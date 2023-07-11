ФАТФ сообщает о выполнении ОАЭ почти всех рекомендаций

В очередном докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Объединенные Арабские Эмираты признаны соответствующими 15 из 40 рекомендаций и в значительной степени соответствующими еще 24 рекомендациям.

В феврале 2020 года ФАТФ выпустила отчет о взаимной оценке ОАЭ, в результате чего эта юрисдикция была включена в список стран, в отношении которых ФАТФ осуществляет усиленный процесс контроля. Такие страны должны взять на себя обязательства по устранению недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег (AML) в течение 3-х лет. ФАТФ регулярно следит за ходом их работы.

Все услуги по этой теме:

Для устранения недостатков, указанных ФАТФ, ОАЭ разработали национальную стратегию на период с 2020 по 2023 год. В июне 2021 года был представлен первый расширенный отчет о последующих действиях, по результатам которого были несколько повышены рейтинги соответствия.

Однако в то же время был понижен до частично соответствующего уровень выполнения Рекомендации 15, касающейся регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Это произошло во многом потому, что ФАТФ за это время переписала данную рекомендацию с учетом все более широкого использования и сложности виртуальных активов. Такое понижение рейтинга произошло со многими юрисдикциями, и в недавнем отчете ФАТФ было установлено, что страны в целом продолжают испытывать трудности с выполнением требований Рекомендации 15, причем 75% из них выполняют ее лишь частично или не выполняют.

Вторая последующая проверка ОАЭ была представлена в мае 2022 года, а третья - в июне 2023 года. В итоговом отчете ФАТФ отмечается прогресс в укреплении мер по AML.

В нем нет оценок «не соответствует требованиям», а три оценки «частично соответствует требованиям» повышены до «соответствует требованиям» или «в значительной степени соответствует требованиям». Это Рекомендация 1, касающаяся оценки рисков и внедрения риск-ориентированного подхода; Рекомендация 19, касающаяся стран повышенного риска; и Рекомендация 29, касающаяся процедур и деятельности подразделения финансовой разведки страны.

ОАЭ останутся в списке юрисдикций, в отношении которых ФАТФ осуществляет усиленное наблюдение, и будут находиться в нем до тех пор, пока не представят ФАТФ свой четвертый отчет об усиленном наблюдении. Ожидается, что это произойдет в апреле или мае 2024 года.