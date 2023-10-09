Латвия предлагает налоговые меры для бюджета на 2024 год

26 сентября Министерство финансов Латвии опубликовало сообщение о том, что Кабинет министров рассмотрел информационный отчет о разработке Основных направлений национальной налоговой политики на 2024-2027 годы, включая предлагаемые налоговые меры в рамках бюджета на 2024 год.
Речь идет о введении нового 20%-го налога на банки и небанковских кредиторов, который будет рассчитываться исходя из прибыли за предыдущий год.
Другие предлагаемые меры включают:
Законодательное обеспечение предлагаемых мер должно быть представлено в Парламент в начале ноября 2023 года.
По материалам Orbitax
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