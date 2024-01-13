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Камила Усманова
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Открытие личных счетов в банках ОАЭ. Текущие возможностиМатериал редакции

Открытие личного банковского счета в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может быть важным шагом как для резидентов, так и для экспатриантов. ОАЭ – это мировой финансовый центр, известный своей стабильностью и выгодными возможностями, что делает его привлекательным местом для людей из разных стран. Тем не менее, процесс открытия банковского счета в ОАЭ не так прост, как может показаться, и важно понимать местные банковские особенности, требования и текущие тенденции.

Камила Усманова

Содержание

  1. Зачем открывать личный счет в ОАЭ?
    1. Что необходимо для открытия личного счета в ОАЭ?
      1. Особенности банков Эмиратов
        1. Требования к минимальным депозитам
          1. Активационные платежи и неснижаемые остатки средств на счету
            1. Личное присутствие в отделении банка
            2. Чем мы можем помочь?
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              В этой статье мы рассмотрим разные аспекты открытия личного счета в ОАЭ. Узнаем, как открыть счет в Эмиратах, какие документы нужны для открытия личного счета в ОАЭ и что предлагает банковский сектор на сегодняшний день.

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              Зачем открывать личный счет в ОАЭ?

              Всем давно известно о том, что ОАЭ славится достаточно сильным банковским сектором. Для обновления этой информации приведем ниже несколько факторов, указывающих на преимущества открытия счетов в банках ОАЭ:

              • Большой список банковских услуг для своих клиентов
              • Постоянное совершенствование и предоставление клиентам инновационных решений
              • Сильные и современные инвестиционные продукты
              • Возможность открытия мультивалютного счета
              • Выпуск пластиковой карты в разных валютах
              • Усиленная безопасность данных своих клиентов
              • Современные опции онлайн-банков с возможностью выбора языка
              • Англоговорящие менеджеры банка

              Стоит отметить, что ОАЭ внедрили международные стандарты отчетности по налогам, включая Общий стандарт отчетности по международному автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (CRS). В стандартном режиме банки собирают с заявителей информацию о текущем налоговом резидентсве для выполнения своих обязательств в рамках существующего международного соглашения. Информация о резидентах страны не включается в общий отчет, и это является еще одним плюсом для обладателей резидентских карт ОАЭ.

              Открытие личных / корпоративных счетов в банках ОАЭ. | GSL

              Наша компания предоставляет услуги по подбору банка в ОАЭ, сбору необходимых документов и составлению заявки на открытие счета и отправки ее в банки. Услуги по сопровождению на личную встречу с банкиром, по подготовке к собеседованию и дальнейшему взаимодействию с банком.

              gsl.org

              Что необходимо для открытия личного счета в ОАЭ?

              Стандартный пакет документов, требуемый банками ОАЭ, не сильно отличается от требований большинства банков мира. Особенность, на которую необходимо обратить внимание – это нацеленность банков на обслуживание резидентных физических и юридических лиц. Проще говоря, заявитель должен иметь разрешение на долгосрочное проживание в стране (Резидентская виза, разрешение на работу или так называемая «golden visa»). Во всех случаях обладателю таких виз выдается местная идентификационная карта – Emirates ID.

              • Действующий паспорт: копия вашего действующего паспорта со страницей визы является фундаментальным требованием для открытия банковского счета в ОАЭ.
              • Emirates ID: копия идентификационной карты обладателя резидентской визы – один из обязательных документов в списке требований.
              • Документы, подтверждающие основания для получения резидентской визы в ОАЭ.
              • Подтверждение адреса проживания в ОАЭ (квитанция за коммунальные услуги или договор аренды).
              • Справка о доходах. Любые документы, подтверждающие легальность Ваших средств и наличие постоянного дохода – справка от работодателя, документы, подтверждающие наличие бизнеса и прочее. Как правило, требование соблюдается особенно строго, если вы планируете поддерживать значительный баланс.
              • В некоторых случаях потребуется предоставление выписок по счетам в других банках за определенный период для подтверждения финансовой истории.
              • Местный номер телефона для подключения всех онлайн услуг на этапе открытия счета.
              Как получить вид на жительство в ОАЭ / ВНЖ в ОАЭ | GSL

              публикация Как получить вид на жительство в ОАЭ / ВНЖ в ОАЭ

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              Особенности банков Эмиратов

              Требования к минимальным депозитам

              У каждого банка в ОАЭ могут быть свои требования по минимальному депозиту для различных типов счетов. Эти требования распространяются как на клиентов-резидентов страны, так и заявителей, не имеющих Emirates ID.

              При этом суммы депозитов могут сильно варьироватьтся: от 3 тысяч до 2-3 миллионов дирхамов в зависимости от банка, типа счета, ожидаемых финансовых показателей по счету и наличия ВНЖ в Эмиратах.

              Хорошим примером послужит краткое сравнение требований банков ОАЭ:

              Abu Dhabi Islamic Bank требует размещение минимального депозита в размере 5 000 дирхамов для резидентов ОАЭ в то время, как нерезидентам счета данный банк совсем не открывает.

              Второй банк, который также успел побывать на слуху – Mashreq Bank – имеет требование по размещению депозита в размере 500 000 дирхамов для резидентов. При этом готов рассматривать заявки от клиентов, не имеющих резидентской визы.

