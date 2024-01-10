На сегодняшний день Катар является одной из стран Ближнего Востока со стабильной экономикой. Прекрасные условия, предоставляемые страной, являются центром притяжения для многих, кто планирует ведение бизнеса и проживание. Катар входит в Совет сотрудничества стран Персидского залива. Согласно рейтингу экономической свободы (Index of Economic Freedom 2023) страна занимает 36 место в мире и является второй из стран Ближнего Востока. Эволюция банковской системы Катара сильно отличается от развития банковской системы многих других стран. Для понимания истории ее становления и развития необходимо обратиться к ее истокам.
Следует начать с того, что Катар является независимым государством чуть больше 50 лет. Государство находилось под британским влиянием до 1970-х годов. О наличии своей собственной валюты в тот период и речи не могло идти – ее не было. Экономические особенности страны были подчинены фунту стерлингов. Только в 1971 году Катар получил независимость.
Что касается становления банковской системы, то потребность в банках впервые возникла в результате деятельности государства, связанной с экспортом нефти в 1949 году. До обретения Катаром независимости банковская система обслуживалась иностранными и арабскими банками, которые на тот момент оказывали финансовые услуги на территории страны.
До 1954 года ныне известный Standard Chartered Bank был единственным банком, действовавшим в Катаре. Из-за необходимости иметь больше банков Британский банк Ближнего Востока (приобретенный HSBC), Othman Bank (бывший Grindlays Bank, приобретенный Standard Chartered) и Арабский банк начали свою деятельность в Катаре в 1950-х годах, а после чего и Ливанский банк (ныне банк Аль-Машрек). Эти банки обслуживали быстро развивающуюся экономику, уделяя особое внимание обслуживанию в первую очередь нужд государства, а затем и нефтяного сектора.
Поскольку вся экономика почти полностью зависела от иностранных банковских учреждений, в середине 1960-х годов правительство решило, что пора делать первые шаги по обретению своей независимости, пока что финансовой. Правительством было принято решение о создании своей локальной банковской системы для укрепления экономики страны. Таким образом, в 1965 году был создан первый национальный банк страны - Национальный банк Катара (QNB). С момента своего создания QNB занял место, первоначально занимаемое Восточным банком в качестве главного банка страны.
Далее начался путь становления местной валюты – катарского риала. В 1966 году валютное соглашение, подписанное между Катаром и Дубаем, учредило Валютный совет Катара и Дубая. Появилась новая валюта – риал Катара и Дубая. Она заменила иностранные валюты, находившиеся в обращении все это время. Уже после признания независимости, когда Дубай объединился с Объединенными Арабскими Эмиратами в 1973 году, правительством был принят Закон № 7 о создании Валютного агентства Катара и предоставлении ему полномочий центрального банка (QCB). Катарский риал заменил катарский риал Дубая в качестве национальной валюты.
В тот же период правительством Катара было принято решение о периодическом создании новых банков. С тех пор количество банков в стране существенно выросло.
На сегодняшний день в Катаре 18 действующих лицензированных банков, 11 из которых являются локальными катарскими финансовыми учреждениями и остававшиеся семь – иностранными учреждениями.
Все действующие банки можно поделить на три категории:
Абсолютно все банки в Катаре регулируются Центральным банком Катара (QCB). Его роль заключается в надзоре за банками и финансовыми учреждениями, управлении денежно-кредитной политикой, надзоре за финансовой и страховой системами и поддержании устойчивости банковской системы страны.
Национальный банк Катара (QNB): крупнейший банк Катара и одно из крупнейших финансовых учреждений в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Он предлагает широкий спектр банковских услуг, включая личный банкинг, корпоративный банкинг, инвестиционный банкинг и исламский банкинг.
Коммерческий банк Катара (CBQ): первый частный банк Катара. Коммерческий банк является одним из ведущих банков Катара, предлагающим розничные, корпоративные и частные банковские услуги. Он имеет сильное присутствие на местном рынке и предоставляет различные банковские продукты и услуги, адаптированные для частных лиц и предприятий.
Doha Bank: хорошо зарекомендовавший себя банк в Катаре, предлагающий широкий спектр банковских решений для розничных и корпоративных клиентов.
Al Rayan Bank (Masraf Al Rayan): исламский банк, работающий в Катаре. Он предлагает банковские услуги, соответствующие шариату, включая текущие счета, сберегательные счета, жилищное финансирование и коммерческое финансирование в соответствии с исламскими принципами.
Исламский банк Катара (QIB): является одним из ведущих исламских банков в Катаре, предлагающим полный набор банковских услуг, соответствующих шариату. Он обслуживает как частных лиц, так и предприятия, предлагая такие продукты, как счета, финансирование, карты и решения по управлению активами.
Рассмотрим наиболее важные критерии, которыми стоит руководствоваться при подборе банка. Данные критерии могут быть применимы для любых банков мира.
Стоит выбирать банки с хорошей репутацией и историей. Стоит изучить историю банка, его финансовое положение, чтобы убедиться, что он надежен и заслуживает доверия.
Тут стоит обратить внимание на такие функции, как онлайн-банкинг, мобильный банкинг, доступ к банкоматам, международные переводы и другие услуги, которые соответствуют потребностям.
Необходимо учитывать комиссию за обслуживание счета, комиссию за транзакцию, комиссию за использование банкомата и иные, которые являются актуальными.
Проверить покрытие сети филиалов и банкоматов банка.
Необходимо понимать требования, которые предъявляет банк к своим клиентам для открытия счета. Следует учитывать требования к минимальной сумме депозита, к минимальному балансу, к обороту по счету и т.д.
Оценить, насколько будет удобен интерфейс, который предлагает банк. Опции по проведению транзакций, удобство оплаты счетов и иное.
Некоторые банки могут предлагать определенные услуги или варианты счетов, адаптированные для иностранцев, например, мультивалютные счета или международные банковские услуги.
Ниже рассмотрим перечень документов для открытия личных и корпоративных счетов. Данный перечень документов может являться не исчерпывающим, т.к. каждый банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы.
Основными требованиями для открытия личного сберегательного или текущего счета для иностранных граждан в Катаре являются:
Отчасти вопрос предоставления документов в иностранные банки на физических лиц был затронут в нашей статье, освещавшей открытие корпоративных счетов. Сегодня же хотелось бы полностью сконцентрироваться на открытии личных счетов в иностранных банках и поговорить о стандартных процедурах и текущих сложностях, с которыми могут столкнуться лица, желающие открыть счёт в иностранном банке.gsl-news.org
Открытие корпоративного банковского счета в Катаре – более сложная и длительная процедура, чем открытие счета на физ. лицо. Не менее важен и факт, что открытие производится только с личным визитом.
Что необходимо предоставить банку по компании:
Если компания зарегистрирована более года назад, необходимо дополнительно предоставить:
На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары / поверенные):
В настоящее время открыть счет на компанию в иностранном банке задача достаточно непростая. Откроют вам счет или нет, может зависеть от того, насколько оперативно и в каком объеме вы будете предоставлять банку информацию и запрашиваемые им документы. Далее мы подробно рассмотрим требуемые документы, чтобы вы могли подойти к процедуре открытия счета максимально подготовленными.gsl-news.org
Прежде чем выбирать банк, следует предварительно оценить факторы, которые могут повлиять на открытие расчетного счета компании. Если компания не готова им соответствовать, то не стоит делать попытку и подавать заявку, т.к. с большей вероятностью она просто будет отклонена.
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