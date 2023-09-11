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Ольга Фалеева
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Как получить ВНЖ на Кипре в 2023 году: ВНЖ категории Visitor и Digital NomadМатериал редакции

Кипр – одно из наиболее популярных направлений для переезда на проживание. Мягкий средиземноморский климат, отличная экология, высокое качество жизни, высокий уровень безопасности, благоприятная деловая среда, высокие стандарты образования и медицинского обслуживания, повсеместное использование английского языка ежегодно привлекают на остров тысячи иностранцев.

Ольга Фалеева

Содержание

  1. Кому подойдет временный вид на жительство категории Visitor?
    1. Требования для получения ВНЖ Visitor
      1. Порядок оформления ВНЖ Visitor
        1. ВНЖ Digital Nomad для цифровых кочевников
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          Кому подойдет временный вид на жительство категории Visitor?

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          Временный вид на жительство категории Visitor предназначен для иностранных граждан, желающих остаться на Кипре на срок более 90 дней в туристических целях или для изучения возможностей для дальнейшего постоянного проживания.

          Заявитель должен располагать стабильным и достаточным доходом от зарубежных источников, который позволит ему и его семье (супруге/супругу и несовершеннолетним детям) проживать на Кипре. При этом держателю ВНЖ Visitor запрещено вести бизнес или работать по найму на Кипре.

          Такая категория ВНЖ также известна как ВНЖ для финансово независимых лиц.
          Внимание: ВНЖ категории Visitor предполагает, что заявитель будет находиться на Кипре бóльшую часть времени в течение срока действия разрешения, то есть эта категория ВНЖ подойдет тем, кто действительно планирует переехать и проживать на Кипре.

          По всем категориям временных видов на жительство к заявителю применяется требование не отсутствовать (не находиться за пределами Кипра) свыше 90 дней подряд, иначе ВНЖ будет аннулирован.

          При этом не регламентируется, сколько дней в году иностранный гражданин должен находиться на Кипре.

          Однако если при подаче заявления на продление ВНЖ миграционная служба посчитает, что заявитель не находился на Кипре достаточное время (на практике – более полугода), в продлении ВНЖ могут отказать.

          Требование к проживанию в стране не применяется к обладателям кипрских «золотых виз».

          «Золотая виза» Кипра – ВНЖ для инвесторов: как получить и что изменилось в 2023 году? – Зарубежное право | Новости GSL News

          «Золотая виза» для иностранных инвесторов – точнее ускоренная процедура предоставления разрешения на постоянное проживание – была введена на Кипре в 2013 г. на основании Положения 6(2) Положений об иностранных гражданах и иммиграции (Immigration Permit under Regulation 6(2) of the Aliens and Immigration Regulations). На протяжении 10 лет «золотая виза» Кипра пользуется неизменным спросом со стороны инвесторов из разных стран мира. Для россиян кипрская «золотая виза» стала особо актуальной с начала 2022 г. после того, как практически все остальные европейские страны, предоставляющие ВНЖ за инвестиции, объявили о прекращении приема заявлений от граждан РФ.

          gsl-news.org

          Требования для получения ВНЖ Visitor

          Подтвердить стабильный и достаточный доход от зарубежных источников, таких как заработная плата, пенсия, наличие средств на банковских счетах, процентный доход от депозитов, дивиденды и т.п. От кипрских источников допускаются такие виды дохода, как дивиденды от кипрской компании при условии, что заявитель не получает заработной платы в этой компании (этот факт должен подтверждаться справкой от бухгалтера компании), арендный доход, средства на счете в кипрском банке, полученные в качестве заработной платы на предыдущем месте работы в кипрской компании с иностранным участием.
          Заявителю нужно будет открыть счет в одном из финансовых учреждения Кипра и предъявить выписку с даты открытия счета, если заявление на ВНЖ подается впервые, или за последние 12 месяцев, если заявление подается на продление.

          Выписка должна подтвердить перечисление на счет средств из-за рубежа из расчета:

          • на основного заявителя – 2 000 евро в месяц, соответственно, 24 000 евро в год;
          • на супругу / cупруга сумма должна быть увеличена на 20% - соответственно, на 400 евро в месяц, 4 800 евро в год;
          • на каждого ребенка – еще на 15%, соответственно, на 300 евро в месяц, 3 600 евро в год.

          Например, на семью с двумя детьми, на счет будет необходимо перевести 36000 евро за год.

          При подаче первичного заявления допускается перевод или внесение на счет наличных в сумме не менее 10 000 евро. В случае внесения наличных нужно будет предъявить таможенную декларацию.

          При подаче заявления на продление ВНЖ на балансе счета должно быть не менее 6 000 евро, что соответствует доходу за 3 месяца, вне зависимости от размера семьи.

