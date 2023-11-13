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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Федеральная налоговая служба ОАЭ представляет руководство по стандартам бухгалтерского учета и взаимодействию с корпоративным налогом

6 ноября 2023 года Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу по стандартам бух. учета и взаимодействию с корпоративным налогом — CTGACS1.

Ксения Шилкина
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Настоящее руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций по взаимодействию стандартов бух. учета с корпоративным налогом. Он предоставляет читателям обзор:

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  • Подготовки финансовой отчетности;
  • Кассовой основы бухгалтерского учета;
  • Основы реализации бухгалтерского учета;
  • Корректировок согласно статье 20(2)(i) Закона о корпоративном налоге; и
  • Корректировок согласно переходным правилам.

Для получения дополнительной информации о стандартах бухгалтерского учета, которые определяют, как определенные типы операций и событий должны отражаться в финансовой отчетности, необходимо обратиться к официальной документации, выпущенной соответствующим разработчиком стандартов бух. учета.

По материалам orbitax.com

#бухгалтерский учет#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#бухгалтерский учет#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)