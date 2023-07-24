На Кипре введены новые налоговые льготы при первом трудоустройстве

В рамках стратегии Правительства Кипра, направленной на привлечение и удержание иностранных компаний и талантливых специалистов на острове, были внесены новые поправки в Закон о подоходном налоге Кипра (Income Tax Law), касающиеся 50% и 20% налоговых льгот при первом трудоустройстве.

Данная мера создаст дополнительные стимулы для иностранных компаний, которые рассматривают возможность ведения деятельности на Кипре путем привлечения ключевых иностранных руководителей и сотрудников (что способствует укреплению местного операционного потенциала), а также путем создания или переноса своей главной или региональной штаб-квартиры на Кипр.

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Существуют две статьи, касающиеся первого трудоустройства на Кипре: статья 8(21A), предусматривающая льготу 20%, и статья 8(23A), предусматривающая льготу 50%. Поправки вступают в силу с 1 января 2022 года. Теперь в законе четко прописано, что лица, имеющие право на получение льгот, могут претендовать только на 50% или 20% налоговых льгот в любом году.

20%-я льгота по подоходному налогу возможна с вознаграждения при первом трудоустройстве, начавшемся после 26 июля 2022 года (максимальная сумма освобождения - 8 550 EUR в год), для физлиц, которые в течение как минимум 3-х лет подряд перед тем, как они трудоустроились на Кипре, работали за пределами острова у работодателя нерезидента Кипра.

Данная льгота действует 7 налоговых лет, с налогового года, следующего за годом трудоустройства на острове. Чтобы воспользоваться льготой, Закон не требует ни от физлица, ни от работодателя становиться налоговыми резидентами.

50%-я льгота по подоходному налогу возможна с вознаграждения от работы, начиная с 1 января 2022 года, для физлиц, которые не были налоговыми резидентами в течение как минимум 15 лет подряд (ранее 10 лет) перед началом первой работы на Кипре, при этом вознаграждение превышает 55 000 EUR в год.

Данная льгота предоставляется 1 раз в жизни и действует в течение максимум 17 лет или до отмены положений статьи 8(23A) (в зависимости от того, что произойдет раньше), начиная с налогового года первого трудоустройства на острове.

Как и в случае с 20%-ной льготой, для того чтобы воспользоваться 50%-й льготой, Закон не требует, чтобы физлицо и работодатель стали налоговыми резидентами.

Более того, льгота предоставляется на любой налоговый год, в котором вознаграждение превысило 55 000 EUR, независимо от того, опускается ли указанное вознаграждение ниже 55 000 EUR в любой налоговый год, а также при условии, что

в 1-й или 2-й годы работы на Кипре годовое вознаграждение превышало 55 000 EUR, и

Комиссар убежден, что колебания в годовом вознаграждении от работы на Кипре не являются частью договоренности, направленной на получение выгоды от освобождения.