БВО уведомило компании о заявках на исключение по предоставлению отчетности, в том числе по экономическому присутствию

Международное налоговое управление Британских Виргинских островов (International Tax Authority, ITA) выпустило уведомление, касающееся заявок на исключение из обязательств по предоставлению отчетности для квалифицированных местных компаний, в том числе в отношении экономического присутствия.
В соответствии с Законом о Международном налоговом управлении (International Tax Authority (Amendment) Act, 2023) местные компании теперь могут подавать заявления об исключении непосредственно в ITA.
В соответствии с Законом об ITA:
Компании, попадающие в вышеуказанную категорию, должны подать заявку и загрузить соответствующие подтверждающие документы на сайте ITA.
После этого Управление выдаст сертификат, подтверждающий исключение из обязательств по представлению отчетности в соответствии с законодательством о взаимной правовой помощи (которое включает представление отчетности по экономическому присутствию).
По материалам BVI International Tax Authority
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