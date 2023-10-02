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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОЭСР опубликовала отчет налогового администрирования за 2023 год о налоговых системах 58 стран

ОЭСР выпустила отчет «Налоговое администрирование 2023», который содержит сравнительную информацию о налоговых системах и администрировании 58 стран ОЭСР и других стран с развитой и развивающейся экономикой.

Ксения Шилкина
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Новый отчет и данные подчеркивают масштаб и сложность налогового администрирования во всем мире, а также путь цифровой трансформации, который они предприняли, чтобы снизить нагрузку на налогоплательщиков и обеспечить более широкое соблюдение налогового законодательства.

В совокупности 58 стран, участвующих в отчете, собирают чистые доходы в размере 13,4 триллиона евро и нанимают около 1,7 миллиона сотрудников.

Они занимаются налоговыми делами более 900 миллионов налогоплательщиков НДФЛ и корпоративных налогоплательщиков, которые вместе обращаются в налоговые администрации более 450 миллионов раз по телефону, лично, по электронной почте или в письменном виде и создают более 2,3 миллиарда контактов через онлайн-каналы.

Налоговые администрации быстро внедрили электронное администрирование, что позволило подавать налоговые декларации онлайн, а также осуществлять онлайн-платежи и полное или частичное предварительное заполнение налоговых деклараций.

Более широкое использование технологий в процессах сбора доходов в настоящее время стало обычным явлением: более 85% частных лиц и 95% предприятий подают свои декларации в электронном виде.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#ОЭСР (OECD)#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#ОЭСР (OECD)#подоходный налог (НДФЛ)