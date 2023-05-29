Налоговая служба США сможет получать записи третьих лиц без ведома субъекта

Федеральный Верховный суд США единогласно постановил, что Налоговая служба США (IRS) не обязана предоставлять уведомление при запросе документов невиновных третьих лиц, если целью является взыскание налоговых обязательств налогоплательщика, не выполняющего свои обязательства.

Налогоплательщик в этом деле, Ремо Полселли, задолжал более 2 000 000 USD по налогам. Налоговая служба сосредоточила свои усилия на финансовых счетах его жены и адвокатов в JP Morgan Chase и Bank of America, на которые он предположительно перечислял платежи. Налоговая служба направила банкам повестки с требованием предоставить записи по счетам, которые, как она надеялась, покажут, откуда поступали средства Полселли. Налоговая служба не сообщила ни жене, ни юридической фирме о повестках, но банки сообщили, и миссис Полселли и юридическая фирма подали ходатайства об их отмене.

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В первой инстанции окружной суд США решил, что не имеет юрисдикции отменять повестки, поскольку Налоговый кодекс не требует от IRS уведомлять третьи стороны, если расследование направлено на поиск активов для погашения налоговых обязательств. Это решение было поддержано при подаче апелляции в Шестой округ, но затем дело дошло до Верховного суда, поскольку решение апелляционного суда противоречило другому делу, в котором было установлено, что вызов в суд без уведомления должен быть ограничен случаями, когда налогоплательщик имеет "законный интерес" к вызываемым документам.

Принимая решение в пользу IRS, Верховный суд сослался на простой язык закона, в котором не говорится о необходимости наличия у налогоплательщика законного интереса к документам, которые запрашивает IRS. Однако двое из судей, хотя и согласились с решением, предположили, что в некоторых обстоятельствах налоговая служба может быть обязана направить уведомление. В качестве примера они привели ситуацию, когда вызванный в суд банк просят передать большое количество документов невиновной стороны, при этом у этой стороны нет возможности возразить на основании соображений конфиденциальности. "Позволяя агентству уклоняться от надзора за своими широкими полномочиями по вызову в суд путем непредоставления уведомления в подобных ситуациях, оно подрывает важные цели системы уведомления о неисполнении обязательств", - заявили оба судьи.