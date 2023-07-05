Багамские острова обложат налогом доходы компаний за рубежом

Законопроект о лицензировании бизнеса на Багамских островах, опубликованный вместе с бюджетом страны на 2023/24 год, впервые обяжет международные коммерческие компании (IBC), зарегистрированные на Багамах, облагать налогом их доходы за рубежом.

С 1 января 2024 года доход, связанный с деятельностью за пределами юрисдикции, будет облагаться налогом в размере 0,25%, начиная с 2 500 BSD на первый 1 000 000 BSD и до 100 000 BSD.

Эта политика обусловлена выполнением обязательств перед ОЭСР и ЕС по преференциальному режиму для иностранных компаний. До сих пор такие организации платили только 300 BSD за лицензию на ведение бизнеса на Багамах. Законодательство об отмене преференциального режима для IBC было принято в 2019 году, но в этом году правительство Багамских островов объявило о введении налога на IBC.

Новая шкала сборов изложена в официальных брифингах по новому законопроекту (Commercial Entities (Substance Requirements) Bill 2023), который отменяет Закон о бизнес-лицензиях 2010 года. Сбор будет применяться к любому лицу, ведущему бизнес на Багамских островах или с их территории, включая любую «торговлю, профессию, занятие, начинание или коммерческую деятельности, предоставление личных услуг, технических и управленческих навыков, а также эксплуатацию материальной или нематериальной собственности с целью получения дохода на постоянной основе от такой собственности». Регулируемые инвестиционные фонды и компании, владеющие чистыми акциями, будут освобождены от уплаты налога. Сборы в целом выше для организаций, оказывающих финансовые услуги, которые будут платить 1,25% от оборота до предельного уровня в 100 000 BSD, и снижены до 1% для банков и трастовых компаний. Семейные офисы будут платить 10 000 BSD или 0,25% от оборота, в зависимости от того, что больше, но не более 100 000 BSD.

Доход IBC считается полученным от операций на Багамах, если он получен от продажи или коммерческой выгоды от имущества, зарегистрированного или расположенного на Багамах, экспорта товаров, продажи или предоставления услуг лицам, находящимся или проживающим на Багамах, или профессиональных услуг.

Дальнейшее развитие планируется в виде налога на прибыль корпораций, консультации по которому на первом этапе начнутся в мае 2023 года. Окончательная политика также должна будет учитывать минимальный 15%-й налог на крупные многонациональные предприятия, установленный ОЭСР в рамках второго компонента.

Законопроект о коммерческих компаниях 2023 года (Commercial Entities (Substance Requirements) Bill 2023) еще больше ужесточит правила экономического присутствия в юрисдикции. Однако в определение «холдингового бизнеса» и «коммерческой организации» вносятся поправки, устраняющие связь между холдинговым бизнесом и дочерней деятельностью, а также исключающие инвестиционные фонды, иностранных налоговых резидентов и организации, принадлежащие резидентам. Увеличивается объем информации об экономическом присутствии, подлежащей представлению.