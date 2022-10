Все услуги по этой теме:

Какими документами можно подтвердить личность при открытии счета в иностранном банке (proof of ID)?

Какие документы подтверждают адрес проживания при открытии счета в иностранном банке (proof of residence address)?

Так, например, общегражданский паспорт РФ, на основном развороте которого содержатся идентификационные данные, а на странице с пропиской указывается адрес лица, не может одновременно использоваться как proof of ID и proof of residence address. Также, если указанный в прописке адрес не является актуальным адресом проживания лица, не рекомендуется предоставление в банк общегражданского паспорта в качестве документа, подтверждающего адрес проживания заявителя из РФ.