению регулятора, благодаря увеличению поступающей информации в автоматизированную базу данных Банка России, борьба с мошенническими переводами будет более эффективной.

#банковская система#банковский вклад#банковский счет#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банковская система#банковский вклад#банковский счет#Центробанк