GSL Law & Consulting открыла офис в Таиланде

В этом году мы открыли еще один зарубежный офис GSL — на Пхукете в Таиланде.
Теперь мы как прямые агенты предлагаем услуги по:
Адрес нашего офиса на Пхукете: 15 Moo 4, Sakhu, Talang, Phuket, 83110 Thailand.
Контактное лицо:
Напомним, что у нас есть зарубежные офисы в Лондоне (Великобритания), Дубае (ОАЭ), Стамбуле (Турция), Никосии (Кипр), Гонконге, Орадеа (Румыния), Будапеште (Венгрия), Риге (Латвия), а также на Тортоле (Британские Виргинские острова) и Маэ (Сейшельские острова).
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