          Подтвердить наличие жилья на Кипре, предоставив договор аренды жилья или документы о праве собственности.
          Приобрести полис медицинского страхования.
          Оформить в кипрском банке банковскую гарантию, покрывающую возможные расходы на репатриацию. Сумма зависит от страны гражданства заявителя. Для граждан РФ составляет 550 евро.
          Предъявить справку об отсутствии судимости из страны гражданства или страны проживания (если отличается от страны гражданства).
          Предъявить медицинскую справку (на справке должен стоять штамп врача, практикующего на Кипре) с результатами анализа крови, подтверждающего, что заявитель не страдает следующими инфекционными заболеваниями: гепатитами B и C, ВИЧ, сифилисом, - а также с результатами флюорографического обследования, подтверждающего отсутствие у заявителя туберкулеза.
          В случае оформления ВНЖ для членов семьи необходимо предъявить документы, подтверждающие родство:
          • свидетельство о браке;
          • свидетельство о рождении.

          При первичном получении ВНЖ нужно предъявить ОРИГИНАЛ и копию.

          При продлении – только копию.

          Стоимость оформления ВНЖ Visitor – 140 евро за каждого заявителя:

          • выдача ВНЖ (первичная или продление) – 70 евро;
          • регистрация в реестре иностранных граждан (при первичной подаче) – 70 евро.
          Виза визитера | Получение разрешения на временное проживание на Кипре категории Visitor | GSL

          Разрешение на проживание категории Visitor или виза визитера – это туристическая виза, которая дает право постоянно находиться на Кипре в течение максимум 1 года. По истечении срока она продлевается на новый. Виза дает возможность проживать на Кипре без права на работу, при этом заявитель должен подтвердить источник регулярного дохода, не связанный с Кипром.

          gsl.org

          Порядок оформления ВНЖ Visitor

          Заявление на ВНЖ категории Visitor подается в миграционную службу на Кипре.

          Заявитель и члены его семьи должны въехать на Кипр на законном основании, например, по туристической визе, и подать заявление на ВНЖ Visitor до окончания срока пребывания по визе.

          Заявления на ВНЖ для членов семьи подаются вместе с заявлением основного заявителя, что дает возможность переехать на Кипр всей семьей одновременно.
          В марте 2023 года была отменена предварительная запись на подачу заявлений. Теперь подать заявление можно в порядке живой очереди.

          Официальный срок рассмотрения заявления – 4 месяца, но на практике может затянуться до 5-6 месяцев. Однако при подаче заявления на ВНЖ заявителю и членам его семьи будут выданы документы, разрешающие пребывание на Кипре до получения решения миграционной службы по ВНЖ Visitor.

          Для получения ВНЖ необходимо сдать биометрические данные (фотография и отпечатки пальцев), а также образец подписи, что производится при предъявлении расписки о подаче заявления и загранпаспорта. Для детей до 6 лет – только фотография.

          В случае если заявление одобрено, заявителю направляется уведомление о том, как получить вид на жительство. В случае если заявление отклонено, заявитель получает письмо с указанием причин.

          ВНЖ Digital Nomad для цифровых кочевников

          ВНЖ Digital Nomad был введен Решением Совета Министров Республики Кипр от 15 октября 2021 г. в рамках стратегии привлечения бизнеса на Кипр. Первоначально была установлена квота в 100 разрешений. 3 марта 2022 г. Совет Министров увеличил квоту до 500 разрешений, однако эта квота была исчерпана в марте 2023 г. На текущий момент новые ВНЖ по программе Digital Nomad более не выдаются, возможно лишь продление ранее выданных ВНЖ. Официальной информации о том, будет ли возобновлена выдача новых ВНЖ, нет.

          ВНЖ Digital Nomad по сути представляет собой подкатегорию Visitor и предназначен для заявителей:

          • работающих удаленно при помощи телекоммуникационных технологий;
          • оказывающих услуги зарубежным клиентам в качестве самозанятыхилиработающих по найму на зарубежную компанию;
          • располагающих стабильным доходом не менее 3 500 евро в месяц (после уплаты налогов).

          В отличие от заявителей на «обычный» ВНЖ Visitor, цифровым кочевникам не нужно было открывать банковский счет на Кипре и переводить на него средства. Срок рассмотрения заявления составлял 5-7 недель. Первичный ВНЖ выдавался на 1 год, дальнейшее продление возможно на срок не более 2 лет.

          #вид на жительство#Кипр#Материал редакции
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          Ольга Фалеева (подробнее)
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          +7 495 234 38 33
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          Ольга Фалеева (подробнее)
          Автор статьи
          +7 495 234 38 33
          Задать вопрос
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          #вид на жительство#Кипр#Материал редакции