              Крупный банк Emirates NBD имеет более высокие требования – 15 000 дирхамов для резидентов ОАЭ и размещение крупного депозита в размере от 2-3 миллионов дирхамов при открытии счета для клиентов-нерезидентов.

              Данные примеры хорошо отражают большую разницу среди банков ОАЭ, их аппетитов и общему подходу к новым заявителям. Имеются банки с более лояльным подходом и требованиями к разным клиентам. Полный список банков и их требования можно изучить на консультации с нашими специалистами. Важными факторами также послужат такие показатели, как место проживания будущего клиента банка, его гражданство, источники прибыли и планы по использованию средств на счете.

              Надо понимать, что наряду с тем, как развивается в том или ином направлении каждый из банков, в текущее время их тенденции могут быстро меняться в зависимости от требований Финансового регулятора страны. Так, в списке банков имеются те, которые не готовы обслуживать граждан России из-за общей тенденции к ограничениям в предоставлении услуг или те, кто выдвигает для таких клиентов особенные требования.

              Оформление резидентской визы в ОАЭ. | GSL

              Предложение на оказание услуг по оформлению резидентской визы в ОАЭ за инвестиции в недвижимость стоимостью свыше 750 тыс. дирхамов и 2х млн. дирхамов ("Золотая" виза).

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              Активационные платежи и неснижаемые остатки средств на счету

              Эмиратские банки могут дополнительно запрашивать оплату активационного платежа после одобрения открытия счета.

              Активационные сборы – это платежи, взимаемые банками при открытии нового счета. Эти сборы могут различаться от банка к банку и могут зависеть от типа счета, который вы открываете.

              Чаще такие сборы необходимы банку для подтверждения благосостояния клиента и готовности выполнять требования банка. По общим правилам, активационный платеж доступен для использования после зачисления на счет заявителя, в отличие от депозита.

              Также дополнительным требованием может быть необходимость сохранять неснижаемый остаток на счету. Сумма остатка, как правило, устанавливается банками после изучения заявки клиента.

              Личное присутствие в отделении банка

              Общее правило по личному присутствию имеют практически все банки ОАЭ. Даже среди тех банков, которые проводят идентификацию клиентов-резидентов страны онлайн, встречается требование по личному визиту в банк в течение определенного времени. Как правило, это необходимо для повторной идентификации, открытия дополнительных счетов в иностранных валютах или подписания банковских форм в оригинале.

              Чем мы можем помочь?

              Первым и самым важным этапом является анализ возможности открытия счета, учитывая особенности местных банков и их требования к заявителям. Наши эксперты изучат представленную Вами информацию и подготовят наиболее подходящее предложение.

              В случае необходимости мы готовы сопроводить процесс получения резидентской карты.

              Вторым шагом является исключение рисков отказа в открытии счета. Поэтому команда GSL проводит работу в два этапа, первым из которых является предварительное согласование с несколькими финансовыми институтами.

              После выбора конкретного банка, наша команда готовит полноценную заявку в банк и согласует с Вами дальнейшие действия для подготовки документов и проведения личной встречи с представителем банка в ОАЭ.

              Имея большой опыт работы с банками в этой юрисдикции, а также прямые налаженные контакты с их менеджерами, мы поможем в подготовке к собеседованию и предоставлении правильно составленных ответов на вопросы банков.

              После проведенного собеседования, наша команда остается на связи с обеими сторонами до полной активации счета.
              Хотелось бы выделить в данном случае важность проведения работы в несколько этапов.

              Учитывая особенности юрисдикции и тот факт, что банки привыкли обслуживать жителей страны с наиболее высоким уровнем жизни и доходами, позволяющими отвечать их аппетитам, итогом подачи заявки может быть совершенно разный результат.

              Поэтому возможность провести предварительное согласование открытия счета для людей, не проживающих постоянно в ОАЭ, позволит сэкономить их средства и время.

              Не менее важно понимать, что итоговое решение всегда выносится комплаенс отделом банков и может отличаться от итогов предварительного согласования с клиентским отделом.

              В процессе открытия счета банк может задавать вопросы и требовать дополнительные документы для подтверждения информации, поэтому часть успеха зависит и от самого клиента – от того, как быстро и емко он ответит на все запросы комплаенс департамента.
              Камила Усманова Консультант
              отвечает Камила Усманова
              Консультант
              Как получить вид на жительство в ОАЭ / ВНЖ в ОАЭ | GSL

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              Подводя итоги, можно сделать вывод, что Объединенные Арабские Эмираты готовы предлагать различные варианты решения задачи для клиентов с разными потребностями и возможностями.

              Необходимо только правильно сопоставить ожидание банка с реальными возможностями заявителя и провести качественный анализ перед началом работы.

              Взамен на достаточно многошаговый процесс открытия счета клиент получит высококачественные услуги современных банков, следящих за новым тенденциями и предлагающих полноценный счет с различными опциями в престижной юрисдикции.

              #иностранный банк#Материал редакции#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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              Камила Усманова (подробнее)
              Автор статьи,
              Юрисконсульт GSL
              +7 495 234 38 33
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              Камила Усманова (подробнее)
              Автор статьи,
              Юрисконсульт GSL
              +7 495 234 38 33
              Задать вопрос
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