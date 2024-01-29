Получение ВНЖ в странах Персидского залива — Катар, Оман, Бахрейн. Основания и процедура Материал редакции

Страны Ближнего Востока становятся всё более привычными юрисдикциями не только для ведения международного бизнеса, но и для релокации и дальнейшего проживания. Нам уже знакомы возможности, которые предлагают для оформления ВНЖ ОАЭ – инвестиционные визы на основании приобретения недвижимости или создания компании, визы фрилансера и визы талантов. В данной же статье рассмотрим непривычные, но не менее привлекательные юрисдикции для решения этой задачи – Катар, Оман и Бахрейн.

Какие преимущества предоставляет оформление статуса резидента?

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Ключевым преимуществом, конечно, является возможность проживания в стране и получения статуса налогового резидента (при соблюдении дополнительных условий). Помимо проживания, наличие резидентской визы даёт возможность открытия банковских счетов в местных банках, а также позволяет получить водительское удостоверение, арендовать жильё, подключить услуги мобильной связи.

Рассмотрим возможные основания для оформления ВНЖ и этапы получения заветной карты в каждой из стран.

Как получить ВНЖ в Катаре

В Катаре не существует такого понятия как вид на жительство. Миграционные правила Катара предполагают получение разрешения на проживание (Residence Permit), которое на практике является аналогом ВНЖ. Наличие разрешения на проживание позволяет получить Qatar ID (QID), которое является главным идентификационным документом в Катаре и в котором содержится вся ключевая информация о человеке.

В Катаре разрешение на проживание возможно получить только при трудоустройстве в местную компанию, что является единственным доступным для иностранцев основанием для получения статуса резидента и получения возможности проживать в стране, не ограничиваясь туристическими или деловыми поездками.

В случае регистрации местной компании и назначении иностранного гражданина менеджером, этот менеджер обязан оформить разрешение на проживание и получить QID в течение 3 месяцев с момента регистрации компании (или назначения на должность).

Для постоянно проживающих в Катаре экспатов есть возможность получить статус постоянного резидента и оформить ПМЖ. Для этого необходимо выполнить 4 условия:

Проживание в стране с перерывами не более чем на 6 месяцев на протяжении 20 лет для иностранцев, рождённых за пределами Катара, или в течение 10 лет - для рождённых в Катаре. Наличие законных доходов в Катаре, достаточных для проживания в стране на минимальном уровне 20 000 – 30 000 QAR (~5 500 – 8 300 USD).

Свободное владение арабским языком.

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Обычно расходы и основную часть процедуры оформления Qatar ID новому сотруднику берёт на себя работодатель. Компания, чтобы иметь возможность трудоустраивать сотрудников, в том числе иностранных, должна оформить специальную карту – Computer Card. Заявителю же после въезда в страну на основании бизнес визы (граждане Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины могут получить визу по прибытии) также необходимо:

установить приложение Metrash2 для обновления домашнего адреса;

пройти медицинский осмотр;



сдать биометрические данные (отпечатки пальцев);



сделать 2 фото на голубом фоне – как на паспорт.



Получение рабочей визы и разрешения на проживание (RP) составляет несколько рабочих дней. После прохождения данного этапа заявитель получает Qatar ID (QID) на срок от 1 до 2 лет с возможностью последующего продления.

Получение ВНЖ в Омане

Оман предлагает более широкие возможности по оформлению резидентских виз, в частности, существует несколько оснований для получения статуса резидента. Так, например, помимо оформления рабочей визы при трудоустройстве в местную компанию есть возможность получения инвесторской визы двух категорий:

Инвесторская виза категории 1 выдается сроком на 10 лет с перевыпуском ID каждые 3 года. Инвесторская виза категории 2 выдается сроком на 5 лет с перевыпуском ID каждые 2 года.



Для оформления инвесторских резидентских виз одной из двух категорий заявителю необходимо выполнить одно из условий:

Категория 1 Категория 2 Инвестировать не менее 500 000 OMR (1 295 336 USD) в компанию с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество или государственные облигации. Инвестировать не менее 250 000 OMR (647 668 USD) в компанию с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество или государственные облигации. Приобрести недвижимость в Омане стоимостью 500 000 OMR (1 295 336 USD). Приобрести недвижимость в Омане стоимостью 250 000 OMR (647 668 USD). Учредить компанию, в которой будет работать минимум 50 граждан Омана – в таком случае минимальных требований к уставному капиталу не предъявляется. Работники-экспатрианты, в настоящее время проживающие в Омане и желающие выйти на пенсию в стране, могут получить инвесторскую визу категории 2, предоставив подтверждение ежемесячного дохода в размере 4 000 OMR (10 362 доллара USD).

Для трудоустройства сотрудников оманская компания должна получить специальное разрешение (Labor permit) от Министерства труда.

Порядок оформления трудовой визы в Омане требует въезда в Оман, посещения полиции для проставления печати на визу (рабочая виза, бизнес виза или виза по прибытии), сдачи биометрии и подачи заявления на получение ID.

Для завершения процедуры необходимо пройти медицинский осмотр в медицинском центре в Омане.

К заявлению на получение ID необходимо приложить:

2 фото – как на паспорт;

оригинал паспорта и одну копию не старше 6 месяцев;



оригинал Labor permit и его копию, выданную Министерством труда (для рабочих виз);



предложение о работе либо подписанный контракт с местной компанией;



результат медицинского осмотра (проведенного в стране проживания заявителя), заверенный Министерством здравоохранения.



Оманская ID-карта выдается в полиции в течение 1 дня.

ВНЖ в Бахрейне

В Бахрейне, также как в Катаре, возможно получить разрешение на проживание (Residence Permit / RP), поскольку такого понятия как вид на жительство в Бахрейне нет. Тем не менее, Бахрейн предоставляет несколько возможностей для получения такого статуса (не только через трудоустройство в местную компанию):

путем заключения трудового договора с компанией – рабочая виза; путем приобретения/регистрации местной компании – инвесторская виза; а также

Золотая виза для владельцев недвижимости;

Золотая виза талантов.



Иностранный менеджер бахрейнской компании должен получить Bahrain ID не позднее, чем через 3 месяца после регистрации компании (назначения на должность менеджера).

Для трудоустройства сотрудников бахрейнская компания должна быть зарегистрирована на онлайн-портале Управления регулирования рынка труда (Labour Market Regulatory Authority / LMRA) и иметь статус зарегистрированного пользователя виз (Visa Registered User).

Имея такой статус, компания-работодатель может подать онлайн-заявку на оформление визы новому сотруднику, который, в свою очередь, должен:

подтвердить наличие места жительства в Бахрейне;

пройти медицинский осмотр;



сдать биометрические данные (отпечатки пальцев);



сделать 2 фото на голубом фоне – как на паспорт.



Золотые визы в Бахрейне выдаются на десятилетний срок, базовый комплект документов для подачи заявления включает следующие позиции:

Паспорт (должен быть действителен более 6 месяцев); Подтверждение предыдущего места жительства (при наличии);

Выписка с банковского счета за последние 6 месяцев;

Действительное свидетельство о медицинском страховании в Королевстве Бахрейн.



Для получения золотой визы на основании владения недвижимостью необходимо также подтвердить наличие недвижимости в Бахрейне, общей стоимостью не менее 200 000 BHD (~530 000 USD).