Бельгия вводит обязательное электронное выставление счетов с 1 января 2026 г.

На недавнем заседании Совета министров был одобрен предварительный законопроект о введении обязательного электронного выставления счетов-фактур для сделок между предприятиями.
Ранее предложенный поэтапный подход к внедрению электронного выставления счетов был отменен. Новой предлагаемой датой для всех налогоплательщиков является 1 января 2026 года.
Совет министров одобрил предварительный законопроект, вводящий обязательное электронное выставление счетов-фактур для сделок типа «бизнес-бизнес» (B2B) в Бельгии.
Новое предложение характеризуется двумя важными изменениями:
Предварительный проект еще должен быть представлен на рассмотрение Государственного совета, а также одобрен парламентом Бельгии.
По материалам ey.com
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