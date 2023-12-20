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Зарубежное право
Ольга Кутяева
6

Багамы вносят поправки в законодательство об экономическом присутствии и реестре бенефициаров

Согласно релизу офиса премьер-министра Багамских островов, 6 декабря в Палате собрания были представлены законопроекты, в частности Commercial Entities (Substance Requirements)(Amendment) Bill 2023 (CESRA) и The Register of Beneficial Ownership (Amendment) Bill 2023 (ROBO).

Ольга Кутяева
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Документы в совокупности завершают оставшиеся реформы для соответствия стандартам отчетности по экономическому присутствию, чтобы исключить Багамы из списка несотрудничающих стран ОЭСР и ЕС.

Ключевой вопрос, который решают обе эти поправки, заключается в необходимости взаимодействия соответствующих порталов друг с другом для облегчения обмена информацией.

Кроме того, были приняты Commercial Entities (Substance Requirements) Regulations 2023, которые поддержат и укрепят законодательную базу по обмену информацией.

По материалам Orbitax

#economic substance#Багамские острова#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#economic substance#Багамские острова#реестр бенефициаров