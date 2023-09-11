Кипр – одно из наиболее популярных направлений для переезда на проживание. Мягкий средиземноморский климат, отличная экология, высокое качество жизни, высокий уровень безопасности, благоприятная деловая среда, высокие стандарты образования и медицинского обслуживания, повсеместное использование английского языка ежегодно привлекают на остров тысячи иностранцев.
Временный вид на жительство категории Visitor предназначен для иностранных граждан, желающих остаться на Кипре на срок более 90 дней в туристических целях или для изучения возможностей для дальнейшего постоянного проживания.
Заявитель должен располагать стабильным и достаточным доходом от зарубежных источников, который позволит ему и его семье (супруге/супругу и несовершеннолетним детям) проживать на Кипре. При этом держателю ВНЖ Visitor запрещено вести бизнес или работать по найму на Кипре.
По всем категориям временных видов на жительство к заявителю применяется требование не отсутствовать (не находиться за пределами Кипра) свыше 90 дней подряд, иначе ВНЖ будет аннулирован.
При этом не регламентируется, сколько дней в году иностранный гражданин должен находиться на Кипре.
Однако если при подаче заявления на продление ВНЖ миграционная служба посчитает, что заявитель не находился на Кипре достаточное время (на практике – более полугода), в продлении ВНЖ могут отказать.
Требование к проживанию в стране не применяется к обладателям кипрских «золотых виз».
«Золотая виза» для иностранных инвесторов – точнее ускоренная процедура предоставления разрешения на постоянное проживание – была введена на Кипре в 2013 г. на основании Положения 6(2) Положений об иностранных гражданах и иммиграции (Immigration Permit under Regulation 6(2) of the Aliens and Immigration Regulations). На протяжении 10 лет «золотая виза» Кипра пользуется неизменным спросом со стороны инвесторов из разных стран мира. Для россиян кипрская «золотая виза» стала особо актуальной с начала 2022 г. после того, как практически все остальные европейские страны, предоставляющие ВНЖ за инвестиции, объявили о прекращении приема заявлений от граждан РФ.gsl-news.org
Выписка должна подтвердить перечисление на счет средств из-за рубежа из расчета:
Например, на семью с двумя детьми, на счет будет необходимо перевести 36000 евро за год.
При подаче первичного заявления допускается перевод или внесение на счет наличных в сумме не менее 10 000 евро. В случае внесения наличных нужно будет предъявить таможенную декларацию.
При подаче заявления на продление ВНЖ на балансе счета должно быть не менее 6 000 евро, что соответствует доходу за 3 месяца, вне зависимости от размера семьи.
При первичном получении ВНЖ нужно предъявить ОРИГИНАЛ и копию.
При продлении – только копию.
Стоимость оформления ВНЖ Visitor – 140 евро за каждого заявителя:
Разрешение на проживание категории Visitor или виза визитера – это туристическая виза, которая дает право постоянно находиться на Кипре в течение максимум 1 года. По истечении срока она продлевается на новый. Виза дает возможность проживать на Кипре без права на работу, при этом заявитель должен подтвердить источник регулярного дохода, не связанный с Кипром.gsl.org
Заявление на ВНЖ категории Visitor подается в миграционную службу на Кипре.
Заявитель и члены его семьи должны въехать на Кипр на законном основании, например, по туристической визе, и подать заявление на ВНЖ Visitor до окончания срока пребывания по визе.
Официальный срок рассмотрения заявления – 4 месяца, но на практике может затянуться до 5-6 месяцев. Однако при подаче заявления на ВНЖ заявителю и членам его семьи будут выданы документы, разрешающие пребывание на Кипре до получения решения миграционной службы по ВНЖ Visitor.
Для получения ВНЖ необходимо сдать биометрические данные (фотография и отпечатки пальцев), а также образец подписи, что производится при предъявлении расписки о подаче заявления и загранпаспорта. Для детей до 6 лет – только фотография.
В случае если заявление одобрено, заявителю направляется уведомление о том, как получить вид на жительство. В случае если заявление отклонено, заявитель получает письмо с указанием причин.
ВНЖ Digital Nomad был введен Решением Совета Министров Республики Кипр от 15 октября 2021 г. в рамках стратегии привлечения бизнеса на Кипр. Первоначально была установлена квота в 100 разрешений. 3 марта 2022 г. Совет Министров увеличил квоту до 500 разрешений, однако эта квота была исчерпана в марте 2023 г. На текущий момент новые ВНЖ по программе Digital Nomad более не выдаются, возможно лишь продление ранее выданных ВНЖ. Официальной информации о том, будет ли возобновлена выдача новых ВНЖ, нет.
ВНЖ Digital Nomad по сути представляет собой подкатегорию Visitor и предназначен для заявителей:
В отличие от заявителей на «обычный» ВНЖ Visitor, цифровым кочевникам не нужно было открывать банковский счет на Кипре и переводить на него средства. Срок рассмотрения заявления составлял 5-7 недель. Первичный ВНЖ выдавался на 1 год, дальнейшее продление возможно на срок не более 2 лет.
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