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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Законопроект об экономических преступлениях в Великобритании вносит ключевые изменения в отчетность трастов

Вступление в силу 26 октября 2023 года Закона об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) вносит существенные изменения в требования к отчетности для Реестра зарубежных компаний Великобритании, особенно для компаний, связанных с трастовыми структурами.

Ольга Кутяева
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Реестр, введенный в 2022 году, применяется к юридическим лицам, зарегистрированным за пределами Великобритании, которые являются или намереваются стать зарегистрированными собственниками квалифицированного имущества. В Англии и Уэльсе под этим понимается владение недвижимостью на условиях фригольда или аренды, предоставленной на срок более 7 лет. Эти организации должны зарегистрироваться и предоставить сведения о своих зарегистрированных бенефициарных владельцах (Registrable beneficial owners, RBO). Если бенефициар является доверительным собственником, необходимо предоставить информацию о трасте.

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Положения нового закона затронут не только вновь зарегистрированные компании, но и компании, выполняющие свои обязанности по ежегодному обновлению Реестра или подающие заявление об исключении из него. Только для трастовой отчетности существует 6 ключевых изменений.

Одно из существенных изменений заключается в том, что физические лица в будущем будут квалифицироваться как бенефициарные собственники, если зарубежная компания владеет земельными долями в Великобритании в качестве их номинального владельца. По предыдущему законодательству, принятому в 2022 году, условия для признания бенефициарного владения основывались на долях участия лица в зарубежной компапнии, а не на базовой собственности в Великобритании. Таким образом, основное внимание уделяется тому, кто владеет компанией, являющейся юридическим владельцем земли, а не тому, кто владеет землей бенефициарно. Способ владения землей не имеет значения. Если зарубежная компания владеет землей как номинальный владелец, ранее не требовалось предоставлять информацию о бенефициаре этой земли.

Новый закон меняет это положение, добавляя дополнительное условие для бенефициарного владения, а именно: физическое лицо будет считаться бенефициаром зарубежной компании, если компания владеет квалифицируемым имуществом как номинальный владелец для этого физического лица.

5 других дополнительных обязанностей по отчетности трастов включают в себя квалификацию всех корпоративных доверительных собственников в качестве бенефициаров, а не только тех, на которых распространяются требования по раскрытию информации в их собственной юрисдикции, а также продолжение отчетности в случае, если доверительный собственник перестал быть бенефициаром в течение соответствующего периода.

Для физических лиц, владеющих долей через корпоративных доверительных управляющих, освобождение от регистрации не предусмотрено.

Теперь юридические лица должны предоставлять подробную информацию о любых изменениях в бенефициарной собственности, включая информацию о трастах, произошедших в период с 28 февраля 2022 года по 31 января 2023 года. В соответствии с первоначальным законодательством любая реструктуризация, произошедшая до 31 января 2023 года, не входила в сферу действия отчетности.

Companies House сможет раскрывать информацию о доверительных управляющих RBO представителям общественности на основании соответствующего заявления. Согласно первоначальному законодательству, эта информация должна была быть раскрыта в Companies House, но в целом она не могла быть доступна общественности. Характер этого процесса еще не утвержден, но, возможно, от заявителя потребуется продемонстрировать «законный интерес».

Дата вступления в силу этих изменений пока не объявлена. Когда они вступят в силу, в некоторых случаях будет действовать дополнительная 3-х месячная отсрочка для организаций, выполняющих свою обязанность по обновлению информации.

По материалам STEP

#бенефициар#Великобритания#траст
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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#бенефициар#Великобритания#траст