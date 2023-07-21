«Золотая виза» Кипра – ВНЖ для инвесторов: как получить и что изменилось в 2023 году? Материал редакции

«Золотая виза» для иностранных инвесторов – точнее ускоренная процедура предоставления разрешения на постоянное проживание – была введена на Кипре в 2013 г. на основании Положения 6(2) Положений об иностранных гражданах и иммиграции (Immigration Permit under Regulation 6(2) of the Aliens and Immigration Regulations). На протяжении 10 лет «золотая виза» Кипра пользуется неизменным спросом со стороны инвесторов из разных стран мира. Для россиян кипрская «золотая виза» стала особо актуальной с начала 2022 г. после того, как практически все остальные европейские страны, предоставляющие ВНЖ за инвестиции, объявили о прекращении приема заявлений от граждан РФ.

Преимущества кипрской «золотой визы»

Все услуги по этой теме:

является бессрочным иммиграционным разрешением (карта ВНЖ подлежит замене каждые 10 лет);

нет требований к проживанию на Кипре, для поддержания действительности «золотой визы» нельзя отсутствовать на Кипре свыше 2 лет;



срок рассмотрения заявления - 2 месяца;



не требуется личное присутствие для подачи заявления: заявление может быть подано в миграционный департамент на Кипре по доверенности. Заявителю и членам его семьи, включенным в заявление, нужно будет приехать на Кипр в течение года после одобрения заявления для сдачи биометрических данных для получения карты ВНЖ;



возможность оформить «золотые визы» для членов семьи – супруги или супруга, несовершеннолетних детей, детей в возрасте от 18 до 25 лет при соблюдении дополнительных условий;



возможность получить статус “long-term resident” через 5 лет проживания на Кипре при условии, что заявитель не выезжал из страны более чем на 6 месяцев и в течение 5 лет в общей сложности не отсутствовал свыше 10 месяцев. Статус “long-term resident” открывает намного больше возможностей для работы по найму, ведения бизнеса, обучения и т.д. не только на Кипре, но и в других странах ЕС;



возможность получения гражданства Республики Кипр в порядке натурализации через 7 лет непрерывного проживания на Кипре (2555 дней в течение 10 календарных лет).



Республика Кипр – полноправный член ЕС с 2004 г. Но на текущий момент Кипр не входит в Шенген, и «золотая виза» Кипра не дает безвизовый въезд в другие страны Шенгена или ЕС. Вступление Кипра в Шенген ожидается в ближайшем будущем.

В апреле 2023 г. в условия получения ВНЖ для иностранных инвесторов были внесены некоторые поправки, которые вступили в силу 2 мая 2023 г. Изменения затронули, в основном, требования к размеру ежегодного дохода инвестора, документам, подтверждающим доход, и ввели дальнейший ежегодный мониторинг обладателя «золотой визы» на предмет удержания инвестиции и соответствия критериям программы.

Кто может рассчитывать на получение «золотой визы» и как ее оформить в 2023 году?

Заявитель должен инвестировать сумму от 300 000 евро (без учета НДС) в один из следующих инвестиционных инструментов:

(A) Купить жилую недвижимость – квартиру или дом – на первичном рынке у застройщика.

Можно приобрести не более двух объектов, не обязательно у одного и того же застройщика.

(B) Купить коммерческую недвижимость, например, магазины, офисные помещения, долю в отеле и пр., причем допускается комбинация объектов, а также покупка как на первичном, так и на вторичном рынке.

Внимание! Применительно к обеим опциям по инвестициям в недвижимость при подаче заявления необходимо предоставить документальное подтверждение оплаты не менее 300 000 евро без учета НДС вне зависимости от сроков сдачи недвижимости.

*Согласно предыдущей редакции правил, на момент подачи заявления достаточно было подтвердить оплату не менее 200000 евро без учета НДС.



Покупка недвижимости может быть оформлена не только напрямую на заявителя, но также и на компанию, зарегистрированную на Кипре или в стране в ЕЭЗ, в которой заявитель и/или его/ее супруга/cупруг являются единственными акционерами или бенефициарами.

(C) Инвестировать в акционерный капитал новой кипрской компании или увеличить акционерный капитал существующей кипрской компании, причем компания должна вести реальный бизнес на Кипре, а в штате компании должно быть не менее 5 сотрудников.

(D) Приобрести паи кипрских инвестиционных организаций коллективных инвестиций (AIF, AIFLNP, RAIF), инвестирующих в кипрские активы.



