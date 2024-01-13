Открытие личного банковского счета в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может быть важным шагом как для резидентов, так и для экспатриантов. ОАЭ – это мировой финансовый центр, известный своей стабильностью и выгодными возможностями, что делает его привлекательным местом для людей из разных стран. Тем не менее, процесс открытия банковского счета в ОАЭ не так прост, как может показаться, и важно понимать местные банковские особенности, требования и текущие тенденции.
В этой статье мы рассмотрим разные аспекты открытия личного счета в ОАЭ. Узнаем, как открыть счет в Эмиратах, какие документы нужны для открытия личного счета в ОАЭ и что предлагает банковский сектор на сегодняшний день.
Всем давно известно о том, что ОАЭ славится достаточно сильным банковским сектором. Для обновления этой информации приведем ниже несколько факторов, указывающих на преимущества открытия счетов в банках ОАЭ:
Стоит отметить, что ОАЭ внедрили международные стандарты отчетности по налогам, включая Общий стандарт отчетности по международному автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (CRS). В стандартном режиме банки собирают с заявителей информацию о текущем налоговом резидентсве для выполнения своих обязательств в рамках существующего международного соглашения. Информация о резидентах страны не включается в общий отчет, и это является еще одним плюсом для обладателей резидентских карт ОАЭ.
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Стандартный пакет документов, требуемый банками ОАЭ, не сильно отличается от требований большинства банков мира. Особенность, на которую необходимо обратить внимание – это нацеленность банков на обслуживание резидентных физических и юридических лиц. Проще говоря, заявитель должен иметь разрешение на долгосрочное проживание в стране (Резидентская виза, разрешение на работу или так называемая «golden visa»). Во всех случаях обладателю таких виз выдается местная идентификационная карта – Emirates ID.
У каждого банка в ОАЭ могут быть свои требования по минимальному депозиту для различных типов счетов. Эти требования распространяются как на клиентов-резидентов страны, так и заявителей, не имеющих Emirates ID.
При этом суммы депозитов могут сильно варьироватьтся: от 3 тысяч до 2-3 миллионов дирхамов в зависимости от банка, типа счета, ожидаемых финансовых показателей по счету и наличия ВНЖ в Эмиратах.
Хорошим примером послужит краткое сравнение требований банков ОАЭ:
Abu Dhabi Islamic Bank требует размещение минимального депозита в размере 5 000 дирхамов для резидентов ОАЭ в то время, как нерезидентам счета данный банк совсем не открывает.
Второй банк, который также успел побывать на слуху – Mashreq Bank – имеет требование по размещению депозита в размере 500 000 дирхамов для резидентов. При этом готов рассматривать заявки от клиентов, не имеющих резидентской визы.
Крупный банк Emirates NBD имеет более высокие требования – 15 000 дирхамов для резидентов ОАЭ и размещение крупного депозита в размере от 2-3 миллионов дирхамов при открытии счета для клиентов-нерезидентов.
Данные примеры хорошо отражают большую разницу среди банков ОАЭ, их аппетитов и общему подходу к новым заявителям. Имеются банки с более лояльным подходом и требованиями к разным клиентам. Полный список банков и их требования можно изучить на консультации с нашими специалистами. Важными факторами также послужат такие показатели, как место проживания будущего клиента банка, его гражданство, источники прибыли и планы по использованию средств на счете.
Надо понимать, что наряду с тем, как развивается в том или ином направлении каждый из банков, в текущее время их тенденции могут быстро меняться в зависимости от требований Финансового регулятора страны. Так, в списке банков имеются те, которые не готовы обслуживать граждан России из-за общей тенденции к ограничениям в предоставлении услуг или те, кто выдвигает для таких клиентов особенные требования.
Эмиратские банки могут дополнительно запрашивать оплату активационного платежа после одобрения открытия счета.
Активационные сборы – это платежи, взимаемые банками при открытии нового счета. Эти сборы могут различаться от банка к банку и могут зависеть от типа счета, который вы открываете.
Также дополнительным требованием может быть необходимость сохранять неснижаемый остаток на счету. Сумма остатка, как правило, устанавливается банками после изучения заявки клиента.
Общее правило по личному присутствию имеют практически все банки ОАЭ. Даже среди тех банков, которые проводят идентификацию клиентов-резидентов страны онлайн, встречается требование по личному визиту в банк в течение определенного времени. Как правило, это необходимо для повторной идентификации, открытия дополнительных счетов в иностранных валютах или подписания банковских форм в оригинале.
Первым и самым важным этапом является анализ возможности открытия счета, учитывая особенности местных банков и их требования к заявителям. Наши эксперты изучат представленную Вами информацию и подготовят наиболее подходящее предложение.
Вторым шагом является исключение рисков отказа в открытии счета. Поэтому команда GSL проводит работу в два этапа, первым из которых является предварительное согласование с несколькими финансовыми институтами.
После выбора конкретного банка, наша команда готовит полноценную заявку в банк и согласует с Вами дальнейшие действия для подготовки документов и проведения личной встречи с представителем банка в ОАЭ.
Имея большой опыт работы с банками в этой юрисдикции, а также прямые налаженные контакты с их менеджерами, мы поможем в подготовке к собеседованию и предоставлении правильно составленных ответов на вопросы банков.
Хотелось бы выделить в данном случае важность проведения работы в несколько этапов.
Учитывая особенности юрисдикции и тот факт, что банки привыкли обслуживать жителей страны с наиболее высоким уровнем жизни и доходами, позволяющими отвечать их аппетитам, итогом подачи заявки может быть совершенно разный результат.
Поэтому возможность провести предварительное согласование открытия счета для людей, не проживающих постоянно в ОАЭ, позволит сэкономить их средства и время.
Не менее важно понимать, что итоговое решение всегда выносится комплаенс отделом банков и может отличаться от итогов предварительного согласования с клиентским отделом.
В процессе открытия счета банк может задавать вопросы и требовать дополнительные документы для подтверждения информации, поэтому часть успеха зависит и от самого клиента – от того, как быстро и емко он ответит на все запросы комплаенс департамента.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Объединенные Арабские Эмираты готовы предлагать различные варианты решения задачи для клиентов с разными потребностями и возможностями.
Необходимо только правильно сопоставить ожидание банка с реальными возможностями заявителя и провести качественный анализ перед началом работы.
Взамен на достаточно многошаговый процесс открытия счета клиент получит высококачественные услуги современных банков, следящих за новым тенденциями и предлагающих полноценный счет с различными опциями в престижной юрисдикции.
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