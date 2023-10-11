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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бельгия вводит обязательное электронное выставление счетов с 1 января 2026 г.

На недавнем заседании Совета министров был одобрен предварительный законопроект о введении обязательного электронного выставления счетов-фактур для сделок между предприятиями.

Ксения Шилкина
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Ранее предложенный поэтапный подход к внедрению электронного выставления счетов был отменен. Новой предлагаемой датой для всех налогоплательщиков является 1 января 2026 года.

Совет министров одобрил предварительный законопроект, вводящий обязательное электронное выставление счетов-фактур для сделок типа «бизнес-бизнес» (B2B) в Бельгии.

Новое предложение характеризуется двумя важными изменениями:

  • Поэтапного вступления в силу с 1 июля 2024 года больше не будет; вместо этого общее вступление в силу произойдет с 1 января 2026 года.
  • Обязательная электронная отчетность не будет введена вместе с электронным выставлением счетов, но ожидается, что это произойдет на более позднем этапе.

Предварительный проект еще должен быть представлен на рассмотрение Государственного совета, а также одобрен парламентом Бельгии.

По материалам ey.com

#Бельгия#законопроект#счет-фактура
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#законопроект#счет-фактура