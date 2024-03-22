Открыть счет в китайском Zhejiang Сhouzhou Commercial Bank / ЧоуДжоу банке Материал редакции

Счет в банке ЧоуЧжоу /Zhejiang Сhouzhou был и остается хорошим инструментом для российского бизнеса. Компании с российским бенефициаром по-прежнему возможно открыть счет и рассчитываться с иностранными контрагентами. Ниже рассмотрим подробнее условия и требования банка по открытию счета.

Неотъемлемым инструментом для ведения любой деятельности является банковский счет. Его бесперебойное функционирование сейчас является чуть ли не главной задачей, которую необходимо решить предпринимателю перед регистрацией любой зарубежной компании. После того как Вы проанализировали возможности по открытию счета с учетом деятельности вашего бизнеса, а также географии платежей, можно приступать к регистрации компании.

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Не секрет, что сейчас основным торговым партнером России является Китай. Именно на эту юрисдикцию и нацелены многие предприниматели, когда решают задачи по поставке различного товара на территорию РФ.

Связка "китайская компания плюс китайский банк" или "гонконгская компания плюс китайский банк" работали как часы. Зарегистрировать компанию с россиянином в структуре, а также открыть счет в китайском банке было не просто, но вполне возможно. Платежи из китайских банков ходили в юанях как в РФ, так и из РФ.

Одним из популярных банков, нацеленных именно на торговую деятельность, является банк Zhejiang Сhouzhou Commercial Bank или ЧоуДжоу банк.

Однако в текущих реалиях ситуация меняется довольно часто, соответственно предпринимателям также приходится очень быстро адаптироваться. Недавно такие изменения коснулись и китайских банков. Все китайские банки, в том числе и ЧоуЧжоу, перестали проводить платежи даже в юанях в российские банки. Такие же сложности возникли с отправкой платежей из российских банков в Китай. Конечно, это временная ситуация и условно завтра все может поменяться, но пока российскому бизнесу снова приходится быстро адаптироваться и корректировать финансовые потоки.

Кому подойдет банк ЧоуЧжоу?

Тем не менее, банк ЧоуЧжоу остается хорошей опцией для китайских компаний с российским участием, если необходимо получать и отправлять денежные средства в иные юрисдикции, помимо РФ. Например, закупка товара может происходить в Китае, ЕС или Турции, а ваш контрагент-покупатель (или платежный агент) находится в одной из стран СНГ. Поддержка банка работает хорошо, в том числе на английском языке, а платежи ходят исправно.

Несколько слов о банке ЧоуЧжоу

Коммерческий банк ЧоуЧжоу был основан в 1987 году со штаб-квартирой в провинции Иу. Банк позиционирует себя как партнер малого предпринимательства, и в этой связи он достаточно гибкий в клиентской работе. Одним из примеров может служить то, что после открытия счета предприниматель и его банкир находятся в постоянном контакте в местном мессенджере WeChat, что позволяет оперативно разрешать любые вопросы.

На текущий момент у банка более 200 филиалов, в том числе в Шанхае, Чжэцзяне, Цзянсу, Фуцзяни, Гуандуне, Чунцине, Сычуани, Цзянси и Юньнани. Уставный капитал банка составляет более 3,5 млрд. юаней, а общий объем активов превышает 270 млрд. юаней. По меркам Китая банк не очень большой, однако такие показатели уверенно держат банк в топ 80 местных финансовых учреждений.

Процедура открытия корпоративного счета в банке ЧоуЧжоу

Если вы решились открыть корпоративный счет в банке ЧоуЧжоу, то необходимо запастись терпением. Процедура открытия счета с момента принятия решения в среднем занимает 1,5 -2 месяца.

