ОАЭ пытаются покинуть «серый список» ФАТФ

Делегаты ФАТФ, ранее поддержавшие включение ОАЭ в «серый список» (юрисдикции, подлежащие более тщательному надзору), согласны с тем, что страна может покинуть список уже в феврале будущего года.

На этой неделе состоится очередное заседание ФАТФ, на котором определятся детали визита в ОАЭ, который станет одним из последних этапов перед возможным исключением из страны из списка.

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Для исключения из списка необходимо, чтобы получить основное большинство голосов членов ФАТФ. По данным отчета Международного валютного фонда за 2021 год, включение в «серый список» исторически приводит к «статистически значимому сокращению притока капитала», однако Арабские Эмираты пережили это событие гораздо лучше, чем большинство юрисдикций.

На своем заседании в июне ФАТФ отметила прогресс ОАЭ по ряду областей, однако снизила рейтинг страны по новым технологиям, включая виртуальные активы, до «частичного соответствия» стандартам. Вследствие чего Управление по регулированию виртуальных активов Дубая активизировало правоприменительные действия в отношении нерегулируемых компаний и сообщило, что переход к большему числу транзакций на блокчейне вместо наличных сможет помочь в борьбе с отмыванием денег.