Центральный Банк: борьба с мошенническими переводами продолжается

Борьба с мошенническими действиями продолжается и набирает обороты со стороны ЦБ. Начиная с 1 октября, финансовые учреждения будут обязаны предоставлять в Центральный Банк расширенный набор информации об действиях, связанных с мошенничеством.

Благодаря новым обязательствам, российские кредитные организации должны также предоставлять данные об участниках мошеннических транзакций, а не только о конечных получателях похищенных денег.

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Банковские организации, в том числе будут обязаны реагировать на нехарактерные для их клиента операции, связанные с денежными переводами, производимые с новых телефонов или компьютеров.

В случае обнаружении операций, не внушающих доверия, банковские организации должны будут сообщить ЦБ уникальный набор устройств, с которых производились мошеннические действия, в том числе их модели и производитель, номера телефонных SIM-карт, геолокационные данные и прочие уточняющие и нужные данные.