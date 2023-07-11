News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
1

ФАТФ сообщает о выполнении ОАЭ почти всех рекомендаций

В очередном докладе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Объединенные Арабские Эмираты признаны соответствующими 15 из 40 рекомендаций и в значительной степени соответствующими еще 24 рекомендациям.

Ольга Кутяева
Обсудить

В феврале 2020 года ФАТФ выпустила отчет о взаимной оценке ОАЭ, в результате чего эта юрисдикция была включена в список стран, в отношении которых ФАТФ осуществляет усиленный процесс контроля. Такие страны должны взять на себя обязательства по устранению недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег (AML) в течение 3-х лет. ФАТФ регулярно следит за ходом их работы.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в ОАЭ?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза в ОАЭ?
Подробнее
Нужна резидентская виза в ОАЭ?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в ОАЭ?
Подробнее

Для устранения недостатков, указанных ФАТФ, ОАЭ разработали национальную стратегию на период с 2020 по 2023 год. В июне 2021 года был представлен первый расширенный отчет о последующих действиях, по результатам которого были несколько повышены рейтинги соответствия.

Однако в то же время был понижен до частично соответствующего уровень выполнения Рекомендации 15, касающейся регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Это произошло во многом потому, что ФАТФ за это время переписала данную рекомендацию с учетом все более широкого использования и сложности виртуальных активов. Такое понижение рейтинга произошло со многими юрисдикциями, и в недавнем отчете ФАТФ было установлено, что страны в целом продолжают испытывать трудности с выполнением требований Рекомендации 15, причем 75% из них выполняют ее лишь частично или не выполняют.

Вторая последующая проверка ОАЭ была представлена в мае 2022 года, а третья - в июне 2023 года. В итоговом отчете ФАТФ отмечается прогресс в укреплении мер по AML.

В нем нет оценок «не соответствует требованиям», а три оценки «частично соответствует требованиям» повышены до «соответствует требованиям» или «в значительной степени соответствует требованиям». Это Рекомендация 1, касающаяся оценки рисков и внедрения риск-ориентированного подхода; Рекомендация 19, касающаяся стран повышенного риска; и Рекомендация 29, касающаяся процедур и деятельности подразделения финансовой разведки страны.

ОАЭ останутся в списке юрисдикций, в отношении которых ФАТФ осуществляет усиленное наблюдение, и будут находиться в нем до тех пор, пока не представят ФАТФ свой четвертый отчет об усиленном наблюдении. Ожидается, что это произойдет в апреле или мае 2024 года.

По материалам STEP

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#ФАТФ (FATF)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#ФАТФ (FATF)