Латвия предлагает налоговые меры для бюджета на 2024 год

26 сентября Министерство финансов Латвии опубликовало сообщение о том, что Кабинет министров рассмотрел информационный отчет о разработке Основных направлений национальной налоговой политики на 2024-2027 годы, включая предлагаемые налоговые меры в рамках бюджета на 2024 год.

Речь идет о введении нового 20%-го налога на банки и небанковских кредиторов, который будет рассчитываться исходя из прибыли за предыдущий год.

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Другие предлагаемые меры включают:

пересмотр акцизов (пошлин), в том числе повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию, табачные изделия, а также дизельное топливо, мазут и керосин, используемые в ОЭЗ и свободных портах;

увеличение налога на игорный бизнес на 20%;

изменение режима налогообложения микропредприятий с двухставочной системы (25% / 40%) на единую ставку 25%;

увеличение порога регистрации НДС с 40 000 EUR до 50 000 EUR; и

пересмотр налога на природные ресурсы, включая повышение ставок на транспортные средства, утилизацию бытовых и опасных отходов, а также добычу природных ресурсов.

Законодательное обеспечение предлагаемых мер должно быть представлено в Парламент в начале ноября 2023 года.