Страны Ближнего Востока становятся всё более привычными юрисдикциями не только для ведения международного бизнеса, но и для релокации и дальнейшего проживания. Нам уже знакомы возможности, которые предлагают для оформления ВНЖ ОАЭ – инвестиционные визы на основании приобретения недвижимости или создания компании, визы фрилансера и визы талантов. В данной же статье рассмотрим непривычные, но не менее привлекательные юрисдикции для решения этой задачи – Катар, Оман и Бахрейн.
Ключевым преимуществом, конечно, является возможность проживания в стране и получения статуса налогового резидента (при соблюдении дополнительных условий). Помимо проживания, наличие резидентской визы даёт возможность открытия банковских счетов в местных банках, а также позволяет получить водительское удостоверение, арендовать жильё, подключить услуги мобильной связи.
Рассмотрим возможные основания для оформления ВНЖ и этапы получения заветной карты в каждой из стран.
В Катаре не существует такого понятия как вид на жительство. Миграционные правила Катара предполагают получение разрешения на проживание (Residence Permit), которое на практике является аналогом ВНЖ. Наличие разрешения на проживание позволяет получить Qatar ID (QID), которое является главным идентификационным документом в Катаре и в котором содержится вся ключевая информация о человеке.
В случае регистрации местной компании и назначении иностранного гражданина менеджером, этот менеджер обязан оформить разрешение на проживание и получить QID в течение 3 месяцев с момента регистрации компании (или назначения на должность).
Для постоянно проживающих в Катаре экспатов есть возможность получить статус постоянного резидента и оформить ПМЖ. Для этого необходимо выполнить 4 условия:
Обычно расходы и основную часть процедуры оформления Qatar ID новому сотруднику берёт на себя работодатель. Компания, чтобы иметь возможность трудоустраивать сотрудников, в том числе иностранных, должна оформить специальную карту – Computer Card. Заявителю же после въезда в страну на основании бизнес визы (граждане Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины могут получить визу по прибытии) также необходимо:
Получение рабочей визы и разрешения на проживание (RP) составляет несколько рабочих дней. После прохождения данного этапа заявитель получает Qatar ID (QID) на срок от 1 до 2 лет с возможностью последующего продления.
Оман предлагает более широкие возможности по оформлению резидентских виз, в частности, существует несколько оснований для получения статуса резидента. Так, например, помимо оформления рабочей визы при трудоустройстве в местную компанию есть возможность получения инвесторской визы двух категорий:
Для оформления инвесторских резидентских виз одной из двух категорий заявителю необходимо выполнить одно из условий:
Категория 1
Категория 2
Инвестировать не менее 500 000 OMR (1 295 336 USD) в компанию с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество или государственные облигации.
Инвестировать не менее 250 000 OMR (647 668 USD) в компанию с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество или государственные облигации.
Приобрести недвижимость в Омане стоимостью 500 000 OMR (1 295 336 USD).
Приобрести недвижимость в Омане стоимостью 250 000 OMR (647 668 USD).
Учредить компанию, в которой будет работать минимум 50 граждан Омана – в таком случае минимальных требований к уставному капиталу не предъявляется.
Работники-экспатрианты, в настоящее время проживающие в Омане и желающие выйти на пенсию в стране, могут получить инвесторскую визу категории 2, предоставив подтверждение ежемесячного дохода в размере 4 000 OMR (10 362 доллара USD).
Для трудоустройства сотрудников оманская компания должна получить специальное разрешение (Labor permit) от Министерства труда.
Порядок оформления трудовой визы в Омане требует въезда в Оман, посещения полиции для проставления печати на визу (рабочая виза, бизнес виза или виза по прибытии), сдачи биометрии и подачи заявления на получение ID.
Для завершения процедуры необходимо пройти медицинский осмотр в медицинском центре в Омане.
К заявлению на получение ID необходимо приложить:
Оманская ID-карта выдается в полиции в течение 1 дня.
В Бахрейне, также как в Катаре, возможно получить разрешение на проживание (Residence Permit / RP), поскольку такого понятия как вид на жительство в Бахрейне нет. Тем не менее, Бахрейн предоставляет несколько возможностей для получения такого статуса (не только через трудоустройство в местную компанию):
Иностранный менеджер бахрейнской компании должен получить Bahrain ID не позднее, чем через 3 месяца после регистрации компании (назначения на должность менеджера).
Для трудоустройства сотрудников бахрейнская компания должна быть зарегистрирована на онлайн-портале Управления регулирования рынка труда (Labour Market Regulatory Authority / LMRA) и иметь статус зарегистрированного пользователя виз (Visa Registered User).
Имея такой статус, компания-работодатель может подать онлайн-заявку на оформление визы новому сотруднику, который, в свою очередь, должен:
Золотые визы в Бахрейне выдаются на десятилетний срок, базовый комплект документов для подачи заявления включает следующие позиции:
Для получения золотой визы на основании владения недвижимостью необходимо также подтвердить наличие недвижимости в Бахрейне, общей стоимостью не менее 200 000 BHD (~530 000 USD).
Для получения золотой визы талантов необходимо к базовому комплекту документов добавить резюме и творческое портфолио.
В последние годы неуклонно растет интерес к открытию компании в Бахрейне для расширения бизнеса в странах Персидского залива. Это неудивительно, так как местная налоговая система крайне привлекательна: в Бахрейне отсутствуют налог на прибыль, налог на прирост капитала, налог на имущество и налог у источника выплаты. Правительство Бахрейна активно содействует привлечению иностранных инвестиций. Так, в стране допускается до 100% иностранного участия в компании, а прибыль такой компании может быть свободно репатриирована за границу. Все это делает Бахрейн достойной альтернативой ОАЭ для регистрации компаний под некоторые виды проектов.gsl-news.org
На сегодняшний день Катар является одной из стран Ближнего Востока со стабильной экономикой. Прекрасные условия, предоставляемые страной, являются центром притяжения для многих, кто планирует ведение бизнеса и проживание. Катар входит в Совет сотрудничества стран Персидского залива. Согласно рейтингу экономической свободы (Index of Economic Freedom 2023) страна занимает 36 место в мире и является второй из стран Ближнего Востока. Эволюция банковской системы Катара сильно отличается от развития банковской системы многих других стран. Для понимания истории ее становления и развития необходимо обратиться к ее истокам.gsl-news.org
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