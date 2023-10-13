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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы будут добавлены в список стран ЕС, не сотрудничающих с ЕС

На ближайшем заседании, запланированном на 17 октября, Совет ЕС планирует включить Антигуа и Барбуду, Белиз и Сейшельские острова в список юрисдикций, с которыми ЕС не сотрудничает (Приложение I).

Ольга Кутяева
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Напомним, что последний раз список обновлялся в феврале этого года.

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Список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в налоговых целях, является частью работы ЕС по борьбе с уклонением и избежанием налогов. В него входят страны, не выполнившие своих обязательств по соблюдению критериев надлежащего налогового управления в определенные сроки, а также страны, отказавшиеся это сделать.

По материалам Orbitax

#Европейский Союз (ЕС)#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#черный список