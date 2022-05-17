Какие документы нужны для открытия корпоративного счета в иностранном банке? Материал редакции

В настоящее время открыть счет на компанию в иностранном банке задача достаточно непростая. Откроют вам счет или нет, может зависеть от того, насколько оперативно и в каком объеме вы будете предоставлять банку информацию и запрашиваемые им документы. Далее мы подробно рассмотрим требуемые документы, чтобы вы могли подойти к процедуре открытия счета максимально подготовленными.

Комплект документов, требуемый к предоставлению в рамках открытия счёта в иностранном банке, будет варьироваться в зависимости от нескольких ключевых параметров:

Все услуги по этой теме:

1. Тип открываемого счёта:

расчётный

сберегательный

2. Уровень риска клиента в глазах банка:

medium-risk

high-risk



3. Характеристики заявителя:

страна регистрации юридического лица (или структуры без образования юридического лица)

организационно-правовая форма



структура компании



срок существования компании



4. Финансовые показатели заявителя (ожидаемый ежегодный оборот, размер и характер планируемых транзакций и т.д.)

Для удобства распределим все возможные документы по группам.

Документы на физических лиц

На физических лиц-участников структуры, на которую открывается корпоративный счёт, всегда запрашиваются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (proof of ID); документ, подтверждающий адрес проживания (proof of residence address).



Для целей удостоверения личности и подтверждения адреса проживания лица не может быть использован один документ, даже если он содержит все интересующие банк данные (как, например, общегражданский паспорт для граждан РФ).

Набор документов, которые могут быть приняты для этих целей, будет различаться в зависимости от страны гражданства и резидентства лица, а также от внутренних требований самого банка.

Так, большое количество банков может принять на граждан и резидентов РФ заграничный паспорт для удостоверения личности и общегражданский паспорт (где указана прописка) для подтверждения адреса проживания.

Альтернативные документы, которые в большинстве случае принимаются банками:

для удостоверения личности: паспорт, ID карта, карта резидента; для подтверждения адреса проживания: квитанция об оплате коммунальных платежей (за воду, газ, электричество, но не за мобильную связь или интернет) (Utility Bill), справка из банка или выписка с банковского счёта, выписка из домовой книги. Указанные документы должны быть выпущены не более чем за 3 месяца до даты подачи документов на открытие счёта.



При открытии корпоративных счетов на структуры, в которых физические лица выступают акционерами или бенефициарами, банки также запрашивают документы, которыми бы подтверждалось благосостояние таких физических лиц. В зависимости от источника происхождения средств набор подтверждающих документов будет отличаться.

Так, например, если источник происхождения средств лица – накопления от заработной платы, будет необходимо подтвердить факт трудоустройства, размер выплачиваемой заработной платы (предоставить письмо от работодателя или трудовой договор) и показать получение и накопление данных средств на личном счёте лица (предоставить выписку с банковского счёта). отвечает Татьяна Краснова Старший юрисконсульт GSL Law & Consulting

Если же в качестве источника происхождения средств физическое лицо заявляет доход от сдачи недвижимости в аренду, будет необходимо предоставить документы на недвижимость, договор аренды и также выписку с банковского счёта, и так далее.

Банки также предпочитают видеть подтверждение того, что бенефициар компании-заявителя уплачивает налоги с получаемого дохода, поэтому нередко в банки требуется предоставлять налоговые декларации.

Как правило, банки также запрашивают резюме (CV) для лучшего понимания бэкграунда лица и насколько образование и опыт работы лица соответствуют тому бизнесу, в котором занята компания-заявитель.

Зачастую банки также запрашивают рекомендательные письма на физических лиц – из другого банка, где у лица открыт личный счёт, или от регулируемого профессионала (аудитора или адвоката), чтобы убедиться в благонадёжности клиента (комплаенс которого ранее провело другое лицензируемое лицо).

Документы на компанию или структуру без образования юридического лица

Общий комплект документов

Вариативность документов, предоставляемых на компанию или структуру без образования юридического лица (например, траст), достаточно велика, но можно обозначить основные моменты, которым банк хочет видеть документарное подтверждение:

юрисдикция и дата регистрации / создания структуры; регистрационный номер;

регистрационный адрес;

актуальная структура (например, кто выступает директором, секретарём, акционером, бенефициаром);

подтверждение хорошего состояния компании (is in good legal standing);

уполномоченное лицо для открытия и дальнейшего управления счетом.



Подробнее про базовые корпоративные документы:

Рассмотрим базовый комплект документов, необходимый к предоставлению, на примере кипрской компании с одним директором, одним номинальным акционером и одним конечным бенефициаром.

Все участники структуры, кроме секретаря (другой кипрской компании), являются физическими лицами.

Директор – гражданин и резидент Кипра.

Акционер – гражданин Великобритании и резидент Кипра.

Бенефициар – гражданин и резидент РФ.

Компания была зарегистрирована больше года назад. За время существования компании в её корпоративной структуре были изменения в части состава директоров.

