Предоставление преференций в получении паспорта или ВНЖ за инвестиции в недвижимость является довольно популярной мировой практикой. Так государства привлекают иностранных инвесторов и новые средства в экономику. Получение резидентской визы в ОАЭ может быть удачным и выгодным решением для тех, кто хочет улучшить свой уровень жизни и получить доступ к дополнительным возможностям. Однако стоит отметить, что этот процесс может быть довольно сложным и требовать тщательной подготовки и планирования, чтобы избежать возможных проблем и подводных камней.
ОАЭ - это государство на Ближнем Востоке, которое славится своими роскошными курортами, высокими доходами и развитой инфраструктурой. Здесь высокий уровень образования и медицины, а множество торговых центров, ресторанов, культурных и развлекательных заведений не дают жизни утонуть в монотонности будней. В мировом рейтинге уровня жизни ОАЭ занимает 44 место, что является достаточно хорошим результатом (для сравнения, Россия в этом рейтинга на 77 позиции). Средняя заработная плата в ОАЭ составляет 19 491AED в месяц (5 307USD).
Данный статус можно получить, если:
Для банков ОАЭ наличие местной резидентской визы у физического лица является обязательным и неукоснительным требованием для рассмотрения его в качестве будущего клиента и открытия ему личного расчётного или инвестиционного счёта.
Это позволит зарегистрироваться в DEWA/SEWA и получить Utility Bill, который будет выступать в качества Proof of Residence. Наличие местного Utility Bill также необходимо при открытии счетов в местных банках.
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Турист может получить временную сим-карту, которая автоматически блокируется после выезда из страны и не подлежит восстановлению. При наличии резидентской визы появляется возможность заключить долгосрочный контракт на обслуживание. Как правило условия таких контрактов выгодно отличаются от условий туристических пакетов услуг.
Какие варианты оформления резидентских виз за инвестиции в недвижимость доступны в ОАЭ? Страна предлагает два типа подобных виз.
Первый – виза сроком действия 2 года для владельцев недвижимости стоимостью свыше 750 000 AED (около 204 200USD). Для поддержания действительности таких виз необходимо въезжать в ОАЭ как минимум один раз каждые 6 месяцев (не отсутствовать в стране свыше 6 месяцев).
Второй, так называемая «золотая» виза, сроком действия 10 лет, если стоимость недвижимости превышает 2 000 000 AED (около 545 000 USD). Для обладателей такого типа визы требование приезжать в ОАЭ каждые полгода не применяется.
Оба варианта имеют ряд особенностей, на которые стоит обратить внимание. Основными отличительными чертами является, как можно заключить из описания выше, срок действия визы, сумма инвестиций, характеристика объекта недвижимости.
Срок действия визы 2 и 10 лет соответственно с опцией неограниченного количества продлений визы при условии поддержания квалификационной недвижимости в собственности инвестора. В случае продажи недвижимости резидентская виза подлежит аннулированию.
Говоря о различиях в объектах недвижимости, необходимо отметить, что в случае, если инвестор выбирает вариант инвестирования 750 000 AED, должны быть соблюдены два условия:
Что касается получения десятилетней визы за 2 000 000AED, то здесь есть целый ряд особенностей и послаблений:
Помимо различий в типах виз за недвижимость существуют также и единые требования и условия, которые мы предлагаем осветить далее.
Таким образом можно заключить, что ОАЭ предлагает иностранным инвесторам резидентские визы за сравнительно небольшие вложения и на довольно гибких условиях.
Получение резидентской визы в ОАЭ может стать как приятным дополнением, если Вы рассматриваете приобретение коммерческой недвижимости для развития бизнеса, так и частью стратегии Вашей релокации в одну из самых благополучных стран Персидского залива.
Консультанты GSL будут рады предоставить подробную консультацию по процедуре, комплекту документов и расчету общей стоимости оформления резидентских виз.
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