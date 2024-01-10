Открытие банковских счетов в банках Катара Материал редакции

На сегодняшний день Катар является одной из стран Ближнего Востока со стабильной экономикой. Прекрасные условия, предоставляемые страной, являются центром притяжения для многих, кто планирует ведение бизнеса и проживание. Катар входит в Совет сотрудничества стран Персидского залива. Согласно рейтингу экономической свободы (Index of Economic Freedom 2023) страна занимает 36 место в мире и является второй из стран Ближнего Востока. Эволюция банковской системы Катара сильно отличается от развития банковской системы многих других стран. Для понимания истории ее становления и развития необходимо обратиться к ее истокам.

История становления страны и банковской системы

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Следует начать с того, что Катар является независимым государством чуть больше 50 лет. Государство находилось под британским влиянием до 1970-х годов. О наличии своей собственной валюты в тот период и речи не могло идти – ее не было. Экономические особенности страны были подчинены фунту стерлингов. Только в 1971 году Катар получил независимость.

Что касается становления банковской системы, то потребность в банках впервые возникла в результате деятельности государства, связанной с экспортом нефти в 1949 году. До обретения Катаром независимости банковская система обслуживалась иностранными и арабскими банками, которые на тот момент оказывали финансовые услуги на территории страны.

До 1954 года ныне известный Standard Chartered Bank был единственным банком, действовавшим в Катаре. Из-за необходимости иметь больше банков Британский банк Ближнего Востока (приобретенный HSBC), Othman Bank (бывший Grindlays Bank, приобретенный Standard Chartered) и Арабский банк начали свою деятельность в Катаре в 1950-х годах, а после чего и Ливанский банк (ныне банк Аль-Машрек). Эти банки обслуживали быстро развивающуюся экономику, уделяя особое внимание обслуживанию в первую очередь нужд государства, а затем и нефтяного сектора.

Поскольку вся экономика почти полностью зависела от иностранных банковских учреждений, в середине 1960-х годов правительство решило, что пора делать первые шаги по обретению своей независимости, пока что финансовой. Правительством было принято решение о создании своей локальной банковской системы для укрепления экономики страны. Таким образом, в 1965 году был создан первый национальный банк страны - Национальный банк Катара (QNB). С момента своего создания QNB занял место, первоначально занимаемое Восточным банком в качестве главного банка страны.

Далее начался путь становления местной валюты – катарского риала. В 1966 году валютное соглашение, подписанное между Катаром и Дубаем, учредило Валютный совет Катара и Дубая. Появилась новая валюта – риал Катара и Дубая. Она заменила иностранные валюты, находившиеся в обращении все это время. Уже после признания независимости, когда Дубай объединился с Объединенными Арабскими Эмиратами в 1973 году, правительством был принят Закон № 7 о создании Валютного агентства Катара и предоставлении ему полномочий центрального банка (QCB). Катарский риал заменил катарский риал Дубая в качестве национальной валюты.

В тот же период правительством Катара было принято решение о периодическом создании новых банков. С тех пор количество банков в стране существенно выросло.

Банковская система Катара сегодня

На сегодняшний день в Катаре 18 действующих лицензированных банков, 11 из которых являются локальными катарскими финансовыми учреждениями и остававшиеся семь – иностранными учреждениями.

Все действующие банки можно поделить на три категории:

коммерческие банки (национальные и иностранные);

исламские банки;



специализированные банки (Катарский банк развития).



Абсолютно все банки в Катаре регулируются Центральным банком Катара (QCB). Его роль заключается в надзоре за банками и финансовыми учреждениями, управлении денежно-кредитной политикой, надзоре за финансовой и страховой системами и поддержании устойчивости банковской системы страны.

Несколько популярных банков Катара

Национальный банк Катара (QNB): крупнейший банк Катара и одно из крупнейших финансовых учреждений в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Он предлагает широкий спектр банковских услуг, включая личный банкинг, корпоративный банкинг, инвестиционный банкинг и исламский банкинг.

Коммерческий банк Катара (CBQ): первый частный банк Катара. Коммерческий банк является одним из ведущих банков Катара, предлагающим розничные, корпоративные и частные банковские услуги. Он имеет сильное присутствие на местном рынке и предоставляет различные банковские продукты и услуги, адаптированные для частных лиц и предприятий.

Doha Bank: хорошо зарекомендовавший себя банк в Катаре, предлагающий широкий спектр банковских решений для розничных и корпоративных клиентов.

Al Rayan Bank (Masraf Al Rayan): исламский банк, работающий в Катаре. Он предлагает банковские услуги, соответствующие шариату, включая текущие счета, сберегательные счета, жилищное финансирование и коммерческое финансирование в соответствии с исламскими принципами.

Исламский банк Катара (QIB): является одним из ведущих исламских банков в Катаре, предлагающим полный набор банковских услуг, соответствующих шариату. Он обслуживает как частных лиц, так и предприятия, предлагая такие продукты, как счета, финансирование, карты и решения по управлению активами.

Критерии выбора банка

Рассмотрим наиболее важные критерии, которыми стоит руководствоваться при подборе банка. Данные критерии могут быть применимы для любых банков мира.

Репутация и стабильность

Стоит выбирать банки с хорошей репутацией и историей. Стоит изучить историю банка, его финансовое положение, чтобы убедиться, что он надежен и заслуживает доверия.

Спектр услуг

Тут стоит обратить внимание на такие функции, как онлайн-банкинг, мобильный банкинг, доступ к банкоматам, международные переводы и другие услуги, которые соответствуют потребностям.

Комиссии

Необходимо учитывать комиссию за обслуживание счета, комиссию за транзакцию, комиссию за использование банкомата и иные, которые являются актуальными.

Сеть филиалов и банкоматов

Проверить покрытие сети филиалов и банкоматов банка.

Требования к счету

Необходимо понимать требования, которые предъявляет банк к своим клиентам для открытия счета. Следует учитывать требования к минимальной сумме депозита, к минимальному балансу, к обороту по счету и т.д.

Интернет-банкинг / мобильный банкинг

Оценить, насколько будет удобен интерфейс, который предлагает банк. Опции по проведению транзакций, удобство оплаты счетов и иное.

Доступность для иностранцев

Некоторые банки могут предлагать определенные услуги или варианты счетов, адаптированные для иностранцев, например, мультивалютные счета или международные банковские услуги.

Перечень документов, который требуется для открытия счета в Катарских банках

Банки Катара готовы открывать счета на местные компании и личные счета на резидентов страны.

Ниже рассмотрим перечень документов для открытия личных и корпоративных счетов. Данный перечень документов может являться не исчерпывающим, т.к. каждый банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы.

Открытие личного счета в банке Катара

Основными требованиями для открытия личного сберегательного или текущего счета для иностранных граждан в Катаре являются:

Оригинал паспорта плюс копия;

Копия страницы визы, подтверждающая, что лицо является резидентом Катара;



Катар ID (QID);



Подтверждение адреса не старше 3-ех месяцев;



Две фотографии стандартного размера, как на паспорт;



Заполненная и подписанная форма заявления на открытие банковского счета;



Официальное письмо о приеме на работу от работодателя в Катаре (или спонсора) с указанием заработной платы.



Открытие корпоративного счета в банке Катара

Открытие корпоративного банковского счета в Катаре – более сложная и длительная процедура, чем открытие счета на физ. лицо. Не менее важен и факт, что открытие производится только с личным визитом.

Что необходимо предоставить банку по компании:

Лицензия (Trade License);

Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);



Свидетельство о регистрации (Company Registration);



Запрос на открытие счета с указанием подписанта по счету;



Tax Card, Computer Card, Registration Certificate (QFC), Commercial Registration Extract (QFC);



Заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца;



Копии текущих контрактов с контрагентами и другие подтверждения source of capital, если компания новая;



Договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п.



Если компания зарегистрирована более года назад, необходимо дополнительно предоставить:

Выписку со счета за 6 месяцев либо аудированную отчетность;

Инвойсы/обоснования по ВСЕМ внесениям наличных средств в соответствии с банковской выпиской.



На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары / поверенные):

Подтверждение личности (паспорт) + QID;

Подтверждение адреса (Metrash) не старше 3 месяцев.



Факторы, влияющие на открытие корпоративного банковского счета в Катаре

Прежде чем выбирать банк, следует предварительно оценить факторы, которые могут повлиять на открытие расчетного счета компании. Если компания не готова им соответствовать, то не стоит делать попытку и подавать заявку, т.к. с большей вероятностью она просто будет отклонена.