Внимание! Средства, которые будут использованы для инвестирования в вышеуказанные инструменты, должны поступить из-за рубежа, с банковского счета самого заявителя и/или его/ее супруги/супруга при условии, что она/он включен в заявление в качестве члена семьи. Оплата должна поступить с банковского счета заявителя на счет продавца в кипрском финансовом учреждении. Допускается перевод средств из-за рубежа со счета компании, в которой заявитель или его/ее супруга/супруг являются единственными акционерами, при условии, что акционер включен в заявление.

Заявитель должен подтвердить стабильный годовой доход.

Правила, вступившие в силу 2 мая 2023 г., поднимают планку требований к доходу заявителя до 50 000 евро. При включении в заявление членов семьи данная сумма дохода должна быть увеличена на 15000 евро для супруга/cупруги и на 10000 евро на каждого ребенка.

Внимание! В случае приобретения жилой недвижимости доход должен быть от зарубежных источников и подтвержден налоговой декларацией из страны налогового резидентства или официальными справками от независимого сертифицированного бухгалтера. В расчет общей суммы годового дохода также можно включить доход супруги/супруга.

В случае инвестиции в остальные категории инвестиционных инструментов доход, полностью или частично, может быть от источников на Кипре.

Также заявитель должен соответствовать так называемым качественным критериям:

предоставить справку об отсутствии судимости из страны происхождения и страны проживания (если отличаются);

предоставить полис медицинского страхования, покрывающий амбулаторное лечение и госпитализацию;



подписать декларацию об отсутствии намерений трудоустроиться на Кипре;



Допускается только трудоустройство в должности директора в кипрскую компанию, в которую заявитель внес инвестиции в рамках данной программы.

В случае инвестиций в прочие категории, нежели чем в акционерный капитал кипрской компании, допускается владение акциями кипрских компаний и получение дохода в виде дивидендов. Также в таких компаниях инвестор может занимать должность директора без выплаты вознаграждения.

В случае инвестиций в категории (B), (C) и (D) заявитель должен подтвердить наличие места жительства на Кипре, предоставив свидетельство о праве собственности или договор аренды.

Если заявитель инвестировал в жилую недвижимость (А), но количество спальных комнат недостаточно для членов семьи, включенных в заявление, заявитель должен подтвердить наличие дополнительного места жительства на Кипре для этих членов семьи.



«Золотая виза» для членов семьи

В заявление на «золотую визу» могут быть включены члены семьи инвестора – супруга или супруг, несовершеннолетние дети, дети в возрасте от 18 до 25 лет и дети старше 25 лет при соблюдении определенных условий.

Новые правила более не предусматривают возможность оформления ВНЖ для родителей инвестора.

Дети в возрасте от 18 до 25 лет могут получить ВНЖ как зависимые члены семьи, если они

не состоят в браке;

являются студентами зарубежных ВУЗов;



(дети, проходящие обучение в ВУЗах Кипра, на время обучения получают временный вид на жительство для студентов, и по окончании обучения вне зависимости от возраста могут подать заявление на «золотую визу» как члены семьи инвестора);

зависят финансово от заявителя.

Правила программы также допускают участие детей, которые не соответствуют вышеуказанным критериям (старше 25 лет, состоят в браке или не зависят финансово от заявителя), однако фактически к таким членам семьи применяются такие же требования, как и к инвестору:

сумма инвестиции должна быть увеличена на 300 000 евро (без учета НДС) на каждого такого члена семьи,

должен быть подтвержден годовой доход не менее 50 000 евро.

Единственное преимущество по сравнению с подачей заявлений как от независимых инвесторов – в случае инвестиций в недвижимость на момент подачи заявления должно быть оплачено не менее 66% от стоимости недвижимости.

Если такие дети подают заявления как независимые инвесторы, то при подаче заявления должно быть оплачено не менее 300 000 евро без учета НДС в расчете на каждого инвестора.

«Золотая виза» получена. Что нужно для ее поддержания?

«Золотая» виза является бессрочным иммиграционным разрешением. Карту ВНЖ нужно обновлять каждые 10 лет.

В случае отсутствия на Кипре свыше 2 лет «золотая виза» аннулируется. Иными словами, для поддержания действительности «золотой визы» необходимо приезжать на Кипр как минимум один раз в течение двух лет.

Новая редакция правил, вступившая в силу 2 мая 2023 г., вводит мониторинг соответствия инвестора критериям программы:

ежегодно заявитель должен предоставлять подтверждение поддержания инвестиции;

*Удержание инвестиции было обязательным требованием поддержания «золотой визы» и в предыдущих редакциях правил программы, но подтверждения со стороны заявителя не требовалось.

ежегодно предоставлять полис медицинского страхования для инвестора и всех членов семьи, получивших «золотые визы»;

раз в три года заявитель и совершеннолетние члены семьи должны предъявлять справки об отсутствии судимости.

