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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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48 стран внедрят глобальный стандарт налоговой прозрачности для криптоактивов к 2027 году

В пятницу Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн поприветствовал заявление о том, что 48 стран и юрисдикций намерены внедрить Глобальный стандарт налоговой прозрачности ОЭСР по отчетности и обмену информацией в отношении криптоактивов к 2027 году.

Ольга Кутяева
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«Сегодняшнее объявление о совместных международных действиях в отношении криптоактивов - это большой шаг вперед, знаменующий собой еще одну важную веху на пути к повсеместному и скоординированному подходу к борьбе с уклонением от уплаты налогов путем повышения прозрачности и обмена информацией», - заявил Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн. «Мы горячо приветствуем широкую поддержку быстрых действий, направленных на то, чтобы международный обмен информацией, собранной в соответствии со стандартом ОЭСР по отчетности о криптоактивах, стал реальностью. Международное сообщество может рассчитывать на ОЭСР и Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения в обеспечении того, чтобы архитектура налоговой прозрачности оставалась актуальной и эффективной».

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Система отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF) является ключевым компонентом Международных стандартов автоматического обмена информацией по налоговым вопросам, разработанных ОЭСР в соответствии с мандатом G20. Она предусматривает автоматический обмен релевантной для налогообложения информацией о криптоактивах и создается на фоне стремительного распространения криптоактивов для широкого круга инвестиционных и финансовых целей. В отличие от традиционных финансовых продуктов, криптоактивы могут передаваться и храниться без вмешательства традиционных финансовых посредников, таких как банки, и без какого-либо центрального администратора, имеющего полную информацию как о проведенных операциях, так и о владении криптоактивами.

После представления CARF министрам финансов стран G20 в октябре 2022 года G20 обратилась к Глобальному форуму по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения - ведущему международному органу, объединяющему 168 стран и юрисдикций по внедрению глобальных стандартов прозрачности и обмена информацией во всем мире, - с просьбой укрепить свои обязательства и процессы мониторинга для обеспечения повсеместного внедрения CARF соответствующими юрисдикциями.

После завершения разработки правовых и операционных инструментов CARF в июне 2023 года Глобальный форум создал специальную "Группу CARF" для продолжения работы. Вопрос об отчетности по криптоактивам будет дополнительно обсуждаться на 16-м пленарном заседании Глобального форума, которое пройдет в Лиссабоне (Португалия) с 29 ноября по 1 декабря 2023 года.

По материалам ОЭСР

#криптовалюта#ОЭСР (OECD)#цифровые активы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#криптовалюта#ОЭСР (OECD)#цифровые активы