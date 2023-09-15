Получение резидентской визы в ОАЭ за инвестиции в недвижимость Материал редакции

Предоставление преференций в получении паспорта или ВНЖ за инвестиции в недвижимость является довольно популярной мировой практикой. Так государства привлекают иностранных инвесторов и новые средства в экономику. Получение резидентской визы в ОАЭ может быть удачным и выгодным решением для тех, кто хочет улучшить свой уровень жизни и получить доступ к дополнительным возможностям. Однако стоит отметить, что этот процесс может быть довольно сложным и требовать тщательной подготовки и планирования, чтобы избежать возможных проблем и подводных камней.

Какие основные преимущества и возможности у резидентской визы ОАЭ?

Все услуги по этой теме:

Во-первых, очевидно, это возможность проживания в стране в течение действия визы.

ОАЭ - это государство на Ближнем Востоке, которое славится своими роскошными курортами, высокими доходами и развитой инфраструктурой. Здесь высокий уровень образования и медицины, а множество торговых центров, ресторанов, культурных и развлекательных заведений не дают жизни утонуть в монотонности будней. В мировом рейтинге уровня жизни ОАЭ занимает 44 место, что является достаточно хорошим результатом (для сравнения, Россия в этом рейтинга на 77 позиции). Средняя заработная плата в ОАЭ составляет 19 491AED в месяц (5 307USD).

Во-вторых, при соблюдении некоторых условий резидентская виза ОАЭ даёт возможность получения статуса налогового резидента ОАЭ.

Данный статус можно получить, если:

у физического лица основным местом жительства и центром жизненных интересов является ОАЭ;

Министр финансов ОАЭ предоставляется данный статус физическому лицу;



лицо физически присутствовало в ОАЭ не менее, чем в течение 183 дней за предшествующие 12 месяцев подряд;



физическое лицо является гражданином ОАЭ или одной из государств Совета сотрудничества стран Персидского залива и при этом находилось в ОАЭ в течение не менее 90 дней в течение предшествующих 12 месяцев подряд, и отвечает одному из следующих условий: имеет ПМЖ в ОАЭ и трудоустроен по найму или имеет свой бизнес в ОАЭ.



В-третьих, возможность открытия банковского счёта в ОАЭ.

Для банков ОАЭ наличие местной резидентской визы у физического лица является обязательным и неукоснительным требованием для рассмотрения его в качестве будущего клиента и открытия ему личного расчётного или инвестиционного счёта.

В-четвёртых, возможность взять в аренду жильё, заключив официальный договор.

Это позволит зарегистрироваться в DEWA/SEWA и получить Utility Bill, который будет выступать в качества Proof of Residence. Наличие местного Utility Bill также необходимо при открытии счетов в местных банках.

В-пятых, имея резидентскую визу ОАЭ можно заключить договор на услуги мобильной связи с местными операторами.

Турист может получить временную сим-карту, которая автоматически блокируется после выезда из страны и не подлежит восстановлению. При наличии резидентской визы появляется возможность заключить долгосрочный контракт на обслуживание. Как правило условия таких контрактов выгодно отличаются от условий туристических пакетов услуг.

В-шестых, у Вас появится возможность получить водительское удостоверение в ОАЭ.

Типы резидентских виз за инвестиции в недвижимость в ОАЭ

Какие варианты оформления резидентских виз за инвестиции в недвижимость доступны в ОАЭ? Страна предлагает два типа подобных виз.

Первый – виза сроком действия 2 года для владельцев недвижимости стоимостью свыше 750 000 AED (около 204 200USD). Для поддержания действительности таких виз необходимо въезжать в ОАЭ как минимум один раз каждые 6 месяцев (не отсутствовать в стране свыше 6 месяцев).

Второй, так называемая «золотая» виза, сроком действия 10 лет, если стоимость недвижимости превышает 2 000 000 AED (около 545 000 USD). Для обладателей такого типа визы требование приезжать в ОАЭ каждые полгода не применяется.

Оба варианта имеют ряд особенностей, на которые стоит обратить внимание. Основными отличительными чертами является, как можно заключить из описания выше, срок действия визы, сумма инвестиций, характеристика объекта недвижимости.

Срок действия визы 2 и 10 лет соответственно с опцией неограниченного количества продлений визы при условии поддержания квалификационной недвижимости в собственности инвестора. В случае продажи недвижимости резидентская виза подлежит аннулированию.

Говоря о различиях в объектах недвижимости, необходимо отметить, что в случае, если инвестор выбирает вариант инвестирования 750 000 AED, должны быть соблюдены два условия:

объект недвижимости (жилого или коммерческого назначения) должен быть на завершающей стадии строительства; объект недвижимости должен находиться в полной собственности инвестора. В случае если несколько лиц инвестируют в один и тот же объект недвижимости, сумма взноса каждого инвестора должна быть не менее 750 000 AED.



Что касается получения десятилетней визы за 2 000 000AED, то здесь есть целый ряд особенностей и послаблений:

с 03 октября 2022 г. допускаются не только объекты недвижимости, находящиеся в стадии завершенного строительства, но также и объекты в стадии строительства, приобретенные у утвержденных застройщиков; с 03 октября 2022 г. допускаются объекты, приобретенные с привлечением заёмных средств от определенных местных банков;

допускается владение несколькими объектами недвижимости общей стоимостью от 2 млн. дирхамов.



Помимо различий в типах виз за недвижимость существуют также и единые требования и условия, которые мы предлагаем осветить далее.

С точки зрения «социальных вопросов» стоит отметить, что обе визы:

потребуют от инвесторов старше 60 лет получения дополнительного разрешения;

делают возможным оформление резидентских виз для членов семьи. Получив резидентскую визу, инвестор может приступить к оформлению резидентских виз на членов семьи. При этом важно отметить, что в ОАЭ существует закрытый перечень лиц, которых можно отнести к категории членов семьи: супруг/супруга, несовершеннолетние дети, незамужние совершеннолетние дочери, совершеннолетние сыновья до 25 лет, родители, находящихся на иждивении (визы для родителей выдаются на 1 год);



не дают право на работу в ОАЭ. Однако, члены семьи инвестора могут работать по найму при условии, что работодатель оформит им рабочую визу, то есть изменит статус резидентской визы.

По времени процесс оформления виз занимает около четырёх недель. Инвестору потребуется предоставить пакет документов, включающий в себя свидетельство о праве собственности, паспорт, текущую визу, две фотографии, справку об отсутствии судимости, выданную в ОАЭ. Процесс получения резидентской визыпотребует обращения и согласования в нескольких ведомствах (Департаменте полиции Дубая, Земельном департаменте, Миграционной службе).

Таким образом можно заключить, что ОАЭ предлагает иностранным инвесторам резидентские визы за сравнительно небольшие вложения и на довольно гибких условиях.

Получение резидентской визы в ОАЭ может стать как приятным дополнением, если Вы рассматриваете приобретение коммерческой недвижимости для развития бизнеса, так и частью стратегии Вашей релокации в одну из самых благополучных стран Персидского залива.