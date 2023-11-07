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Российские налоги
Ольга Кутяева
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Разъяснено применение Приказа, расширяющего список налоговых гаваней с января 2024 года

Минфин России опубликовал Письмо 03-08-13/104225 от 1 ноября 2023 года о применении Приказа 86н от 5 июня 2023 года, которым утвержден обновленный перечень государств и территорий (юрисдикций), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях.

Ольга Кутяева
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Основное влияние включения юрисдикции в перечень заключается в том, что освобождение от участия не будет применяться в отношении дивидендов, полученных от компаний-резидентов юрисдикций, включенных в перечень.

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В Письме разъясняется, что хотя Приказ вступил в силу 1 июля 2023 года, эффект от включения в перечень наступает только с 1 января 2024 года для юрисдикций, не включенных в перечень в соответствии с предыдущим Приказом, действовавшим до 30 июня 2023 года.

По материалам Минфина

#Минфин#оффшор#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Минфин#оффшор#черный список