На саму кипрскую компанию будет необходимо предоставить:

Сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation) Сертификат о регистрационном офисе (Certificate of Registered Office)

Сертификат о директорах и секретаре (Certificate of Director and Secretary)

Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders)

Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing)

Устав и учредительный договор (Memorandum and Articles of Association)

Решение о назначении первого директора

Решение о смене директора

Письмо о согласии действующего директора на вступление в должность (Consent letter)

Письмо об отставке прошлого лица с должности директора (Resignation letter)

Решение о первом выпуске акций

Сертификат акций (Share Certificate)

Трастовую декларацию от номинального акционера в пользу конечного бенефициара (Deed of Trust)

Сертификат о полномочиях (Certificate of Incumbency)

Аудированную финансовую отчётность (если первый отчётный период компании уже подошёл к концу)



На кипрскую компанию-секретаря будет необходимо предоставить аналогичные сертификаты. Если в компании назначено несколько директоров и все имеют право индивидуальной подписи, будет также необходимо предоставить решение, подтверждающее право единолично подписывать документы от имени компании.

На физических лиц-участников структуры минимально будет необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (кипрский ID и паспорт на директора, паспорт Великобритании на акционера и заграничный паспорт РФ на бенефициара), и документ, подтверждающий адрес проживания (Utility bill с кипрским адресом на директора и акционера, общегражданский паспорт РФ с пропиской на бенефициара).

Если управление счётом будет осуществлять поверенный, на него будет необходимо предоставить аналогичный комплект документов, как на других физических лиц-участников структуры, а также выпущенную на него доверенность на открытие и управление счётом в данном банке.

Документы, подтверждающие экономическое присутствие компании в стране её регистрации (economic substance)

Термин «экономическое присутствие» или сабстанс начал своё распространение сперва в налоговой, а затем и в корпоративной практике с 2016 года: Council Directive 2016/1164 от 12 июля 2016.

В свете европейской директивы и гармонизации законодательства стран-членов Европейского союза, подавляющее большинство европейских банков прекратило работу с компаниями-оболочками (shell-companies). Теперь компаниям, желающим открыть счета в европейских банках, необходимо подтверждать сабстанс в стране регистрации.

Подтверждать необходимо:

наличие арендованного офиса в стране регистрации;

наличие сотрудников в стране регистрации;



наличие местного директора (желательно, трудоустроенного в компанию).



Некоторые банки дополнительно требуют предоставление документов, подтверждающих выплату сотрудникам заработной платы.

Документы, отражающие операционную деятельность заявителя

При формировании заявки на открытие счёта в банк подаётся бизнес-план или иным образом оформленный профиль физического лица или компании, отражающий информацию о планируемом использовании счёта:

планируемые входящие и исходящие платежи (для расчётных счетов - с какими контрагентами заявитель будет работать);

основания платежей;



планируемый оборот в месяц / год;



планируемое количество транзакций в месяц / год;



средний размер одной транзакции;



остаток, который заявитель готов держать на счёте.



При открытии расчётных счетов физическим лицам и компаниям необходимо предоставить документы, подтверждающие работу или, для новых компаний, договорённости по работе с указанными в таком профиле контрагентами – например, договоры (драфты договоров), инвойсы, рекомендательные письма от контрагентов, а также выписки со счетов в других банках, из которых можно проследить характер деятельности и обороты заявителя.

Набор подтверждающих документов будет зависеть от характера деятельности заявителя и заявленных им параметров планируемого использования счёта. Все заявленные числовые показатели для существующих компаний должны быть подтверждены документами за прошлые периоды, а для новых компаний – детальным бизнес-планом и драфтами договоров с контрагентами.

При проведении комплаенс-проверки банк проверяет не только самого заявителя, но и указанных им контрагентов. Наличие сайтов для компании-заявителя и для контрагентов зачастую является обязательным.

Формат предоставления тех или иных документов может отличаться в зависимости от требований конкретного банка и характеристик самого заявителя. Некоторые документы бывает достаточно предоставить в скане, в то время как иные документы обязательны к предоставлению в оригинале.

По общему правилу, документы по заявителю из иной страны, чем страна нахождения банка, необходимо предоставлять в легализованном виде с заверенным переводом на английский или иной язык.

Некоторые банки принимают нотариально заверенные документы, не предъявляя требований к их легализации.

Требования к заверению копий документов и заверению переводов также могут варьироваться. Некоторые банки принимают документы, заверенные нотариусом или юристом, в то время как иные принимают лишь собственное заверение и потому требуют предоставления оригиналов документов в банк. Банки, которые работают с профессиональными интродьюсерами, зачастую принимают заверение представителей таких интродьюсеров.

Всегда уточняйте требования к минимальному комплекту документов и формату их предоставления в конкретном банке, чтобы иметь возможность сразу подготовить наиболее полный пакет.

Стоит иметь в виду, что первоначально запрошенный банком список документов не является исчерпывающим – в рамках рассмотрения заявки банк всегда может запросить дополнительные документы.

Примеры дополнительных документов, с запросом на предоставление которых мы сталкивались на практике:

структура компании или структура группы компаний за подписью директора или бенефициаров;

правовое заключение от местных юристов (в стране регистрации компании) по вопросам регулирования деятельности компании (подтвердить, что деятельность не подлежит лицензированию) или по общим вопросам работы самой компании (требования к структуре, кто принимает решения и как принимаются решения об открытии счёта и так далее);



подтверждение регистрации товарного знака (если деятельность сопряжена с его использованием);



налоговый сертификат, выдаваемый в стране регистрации компании;



подтверждение, что бенефициар-налоговый резидент РФ подал необходимые уведомления в налоговую РФ в рамках законодательства РФ о контролируемых иностранных компаниях.



Итак, при подготовке комплекта документов для открытия счёта в банке: