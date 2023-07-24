Новый офис GSL Law & Consulting на Бали

В 2022 году помимо офиса в Турции и Таиланде мы также открыли еще один зарубежный офис GSL — на Бали (Индонезия).

Как прямые агенты мы теперь можем предложить вам услуги по:

Все услуги по этой теме:

регистрации компаний и дальнейшему ведению бизнеса в Индонезии;

открытию личных и корпоративных счетов в банках Индонезии;

иммиграции в Индонезию (получению вида на жительство, ВНЖ);

структурированию налогов, отчетности, аудиту и пр. в Индонезии.

Адрес нашего офиса на Бали: Benoa Square, Jl. Bypass Ngurah Rai No.21A, Badung Regency, Bali 80361, Indonesia.

Контактное лицо: