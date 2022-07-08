Какие документы нужны для открытия личного счета в иностранном банке? Материал редакции

Отчасти вопрос предоставления документов в иностранные банки на физических лиц был затронут в нашей статье, освещавшей открытие корпоративных счетов. Сегодня же хотелось бы полностью сконцентрироваться на открытии личных счетов в иностранных банках и поговорить о стандартных процедурах и текущих сложностях, с которыми могут столкнуться лица, желающие открыть счёт в иностранном банке.

Для удобства документы, запрашиваемые иностранными банками на физических лиц, можно разделить на следующие группы:

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Какими документами можно подтвердить личность при открытии счета в иностранном банке (proof of ID)?

В качестве документа, удостоверяющего личность, как правило, принимаются следующие документы:

паспорт (для граждан РФ и Украины может быть принят заграничный паспорт, если общегражданский паспорт используется в качестве документа, подтверждающего адрес проживания) ID карта

3. карта резидента

Иногда банки запрашивают к предоставлению сразу 2 удостоверения личности. В тех странах, в которых для удостоверения личности используются паспорта и ID карты (например, на Кипре), предоставление обоих документов является обязательным. отвечает Татьяна Краснова Старший юрисконсульт GSL Law & Consulting

Какие документы подтверждают адрес проживания при открытии счета в иностранном банке (proof of residence address)?

В качестве документа, подтверждающего адрес проживания лица, как правило, принимаются следующие документы:

Utility bill – квитанции об оплате коммунальных платежей (за воду, газ, электричество, но не за мобильную связь или интернет)

2. справка из банка, в котором у лица открыт личный счёт

3. выписка со счёта, в котором у лица открыт личный счёт

4. выписка из домовой книги

Указанные документы должны быть выпущены не более чем за 3 месяца до даты подачи документов на открытие счёта в банк и должны содержать указание на ФИО и адрес заявителя.

Стандартно документы, выпущенные на имя родственников заявителя, не принимаются. Иногда банки принимают такие документы, выпущенные на имя мужа или жены заявителя, в комплекте со свидетельством о заключении брака.

5. для граждан РФ и Украины - общегражданский паспорт (основной разворот и страница с пропиской) при условии, что для удостоверения личности используется заграничный паспорт

6. договор аренды жилого имущества (реже).

ВАЖНО: Документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий адрес проживания заявителя, – это всегда два разных документа, даже если идентификационные данные и адрес лица содержатся в одном документе.

Так, например, общегражданский паспорт РФ, на основном развороте которого содержатся идентификационные данные, а на странице с пропиской указывается адрес лица, не может одновременно использоваться как proof of ID и proof of residence address. Также, если указанный в прописке адрес не является актуальным адресом проживания лица, не рекомендуется предоставление в банк общегражданского паспорта в качестве документа, подтверждающего адрес проживания заявителя из РФ.

Набор документов, которые могут быть приняты для целей подтверждения личности заявителя и адреса его проживания, будет различаться в зависимости от страны гражданства и резидентства лица, а также от внутренних требований самого банка.

Как подтвердить источник благосостояния и происхождения средств при открытии счета в банке (source of wealth and source of funds)?

Набор документов, подтверждающих источник благосостояния и происхождения средств заявителя, будет варьироваться в зависимости от источника (типа дохода). Так, например:

Источник / Типы доходов Варианты подтверждающих документов Сбережения от заработной платы Справка о размере заработной платы*; Выписка с банковского счёта с отражением транзакций по поступлению заработной платы; Выписка с депозита Трудовой договор или письмо от работодателя;Справка о размере заработной платы*; Доход от сдачи недвижимости в аренду Договор аренды недвижимости; Выписка со счёта с отражением транзакций по поступлению арендных платежей Документы на недвижимость; Наследство Подтверждение вступления заявителя в наследство; Подтверждение получения актива в рамках наследования Свидетельство о смерти наследодателя; Инвестиции в ценные бумаги Выписка с банковского / брокерского счёта с отражением портфеля ценных бумаг и дохода по ним** Бизнес (резидентный или нерезидентный) Решения о распределении дивидендов; Выписка с банковского счёта с отражением транзакций по поступлению дивидендов Документы по компании, акционером / участником которой является лицо***; Реализация активов (продажа недвижимости, портфеля ценных бумаг и т.д.) Выписка с банковского счёта с отражением транзакций по поступлению средств от реализации активов Документы по сделке****;

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Из перечисленных выше типов дохода наиболее потенциально проблемным является доход от бизнеса, в частности, если речь идёт о дивидендах, получаемых от владения заявителем оффшорной компанией. В таком случае банк может запросить полный комплект документов на оффшорную компанию и подтверждение того, что заявитель-налоговый резидент РФ подал необходимые уведомления в налоговую РФ в рамках законодательства РФ о контролируемых иностранных компаниях.

Документы, подтверждающие бэкраунд физического лица

Для данных целей, как правило, банки ограничиваются запросом резюме (CV). Строго установленной формы CV нет, однако банки хотят видеть в нём информацию об образовании заявителя и опыте его работы.

Рекомендации при открытии счета в иностранном банке

Рекомендательные письма, как правило, запрашиваются для того, чтобы убедиться в благонадёжности клиента. В свою очередь их также можно подразделить на несколько видов:

банковские рекомендации (из другого банка, где у лица открыт личный счёт)

профессиональные рекомендации (как правило, от регулируемого профессионала - адвоката, аудитора, страховщика)

сервисные рекомендации (от работодателя, от организации, которой заявитель оказывал какие-либо услуги)

персональные рекомендации (наименее часто встречающаяся категория, но на практике сталкивались с запросом и/или предоставлением рекомендаций от приходского священника, партийной ячейки, воинской части)

Документы, подтверждающие отсутствие судимости

Некоторые банки также запрашивают к предоставлению справки об отсутствии судимости. Наиболее часто этот запрос возникает при наличии совпадений заявителя с лицами по результатам комплаенс-проверки в таких базах данных как World Check, для того, чтобы комплаенс банка мог обоснованно исключить совпадение заявителя с лицом, попавшим в базу WC.

Документы, подтверждающие факт соблюдения законодательства страны, налоговым резидентом которой является лицо

В свете общей тенденции на деофшоризацию, иностранные банки при рассмотрении заявок на открытие счетов для нерезидентов стали запрашивать подтверждение того, что заявитель не уклоняется от уплаты налогов в стране его налогового резидентства.

Так, банки могут запросить подтверждение уплаты заявителем налогов в стране, налоговым резидентом которой он является. В таком случае в банк будет необходимо предоставить налоговые декларации.

Для граждан РФ – справки 2-НДФЛ или 3-НДФЛ.

Стоит иметь в виду, что банки также могут сверить указанную в подтверждающем документе информацию с предоставленными сведениями в части источника происхождения средств лица.

Документы, подтверждающие основания для проведения операций по счёту

При формировании заявки на открытие счёта в банк сообщается информация о планируемых параметрах использовании счёта:

планируемые входящие и исходящие платежи (для расчётных счетов – кому заявитель будет платить и от кого будут поступления средств на счёт);

назначения платежей;



планируемый оборот в месяц / год;



планируемое количество транзакций в месяц / год;



средний размер одной транзакции;



остаток, который заявитель готов держать на счёте.



Если заявитель планирует использовать личный счёт исключительно для личных целей (оплата поездок, проживания, лечения, образования т.д.), банк может ограничиться запросом указанной выше информации, а документы, подтверждающие основания для проведения операций по счёту, запрашивать уже в ходе работы счёта и совершения соответствующих транзакций.

Если же заявитель планирует использовать личный счёт для получения оплаты за оказываемые им услуги, уже на этапе открытия счёта банк будет запрашивать к предоставлению информацию и контрагентах заявителя и драфты договоров, инвойсов с контрагентами, поскольку при проведении комплаенс-проверки банк проверяет не только самого заявителя, но и указанных им контрагентов.

Если заявитель ранее уже работал с данными контрагентами, банк также может запросить прошлые договоры, рекомендательные письма от контрагентов и выписки с личных счетов заявителя, открытых в других банках, из которых можно проследить предшествующую работу заявителя с контрагентами и обороты заявителя.

Таким образом, как и при открытии корпоративных счетов, набор подтверждающих документов будет зависеть от планируемых параметров использования счёта и характера деятельности заявителя.

Иные документы при открытии личного счета в иностранном банке

При открытии счетов в иностранных банках всегда следует помнить о том, что исходно запрошенный банком список документов не является исчерпывающим и банк в рамках рассмотрения заявки всегда может запросить к предоставлению дополнительные документы.

На практике, например, мы сталкивались с запросом на предоставление в банк договора об оказании услуг мобильной связи на контактный номер телефона заявителя (требовалось, чтобы номер телефона был именной и в договоре указывались паспортные данные и адрес проживания заявителя). отвечает Татьяна Краснова Старший юрисконсульт GSL Law & Consulting

Как и для корпоративных счетов, формат предоставления документов может отличаться в зависимости от требований конкретного банка и характеристик самого заявителя.

Смягчённые требования Стандартные требования Достаточно прислать документы в скан-копиях Форма Требуется представить оригиналы документов (с хранением оригиналов в банке или их возвратом после заверения банкирами копий, снятых с оригиналов документов) Достаточно предоставить в виде нотариально заверенных документов без легализации Легализация Требуется предоставить в легализованном виде (по общему правилу, требуется для заявителей из страны, отличной от страны нахождения банка) - Юристом; - Профессиональным интродьюсером Можно предоставить документы, заверенные Заверение документов - Нотариусом; - Самим банком Документы должны быть заверены Индивидуальным переводчиком; Бюро переводов Заверение переводов (по умолчанию, все документы предоставляются с заверенным переводом на английский язык или язык страны нахождения банка) Бюро переводов и нотариальное заверение подписи переводчика

Новые требования европейских банков после 24 февраля 2022 года

Поскольку банки стран Европейского союза зачастую расширительно толкуют санкционные положения, подавляющее большинство банков прекратило рассмотрение новых заявок на открытие личных счетов на граждан и резидентов РФ и Беларуси.

Рассмотрение заявок на открытие счетов для таких заявителей возможно только при условии наличия у заявителей второго паспорта или ВНЖ (желательно, европейской страны), при этом некоторые банки также запрашивают подтверждение того, что лицо уже более года проживает в данной стране. Аналогичной позиции при обработке заявлений на открытие личных счетов от граждан и резидентов РФ и Беларуси придерживаются и многие швейцарские банки.

Также не стоит забывать об ограничениях, с которыми столкнулись российские владельцы счетов в европейских банках – в частности, после событий 24 февраля 2022 г. и наложения санкций на РФ, граждане и резиденты РФ не могут держать на своих счетах, открытых в европейских банках, суммы свыше 100 000 EUR.

Таким образом, если в планируемых параметрах использования личного счёта заявитель из РФ указывает бОльшие остатки на счёте или бОльшие суммы поступлений при отсутствии балансирующих исходящих платежей, суммы свыше 100 000 EUR не смогут быть зачислены на счёт.

Перед направлением в банк заявления на открытие личного счёта не забывайте предварительно уточнять требования конкретного банка к минимальному комплекту документов и формату их предоставления – это позволит Вам сразу подготовить наиболее полный пакет документов и сократить дальнейшие сроки рассмотрения заявки. отвечает Татьяна Краснова Старший юрисконсульт GSL Law & Consulting

При подготовке комплекта документов для открытия счёта в банке: