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Олеся Ратнер
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Открытие банковских счетов в банках КатараМатериал редакции

На сегодняшний день Катар является одной из стран Ближнего Востока со стабильной экономикой. Прекрасные условия, предоставляемые страной, являются центром притяжения для многих, кто планирует ведение бизнеса и проживание. Катар входит в Совет сотрудничества стран Персидского залива. Согласно рейтингу экономической свободы (Index of Economic Freedom 2023) страна занимает 36 место в мире и является второй из стран Ближнего Востока. Эволюция банковской системы Катара сильно отличается от развития банковской системы многих других стран. Для понимания истории ее становления и развития необходимо обратиться к ее истокам.

Олеся Ратнер

Содержание

  1. История становления страны и банковской системы
    1. Банковская система Катара сегодня
      1. Несколько популярных банков Катара
        1. Критерии выбора банка
          1. Репутация и стабильность
            1. Спектр услуг
              1. Комиссии
                1. Сеть филиалов и банкоматов
                  1. Требования к счету
                    1. Интернет-банкинг / мобильный банкинг
                      1. Доступность для иностранцев
                      2. Перечень документов, который требуется для открытия счета в Катарских банках
                        1. Открытие личного счета в банке Катара
                          1. Открытие корпоративного счета в банке Катара
                          2. Факторы, влияющие на открытие корпоративного банковского счета в Катаре
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                            История становления страны и банковской системы

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                            Банки, которые открывают счета в настоящее время
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                            Следует начать с того, что Катар является независимым государством чуть больше 50 лет. Государство находилось под британским влиянием до 1970-х годов. О наличии своей собственной валюты в тот период и речи не могло идти – ее не было. Экономические особенности страны были подчинены фунту стерлингов. Только в 1971 году Катар получил независимость.

                            Что касается становления банковской системы, то потребность в банках впервые возникла в результате деятельности государства, связанной с экспортом нефти в 1949 году. До обретения Катаром независимости банковская система обслуживалась иностранными и арабскими банками, которые на тот момент оказывали финансовые услуги на территории страны.

                            До 1954 года ныне известный Standard Chartered Bank был единственным банком, действовавшим в Катаре. Из-за необходимости иметь больше банков Британский банк Ближнего Востока (приобретенный HSBC), Othman Bank (бывший Grindlays Bank, приобретенный Standard Chartered) и Арабский банк начали свою деятельность в Катаре в 1950-х годах, а после чего и Ливанский банк (ныне банк Аль-Машрек). Эти банки обслуживали быстро развивающуюся экономику, уделяя особое внимание обслуживанию в первую очередь нужд государства, а затем и нефтяного сектора.

                            Поскольку вся экономика почти полностью зависела от иностранных банковских учреждений, в середине 1960-х годов правительство решило, что пора делать первые шаги по обретению своей независимости, пока что финансовой. Правительством было принято решение о создании своей локальной банковской системы для укрепления экономики страны. Таким образом, в 1965 году был создан первый национальный банк страны - Национальный банк Катара (QNB). С момента своего создания QNB занял место, первоначально занимаемое Восточным банком в качестве главного банка страны.

                            Далее начался путь становления местной валюты – катарского риала. В 1966 году валютное соглашение, подписанное между Катаром и Дубаем, учредило Валютный совет Катара и Дубая. Появилась новая валюта – риал Катара и Дубая. Она заменила иностранные валюты, находившиеся в обращении все это время. Уже после признания независимости, когда Дубай объединился с Объединенными Арабскими Эмиратами в 1973 году, правительством был принят Закон № 7 о создании Валютного агентства Катара и предоставлении ему полномочий центрального банка (QCB). Катарский риал заменил катарский риал Дубая в качестве национальной валюты.

                            В тот же период правительством Катара было принято решение о периодическом создании новых банков. С тех пор количество банков в стране существенно выросло.

                            Банковская система Катара сегодня

                            На сегодняшний день в Катаре 18 действующих лицензированных банков, 11 из которых являются локальными катарскими финансовыми учреждениями и остававшиеся семь – иностранными учреждениями.

                            Все действующие банки можно поделить на три категории:

                            • коммерческие банки (национальные и иностранные);
                            • исламские банки;
                            • специализированные банки (Катарский банк развития).

                            Абсолютно все банки в Катаре регулируются Центральным банком Катара (QCB). Его роль заключается в надзоре за банками и финансовыми учреждениями, управлении денежно-кредитной политикой, надзоре за финансовой и страховой системами и поддержании устойчивости банковской системы страны.

                            Несколько популярных банков Катара

                            Национальный банк Катара (QNB): крупнейший банк Катара и одно из крупнейших финансовых учреждений в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Он предлагает широкий спектр банковских услуг, включая личный банкинг, корпоративный банкинг, инвестиционный банкинг и исламский банкинг.

                            Коммерческий банк Катара (CBQ): первый частный банк Катара. Коммерческий банк является одним из ведущих банков Катара, предлагающим розничные, корпоративные и частные банковские услуги. Он имеет сильное присутствие на местном рынке и предоставляет различные банковские продукты и услуги, адаптированные для частных лиц и предприятий.

                            Doha Bank: хорошо зарекомендовавший себя банк в Катаре, предлагающий широкий спектр банковских решений для розничных и корпоративных клиентов.

                            Al Rayan Bank (Masraf Al Rayan): исламский банк, работающий в Катаре. Он предлагает банковские услуги, соответствующие шариату, включая текущие счета, сберегательные счета, жилищное финансирование и коммерческое финансирование в соответствии с исламскими принципами.

                            Исламский банк Катара (QIB): является одним из ведущих исламских банков в Катаре, предлагающим полный набор банковских услуг, соответствующих шариату. Он обслуживает как частных лиц, так и предприятия, предлагая такие продукты, как счета, финансирование, карты и решения по управлению активами.

                            Критерии выбора банка

                            Рассмотрим наиболее важные критерии, которыми стоит руководствоваться при подборе банка. Данные критерии могут быть применимы для любых банков мира.

                            Репутация и стабильность

                            Стоит выбирать банки с хорошей репутацией и историей. Стоит изучить историю банка, его финансовое положение, чтобы убедиться, что он надежен и заслуживает доверия.

                            Спектр услуг

                            Тут стоит обратить внимание на такие функции, как онлайн-банкинг, мобильный банкинг, доступ к банкоматам, международные переводы и другие услуги, которые соответствуют потребностям.

                            Комиссии

                            Необходимо учитывать комиссию за обслуживание счета, комиссию за транзакцию, комиссию за использование банкомата и иные, которые являются актуальными.

                            Сеть филиалов и банкоматов

                            Проверить покрытие сети филиалов и банкоматов банка.

                            Требования к счету

                            Необходимо понимать требования, которые предъявляет банк к своим клиентам для открытия счета. Следует учитывать требования к минимальной сумме депозита, к минимальному балансу, к обороту по счету и т.д.

                            Интернет-банкинг / мобильный банкинг

                            Оценить, насколько будет удобен интерфейс, который предлагает банк. Опции по проведению транзакций, удобство оплаты счетов и иное.

                            Доступность для иностранцев

                            Некоторые банки могут предлагать определенные услуги или варианты счетов, адаптированные для иностранцев, например, мультивалютные счета или международные банковские услуги.

                            Перечень документов, который требуется для открытия счета в Катарских банках

                            Банки Катара готовы открывать счета на местные компании и личные счета на резидентов страны.

                            Ниже рассмотрим перечень документов для открытия личных и корпоративных счетов. Данный перечень документов может являться не исчерпывающим, т.к. каждый банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы.

                            Открытие личного счета в банке Катара

                            Основными требованиями для открытия личного сберегательного или текущего счета для иностранных граждан в Катаре являются:

                            • Оригинал паспорта плюс копия;
                            • Копия страницы визы, подтверждающая, что лицо является резидентом Катара;
                            • Катар ID (QID);
                            • Подтверждение адреса не старше 3-ех месяцев;
                            • Две фотографии стандартного размера, как на паспорт;
                            • Заполненная и подписанная форма заявления на открытие банковского счета;
                            • Официальное письмо о приеме на работу от работодателя в Катаре (или спонсора) с указанием заработной платы.
                            Какие документы нужны для открытия личного счета в иностранном банке? – Зарубежное право | Новости GSL News

                            Отчасти вопрос предоставления документов в иностранные банки на физических лиц был затронут в нашей статье, освещавшей открытие корпоративных счетов. Сегодня же хотелось бы полностью сконцентрироваться на открытии личных счетов в иностранных банках и поговорить о стандартных процедурах и текущих сложностях, с которыми могут столкнуться лица, желающие открыть счёт в иностранном банке.

                            gsl-news.org

                            Открытие корпоративного счета в банке Катара

                            Открытие корпоративного банковского счета в Катаре – более сложная и длительная процедура, чем открытие счета на физ. лицо. Не менее важен и факт, что открытие производится только с личным визитом.

                            Что необходимо предоставить банку по компании:

                            • Лицензия (Trade License);
                            • Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
                            • Свидетельство о регистрации (Company Registration);
                            • Запрос на открытие счета с указанием подписанта по счету;
                            • Tax Card, Computer Card, Registration Certificate (QFC), Commercial Registration Extract (QFC);
                            • Заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца;
                            • Копии текущих контрактов с контрагентами и другие подтверждения source of capital, если компания новая;
                            • Договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п.

                            Если компания зарегистрирована более года назад, необходимо дополнительно предоставить:

                            • Выписку со счета за 6 месяцев либо аудированную отчетность;
                            • Инвойсы/обоснования по ВСЕМ внесениям наличных средств в соответствии с банковской выпиской.

                            На физическое лицо (директора / акционеры / бенефициары / поверенные):

                            • Подтверждение личности (паспорт) + QID;
                            • Подтверждение адреса (Metrash) не старше 3 месяцев.
                            Какие документы нужны для открытия корпоративного счета в иностранном банке? – Зарубежное право | Новости GSL News

                            В настоящее время открыть счет на компанию в иностранном банке задача достаточно непростая. Откроют вам счет или нет, может зависеть от того, насколько оперативно и в каком объеме вы будете предоставлять банку информацию и запрашиваемые им документы. Далее мы подробно рассмотрим требуемые документы, чтобы вы могли подойти к процедуре открытия счета максимально подготовленными.

                            gsl-news.org

                            Факторы, влияющие на открытие корпоративного банковского счета в Катаре

                            Прежде чем выбирать банк, следует предварительно оценить факторы, которые могут повлиять на открытие расчетного счета компании. Если компания не готова им соответствовать, то не стоит делать попытку и подавать заявку, т.к. с большей вероятностью она просто будет отклонена.

                            Зарегистрирована ли компания в стране банка? Если нет, то почти во всех случаях потребуется открытие филиала;
                            Наличие местного резидентства у физ. лиц в структуре компании;
                            Могут ли учредитель и подписант по счету лично посетить банк?
                            Внесение первоначального депозита;
                            Сумма неснижаемого остатка/баланса на счете.
                            #банк#банковский счет#иностранный банк#Катар#Материал редакции
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                            Автор статьи
                            +7 495 234 38 33
                            Задать вопрос
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