Компании БВО теперь должны подавать отчеты CRS и FATCA через онлайн-портал

С января 2024 года все организации БВО, имеющие обязательства по предоставлению отчетности в соответствии с Законом США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS) и правилами страновой отчетности ОЭСР (CbC), должны предоставлять свои отчеты через Систему финансовой отчетности БВО (BVIFARS).

Такая процедура создана в соответствии с рекомендациями Глобального форума ОЭСР. И несмотря на то, что законодательство БВО по автоматическому обмену (AEOI) в последние несколько лет соответствует основным требованиям, год назад ОЭСР уточнила, что действия БВО в области AEOI соответствуют стандартам лишь частично потому как существуют проблемы в проведении финансовыми учреждениями процедур должной осмотрительности и отчетности.

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Правительство БВО обратило внимание ОЭСР на значительное влияние последствий ураганов Ирма и Мария, а в последующем и пандемии на возможность обмениваться требуемой информацией. И обратилось с просьбой о проведении дополнительного обзора. Запрос был удовлетворен, и в первом квартале текущего года ОЭСР собирается провести выездную проверку.

BVIFARS начал работу в январе 2024 года. Каждый отчитывающийся субъект должен оплатить ежегодный сбор (185 USD) за пользование порталом для подачи отчетов FATCA, CRS и CbC. Оплатить нужно будет необходимо до 1 июня.

Крайний срок регистрации для предоставления отчетов по US FATCA — 1 апреля, а крайний срок регистрации и уведомлений для предоставления отчетов по CRS — 30 апреля. Что касается годовой отчетности, крайний срок подачи для обоих случаев — 31 мая.

Кроме того, юридические лица должны ежегодно представлять своему рег. агенту информацию по экономическому присутствию, а тот, в свою очередь, представляет эти сведения в Международный налоговый орган БВО в течение 6 месяцев по окончании соответствующего отчетного периода.