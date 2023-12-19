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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Американские трасты готовятся к запуску Реестра бенефициаров

С 1 января 2024 года в США вступает в силу Федеральный закон о корпоративной прозрачности, который обязывает миллионы юридических лиц регистрировать своих бенефициарных владельцев в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN).

Ольга Кутяева
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Несмотря на то, что для большинства некоммерческих организаций и трастов существуют освобождения от обязанности предоставлять отчетность, некоторые из них попадут под действие правил. Исключение не распространяется на организации, чьи заявки на освобождение от налогов находятся на рассмотрении в Налоговой службе (IRS). У организаций, созданных после 1 июля 2024 года, есть 90 дней с момента создания для соблюдения требований Закона.

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Некоммерческие организации, созданные до 1 января 2024 года, находятся в менее опасном положении, поскольку им предоставляется год на выполнение требований Закона. Однако у них могут возникнуть трудности, если их существующее освобождение от налогов будет временно отменено из-за необычных событий, например, если они создадут дочернюю компанию или вступят в совместное предприятие с коммерческой организацией. В таких случаях они должны подать годовой отчет в течение 180 дней с даты отмены налогового освобождения Налоговым управлением. Как правило, этот срок наступает до того, как некоммерческая организация сможет восстановить свой статус освобожденной от налогов.

В любом случае, несвоевременное предоставление отчета может привести к штрафам и тюремному заключению.

Освобождение трастов ограничено не предусмотренными законом трастами: теми, которые не создаются путем подачи юридического документа в официальное агентство федерального правительства или правительства штата. Однако даже такие трасты могут быть затронуты законом, если они имеют прямые или косвенные доли в компаниях, подпадающих под действие закона. В таком случае ответственность за подачу отчетов о бенефициарах лежит на самой компании, однако доверительный собственник траста, владеющий или контролирующий эту компанию, может быть обязан помогать ей собирать и предоставлять информацию.

Эксперты считают, что намеренно широкий критерий «существенного контроля» в отношении бенефициарной собственности, предусмотренный Законом, означает, что практически любое лицо, которое может принимать важные решения, влияющие на деятельность отчитывающейся компании, может считаться подпадающим под действие отчетов.

Остаются вопросы о сфере действия Закона. Не ясно, является ли бенефициарным владельцем физическое лицо, являющееся доверительным собственником нескольких отдельных трастов, которые в совокупности владеют или контролируют отчитывающуюся компанию. Аналогичная неопределенность существует и в тех случаях, когда существует несколько текущих бенефициаров траста, имеющего достаточное право собственности или контроля над отчитывающейся компанией, или когда физ. лицо является бенефициаром нескольких трастов, которые в совокупности имеют достаточное право собственности или контроля над отчитывающейся компанией.

По материалам STEP

#реестр бенефициаров#Соединенные Штаты Америки (США)#траст
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#реестр бенефициаров#Соединенные Штаты Америки (США)#траст