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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Беларусь предоставляет льготы по НДС для импортируемых технических средств

6 марта 2024 года Беларусь опубликовала в Официальном вестнике Указ Президента № 77 от 4 марта 2024 года, который предусматривает введение льготы по НДС на ввоз некоторых импортируемых технических средств, комплектующих и запасных частей.

Ксения Шилкина
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Освобождение распространяется на техническое оборудование, комплектующие и запасные части, включенные в утвержденный Советом Министров перечень, которые не производятся в Беларуси.

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Для получения льготы налогоплательщику необходимо представить в таможенный орган заключение уполномоченного органа, подтверждающее, что такое техническое оборудование, комплектующие и запасные части не производятся в Беларуси. Кроме того, требуется, чтобы техническое оборудование было зарегистрировано, как основные средства для целей бухгалтерского учета и использовалось в течение одного года с момента импорта. Компоненты и запасные части должны быть использованы в течение шести месяцев с момента импорта.

Указ Президента №77 вступает в силу через три месяца после его опубликования в Официальном вестнике.

По материалам orbitax.com

#Беларусь#налоговые льготы#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Беларусь#налоговые льготы#НДС / VAT