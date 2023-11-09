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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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БВО уведомило компании о заявках на исключение по предоставлению отчетности, в том числе по экономическому присутствию

Международное налоговое управление Британских Виргинских островов (International Tax Authority, ITA) выпустило уведомление, касающееся заявок на исключение из обязательств по предоставлению отчетности для квалифицированных местных компаний, в том числе в отношении экономического присутствия.

Ольга Кутяева
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В соответствии с Законом о Международном налоговом управлении (International Tax Authority (Amendment) Act, 2023) местные компании теперь могут подавать заявления об исключении непосредственно в ITA.

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В соответствии с Законом об ITA:

  • «местная компания» означает любую компанию или партнерство с ограниченной ответственностью, являющуюся резидентом БВО для целей налогообложения и получившую от Управления сертификат об исключении в соответствии с разделом 27;
  • «резидент для налоговых целей» означает любую компанию, юридическое или физическое лицо, которое может продемонстрировать Управлению, что у него нет налоговых обязательств, возникающих за пределами БВО.

Компании, попадающие в вышеуказанную категорию, должны подать заявку и загрузить соответствующие подтверждающие документы на сайте ITA.

После этого Управление выдаст сертификат, подтверждающий исключение из обязательств по представлению отчетности в соответствии с законодательством о взаимной правовой помощи (которое включает представление отчетности по экономическому присутствию).

По материалам BVI International Tax Authority

#economic substance#Британские Виргинские Острова#отчетность
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#economic substance#Британские Виргинские Острова#отчетность