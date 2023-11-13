Федеральная налоговая служба ОАЭ представляет руководство по стандартам бухгалтерского учета и взаимодействию с корпоративным налогом

6 ноября 2023 года Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу по стандартам бух. учета и взаимодействию с корпоративным налогом — CTGACS1.
Настоящее руководство предназначено для предоставления общих рекомендаций по взаимодействию стандартов бух. учета с корпоративным налогом. Он предоставляет читателям обзор:
Для получения дополнительной информации о стандартах бухгалтерского учета, которые определяют, как определенные типы операций и событий должны отражаться в финансовой отчетности, необходимо обратиться к официальной документации, выпущенной соответствующим разработчиком стандартов бух. учета.
По материалам orbitax.com
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