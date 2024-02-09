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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Чили собрала более 1 миллиарда долларов США в виде НДС за цифровые услуги

Налоговый орган Чили (Servicio de Impuestos Internos – SII) собрал более 1 миллиарда долларов США в виде НДС с зарегистрированных поставщиков цифровых услуг (поставщиков платформ) до декабря 2023 года.

Ксения Шилкина
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Чили ввела правила взимания НДС с иностранных поставщиков цифровых услуг в июне 2020 года. На сегодняшний день зарегистрировано 426 иностранных поставщиков цифровых услуг. В число 10 поставщиков, которые заплатили больше всего НДС, входят Google, Netflix, Apple, Spotify, Meta Platforms Ireland, Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Amazon, Valve Corporation и Rasier Operations BV (Uber).

В сообщении также говорится, что SII выявил 92 иностранных поставщика цифровых услуг, которые не зарегистрировались и находятся под наблюдением на предмет определения, должны ли осуществляемые ими транзакции облагаться НДС.

В этой связи отмечается, что Постановлением № 46 от 2022 года введены требования для взимания НДС с платежей иностранным поставщикам цифровых услуг, которые должны зарегистрироваться и уплатить НДС, но не делают этого.

С этой целью SII публикует список поставщиков, подлежащих удержанию, который обновляется 15 декабря каждого года. Последний список, установленный Резолюцией EX. ГИИ № 143 от 15 декабря 2023 года включает 29 предприятий и площадок.

По материалам orbitax.com

#налог на цифровые услуги#НДС / VAT#Чили
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на цифровые услуги#НДС / VAT#Чили