Багамы вносят поправки в законодательство об экономическом присутствии и реестре бенефициаров

Согласно релизу офиса премьер-министра Багамских островов, 6 декабря в Палате собрания были представлены законопроекты, в частности Commercial Entities (Substance Requirements)(Amendment) Bill 2023 (CESRA) и The Register of Beneficial Ownership (Amendment) Bill 2023 (ROBO).

Документы в совокупности завершают оставшиеся реформы для соответствия стандартам отчетности по экономическому присутствию, чтобы исключить Багамы из списка несотрудничающих стран ОЭСР и ЕС.

Ключевой вопрос, который решают обе эти поправки, заключается в необходимости взаимодействия соответствующих порталов друг с другом для облегчения обмена информацией.

Кроме того, были приняты Commercial Entities (Substance Requirements) Regulations 2023, которые поддержат и укрепят законодательную базу по обмену информацией.