В настоящее время открыть счет на компанию в иностранном банке задача достаточно непростая. Откроют вам счет или нет, может зависеть от того, насколько оперативно и в каком объеме вы будете предоставлять банку информацию и запрашиваемые им документы. Далее мы подробно рассмотрим требуемые документы, чтобы вы могли подойти к процедуре открытия счета максимально подготовленными.
Комплект документов, требуемый к предоставлению в рамках открытия счёта в иностранном банке, будет варьироваться в зависимости от нескольких ключевых параметров:
1. Тип открываемого счёта:
2. Уровень риска клиента в глазах банка:
3. Характеристики заявителя:
4. Финансовые показатели заявителя (ожидаемый ежегодный оборот, размер и характер планируемых транзакций и т.д.)
Для удобства распределим все возможные документы по группам.
На физических лиц-участников структуры, на которую открывается корпоративный счёт, всегда запрашиваются следующие документы:
Для целей удостоверения личности и подтверждения адреса проживания лица не может быть использован один документ, даже если он содержит все интересующие банк данные (как, например, общегражданский паспорт для граждан РФ).
Набор документов, которые могут быть приняты для этих целей, будет различаться в зависимости от страны гражданства и резидентства лица, а также от внутренних требований самого банка.
Так, большое количество банков может принять на граждан и резидентов РФ заграничный паспорт для удостоверения личности и общегражданский паспорт (где указана прописка) для подтверждения адреса проживания.
Альтернативные документы, которые в большинстве случае принимаются банками:
При открытии корпоративных счетов на структуры, в которых физические лица выступают акционерами или бенефициарами, банки также запрашивают документы, которыми бы подтверждалось благосостояние таких физических лиц. В зависимости от источника происхождения средств набор подтверждающих документов будет отличаться.
Так, например, если источник происхождения средств лица – накопления от заработной платы, будет необходимо подтвердить факт трудоустройства, размер выплачиваемой заработной платы (предоставить письмо от работодателя или трудовой договор) и показать получение и накопление данных средств на личном счёте лица (предоставить выписку с банковского счёта).
Если же в качестве источника происхождения средств физическое лицо заявляет доход от сдачи недвижимости в аренду, будет необходимо предоставить документы на недвижимость, договор аренды и также выписку с банковского счёта, и так далее.
Банки также предпочитают видеть подтверждение того, что бенефициар компании-заявителя уплачивает налоги с получаемого дохода, поэтому нередко в банки требуется предоставлять налоговые декларации.
Как правило, банки также запрашивают резюме (CV) для лучшего понимания бэкграунда лица и насколько образование и опыт работы лица соответствуют тому бизнесу, в котором занята компания-заявитель.
Зачастую банки также запрашивают рекомендательные письма на физических лиц – из другого банка, где у лица открыт личный счёт, или от регулируемого профессионала (аудитора или адвоката), чтобы убедиться в благонадёжности клиента (комплаенс которого ранее провело другое лицензируемое лицо).
Вариативность документов, предоставляемых на компанию или структуру без образования юридического лица (например, траст), достаточно велика, но можно обозначить основные моменты, которым банк хочет видеть документарное подтверждение:
Подробнее про базовые корпоративные документы:
В Certificate of incorporation подтверждается, что компания зарегистрирована в соответствии с требованиями законодательного акта страны регистрации. Несмотря на то, что документ является достаточно простым, он подтверждает сам факт существования компании и поэтому является одним из основополагающих учредительных документов.gsl.org
Дословно «goodstanding» означает «хорошее состояние» или «хорошее положение», поэтому иначе данный документ называется «сертификат о хорошем состоянии» или «сертификат о деловой репутации». Сертификат подтверждает, что компания действительно зарегистрирована в данной юрисдикции и соответствует всем требованиям страны регистрации, т.е. ведет деятельность в соответствии с нормами местного законодательства, в установленные сроки и в полном объеме оплачивает ежегодную государственную пошлину, а в случае с некоторыми аудируемыми юрисдикциями – также подает финансовую отчетность.gsl.org
Рассмотрим базовый комплект документов, необходимый к предоставлению, на примере кипрской компании с одним директором, одним номинальным акционером и одним конечным бенефициаром.
