Новый офис GSL Law & Consulting на Бали

В 2022 году помимо офиса в Турции и Таиланде мы также открыли еще один зарубежный офис GSL — на Бали (Индонезия).
Как прямые агенты мы теперь можем предложить вам услуги по:
Адрес нашего офиса на Бали: Benoa Square, Jl. Bypass Ngurah Rai No.21A, Badung Regency, Bali 80361, Indonesia.
Контактное лицо:
Офис в Индонезии стал нашим 12-м зарубежным офисом. Кроме него у нас есть офисы в Лондоне (Великобритания), Дубае (ОАЭ), Стамбуле (Турция), Никосии (Кипр), Гонконге, Орадеа (Румыния), Будапеште (Венгрия), Риге (Латвия), а также на Тортоле (Британские Виргинские острова), Маэ (Сейшельские острова) и Пхукете (Таиланд).
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