Федеральная налоговая служба ОАЭ представляет руководство по стандартам бухгалтерского учета и взаимодействию с корпоративным налогом

6 ноября 2023 года Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу по стандартам бух. учета и взаимодействию с корпоративным налогом — CTGACS1.

Настоящее руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций по взаимодействию стандартов бух. учета с корпоративным налогом. Он предоставляет читателям обзор:

Все услуги по этой теме:

Подготовки финансовой отчетности;

Кассовой основы бухгалтерского учета;

Основы реализации бухгалтерского учета;

Корректировок согласно статье 20(2)(i) Закона о корпоративном налоге; и

Корректировок согласно переходным правилам.

Для получения дополнительной информации о стандартах бухгалтерского учета, которые определяют, как определенные типы операций и событий должны отражаться в финансовой отчетности, необходимо обратиться к официальной документации, выпущенной соответствующим разработчиком стандартов бух. учета.