Для компании, зарегистрированной в Гонконге, банк потребует следующие документы:

Сертификат об инкорпорации;

Сертификат о регистрации бизнеса (BRC). Данный документ выдается ежегодно при продлении компании;



Устав;



Форма NNC1 (эта форма заполняется при регистрации компании и в ней указаны количество и стоимость акций, имена директоров и акционеров компании);



Хотя бы один контракт (действующий или с потенциальным клиентом);



Банковскую выписку (если у компании уже где-то есть счет);



Паспорт директора и бенефициара;



Подтверждение места проживания на директора и бенефициара (например счет за коммунальные услуги);



Резюме на директора;



Договор аренды помещения, а также фото. Банк, так или иначе, требует какой-либо привязки именно к Китаю.



Отличительной особенностью всех китайских банков является то, что в банке могут попросить предоставить оригиналы всех документов.

Несмотря на то, что в Китае с 2024 года вступили в силу положения об апостиле, во многих китайских банках и сейчас просят предоставить именно оригиналы документов. Конечно, они будут возвращены после открытия счета, но к такой просьбе нужно быть готовым.

Можно ли открыть счет не на китайскую компанию в банке ЧоуЧжоу?

Важно отметить, что банк ЧоуЧжоу готов принимать на обслуживание не только китайские или гонконгские компании, но и рассматривать иные юрисдикции, например Сейшеллы или Британские Виргинские острова (до недавнего времени готов был рассматривать и российские компании).

Перечень документов для компаний из иных юрисдикций схож, однако для таких компаний дополнительно потребуется сертификат инкамбенси, а также перевод некоторых документов на китайский язык.

Повторимся, что банк в основном ориентируется на торговые компании. Если вы планируете заниматься иной деятельностью, то возможность открытия счета необходимо дополнительно уточнять у представителей банка.

Можно ли открыть счет в банке ЧоуЧжоу удаленно?

Стандартная процедура открытия счета также предусматривает личное присутствие будущих распорядителей по счету. В ЧоуЧжоу возможно рассмотреть несколько опций с личным присутствием, например это могут быть директор и бенефициар, либо просто директор. В последнем варианте директору необходимо будет взять оригинал своего заграничного паспорта, а также бенефициара.

Также возможна опция с дистанционным открытием счета. В этом случае на местных лиц выдается доверенность, однако все равно эти доверенные лица должны принести в банк оригиналы паспортов директора и бенефициара.

После успешного собеседования с банкиром банк выдает два токена, по одному на каждое авторизированное лицо по счету (директора и бенефициара). При удаленном открытии счета за этими токенами все же нужно будет приехать лично, так как оправить почтой эти токены не получится.

Основные тарифы банка, интернет-банкинг

В ЧоуЧжоу доступны множество валют для проведения операций, но для российского бизнеса, наверное, самые актуальные это доллар, евро, юань и рубль. Также доступна конвертация валют.

Основные тарифы банка следующие:

Комиссии на вход/выход: 0,2% от суммы (минимум 50 CNY);

Fee за e-banking: если транзакция в китайский банк, — 10 CNY, если в банк Гонконга/Тайваня/Макао — 80 CNY, за рубеж — 150 CNY;



Платеж за SWIFT (если платит клиент) — 25 USD.



Как видим, тарифы вполне приемлемые для ведения активной деятельности и сопоставимы с тарифами других банков. Также, в отличие от других банков, для открытия и последующего обслуживания счета нет необходимости держать какие-либо остатки на счетах, а также вкладывать деньги в инвестиционные продукты банка.

По итогам открытия счета клиент может пользоваться банком-клиентом и проводить транзакции с помощью интернет-банкинга.

К пользовательскому интерфейсу, конечно, нужно будет привыкнуть, но он достаточно нативен и имеет английский язык.

Дополнительно за каждым клиентом закрепляется англоговорящий менеджер. Как было указано выше, клиент практически всегда на связи с менеджером, через местный мессенджер.

Даже если банк попросит предоставить какие-либо документы в подтверждение транзакции, клиент может их подгрузить как в личном кабинете интернет-банка, так и направить в мессенджер менеджеру банка.

Наличие китайского телефона не требуется для функционирования счета.