Все участники структуры, кроме секретаря (другой кипрской компании), являются физическими лицами.
Директор – гражданин и резидент Кипра.
Акционер – гражданин Великобритании и резидент Кипра.
Бенефициар – гражданин и резидент РФ.
Компания была зарегистрирована больше года назад. За время существования компании в её корпоративной структуре были изменения в части состава директоров.
На саму кипрскую компанию будет необходимо предоставить:
На кипрскую компанию-секретаря будет необходимо предоставить аналогичные сертификаты. Если в компании назначено несколько директоров и все имеют право индивидуальной подписи, будет также необходимо предоставить решение, подтверждающее право единолично подписывать документы от имени компании.
На физических лиц-участников структуры минимально будет необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (кипрский ID и паспорт на директора, паспорт Великобритании на акционера и заграничный паспорт РФ на бенефициара), и документ, подтверждающий адрес проживания (Utility bill с кипрским адресом на директора и акционера, общегражданский паспорт РФ с пропиской на бенефициара).
Если управление счётом будет осуществлять поверенный, на него будет необходимо предоставить аналогичный комплект документов, как на других физических лиц-участников структуры, а также выпущенную на него доверенность на открытие и управление счётом в данном банке.
Термин «экономическое присутствие» или сабстанс начал своё распространение сперва в налоговой, а затем и в корпоративной практике с 2016 года: Council Directive 2016/1164 от 12 июля 2016.
В свете европейской директивы и гармонизации законодательства стран-членов Европейского союза, подавляющее большинство европейских банков прекратило работу с компаниями-оболочками (shell-companies). Теперь компаниям, желающим открыть счета в европейских банках, необходимо подтверждать сабстанс в стране регистрации.
Подтверждать необходимо:
Некоторые банки дополнительно требуют предоставление документов, подтверждающих выплату сотрудникам заработной платы.
При формировании заявки на открытие счёта в банк подаётся бизнес-план или иным образом оформленный профиль физического лица или компании, отражающий информацию о планируемом использовании счёта:
При открытии расчётных счетов физическим лицам и компаниям необходимо предоставить документы, подтверждающие работу или, для новых компаний, договорённости по работе с указанными в таком профиле контрагентами – например, договоры (драфты договоров), инвойсы, рекомендательные письма от контрагентов, а также выписки со счетов в других банках, из которых можно проследить характер деятельности и обороты заявителя.
При проведении комплаенс-проверки банк проверяет не только самого заявителя, но и указанных им контрагентов. Наличие сайтов для компании-заявителя и для контрагентов зачастую является обязательным.
Формат предоставления тех или иных документов может отличаться в зависимости от требований конкретного банка и характеристик самого заявителя. Некоторые документы бывает достаточно предоставить в скане, в то время как иные документы обязательны к предоставлению в оригинале.
По общему правилу, документы по заявителю из иной страны, чем страна нахождения банка, необходимо предоставлять в легализованном виде с заверенным переводом на английский или иной язык.
Некоторые банки принимают нотариально заверенные документы, не предъявляя требований к их легализации.
Требования к заверению копий документов и заверению переводов также могут варьироваться. Некоторые банки принимают документы, заверенные нотариусом или юристом, в то время как иные принимают лишь собственное заверение и потому требуют предоставления оригиналов документов в банк. Банки, которые работают с профессиональными интродьюсерами, зачастую принимают заверение представителей таких интродьюсеров.
Стоит иметь в виду, что первоначально запрошенный банком список документов не является исчерпывающим – в рамках рассмотрения заявки банк всегда может запросить дополнительные документы.
Примеры дополнительных документов, с запросом на предоставление которых мы сталкивались на практике:
На сегодняшний день бытует мнение, что открытие иностранного счета за рубежом для компаний из сферы IT услуг достаточно проблематично. В данной статье мы предлагаем разобраться, так ли это.gsl-news.org
Итак, при подготовке комплекта документов для открытия счёта в банке:
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