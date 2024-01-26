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Карина Каримова
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Расторжение трудового договора по инициативе работника или в связи с истечением срока его действия

Практика судов по вопросу выбора основания увольнения

Карина Каримова
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Истец состояла в трудовых отношениях с администрацией города, где занимала позицию директора. В феврале 2023 года истцом было принято решение о прекращении трудовых отношений и подано соответствующее заявление. Однако, администрация издала решение о прекращении трудового договора (далее по тексту- ТД) по иному основанию, а именно в связи с истечением срока ТД, который действовал до марта 2023 года.

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Работник- истец, не согласившись с основанием прекращения ТД, подала иск в суд с требованием отменить распоряжение ответчика и выплатить моральную компенсацию.

В удовлетворении иска отказали полностью, однако, апелляция такое решение не поддержала, указав на невозможность уволить лицо в связи с истечением срока действия ТД при наличии заявления об увольнении от истца.

Кассация отменила решение суда апелляционной инстанции и оставила силе решение суда первой инстанции, а также, указала следующее:

ТК РФ содержит отдельную главу, которая регламентирует порядок регулирования труда руководителей организаций. Расторжение ТД по инициативе руководителя возможно при соблюдении процедуры уведомления работодателя не менее чем за 1 месяц. При этом более раннее увольнение возможно по соглашению между сторонами ТД. Поскольку между сторонами согласия достигнуто не было, а также отсутствовали иные особые обстоятельства, свидетельствующие о возможности исключить процедуру уведомления работодателя, суд кассационной инстанции указал на законность выбора основания увольнения.

#судебная практика#тк рф#трудовой договор
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#судебная практика#тк рф#трудовой договор