«Золотая виза» для иностранных инвесторов – точнее ускоренная процедура предоставления разрешения на постоянное проживание – была введена на Кипре в 2013 г. на основании Положения 6(2) Положений об иностранных гражданах и иммиграции (Immigration Permit under Regulation 6(2) of the Aliens and Immigration Regulations). На протяжении 10 лет «золотая виза» Кипра пользуется неизменным спросом со стороны инвесторов из разных стран мира. Для россиян кипрская «золотая виза» стала особо актуальной с начала 2022 г. после того, как практически все остальные европейские страны, предоставляющие ВНЖ за инвестиции, объявили о прекращении приема заявлений от граждан РФ.