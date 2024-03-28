Отчет о последних событиях в области международного налогообложения в США

Лидеры Конгресса и Белый дом на этой неделе достигли соглашения по окончательному пакету законопроектов о государственном финансировании на весь год.

Тем временем рассмотрение Сенатом Закона о налоговых льготах для американских семей и рабочих (HR 7024), налога на бизнес и законопроекта о расширении налоговых льгот на детей (CTC) остается в подвешенном состоянии, поскольку Конгресс приближается к двухнедельным весенним каникулам.

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Сообщается, что до публикации столь ожидаемых предлагаемых положений об альтернативном корпоративном минимальном налоге (CAMT) могут пройти несколько месяцев, хотя они также могут быть опубликованы раньше. По словам представителя Казначейства, предлагаемый пакет CAMT будет учитывать корректировки по рыночным ценам для нереализованных прибылей и убытков и будет включать «относительно простую» безопасную гавань на периоды как до, так и после выхода правил.

Представитель IRS недавно подтвердил, что обязательный арбитраж остается политикой налогового соглашения США. Обязательный арбитраж включен в типовое налоговое соглашение США 2016 года и двусторонние соглашения США о подоходном налоге с Бельгией, Канадой, Хорватией (на рассмотрении), Францией, Германией, Японией, Испанией и Швейцарией. Споры в рамках процедуры взаимного соглашения (MAP) могут быть переданы на рассмотрение арбитражной комиссии, если стороны соглашаются на арбитраж и выполняют определенные требования.

На этой неделе чиновник Казначейства заявил, что США «работают над защитой преимуществ исследовательских кредитов в рамках глобального минимального налога [BEPS 2.0] Компонента 2, возможно, посредством административного руководства ОЭСР». По словам чиновника, США работают над определением «ряда потенциальных решений». Выступая на налоговой конференции в Вашингтоне, представитель Казначейства заявил, что ближайшей целью США является решение этой проблемы посредством административного руководства. Если это не удастся, сказал он, «мы перейдем к плану Б».