GSL Law & Consulting открыла офис в Таиланде

В этом году мы открыли еще один зарубежный офис GSL — на Пхукете в Таиланде.

Теперь мы как прямые агенты предлагаем услуги по:

Все услуги по этой теме:

регистрации компаний и дальнейшему ведению бизнеса на территории Таиланда

открытию счетов в тайских банках



иммиграции в Таиланд (получению вида на жительство, ВНЖ)

структурированию налогов, отчетности, аудиту и пр. в Таиланде

Адрес нашего офиса на Пхукете: 15 Moo 4, Sakhu, Talang, Phuket, 83110 Thailand.

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