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Ольга Кутяева
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Новый офис GSL Law & Consulting на Бали

В 2022 году помимо офиса в Турции и Таиланде мы также открыли еще один зарубежный офис GSL — на Бали (Индонезия).

Ольга Кутяева
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Адрес нашего офиса на Бали: Benoa Square, Jl. Bypass Ngurah Rai No.21A, Badung Regency, Bali 80361, Indonesia.

Контактное лицо:

Игорь Жук
Телефон: +62 82 140746787, e-mail: gsl@gsl.org

Офис в Индонезии стал нашим 12-м зарубежным офисом. Кроме него у нас есть офисы в Лондоне (Великобритания), Дубае (ОАЭ), Стамбуле (Турция), Никосии (Кипр), Гонконге, Орадеа (Румыния), Будапеште (Венгрия), Риге (Латвия), а также на Тортоле (Британские Виргинские острова), Маэ (Сейшельские острова) и Пхукете (Таиланд).

#банковский счет#вид на жительство#Индонезия#регистрация компании
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банковский счет#вид на жительство#Индонезия#регистрация компании