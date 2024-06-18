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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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США объявили о приостановлении налогового договора с Россией

Американский Минфин объявил, что приостанавливает действие налогового договора с Россией от 17.07.1992 года.

Ольга Кутяева
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Приостановление наступит по налогам у источника и других налогов с 16.08.2024 года

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Такое решение принято в ответ на уведомление российской стороны от 08.08.2023 года о желании о приостановлении действия п. 4 ст. 1 и ст.ст. 5-21 и 23 Договора, а также Протокола к нему.

Приостановление отдельных положений договоров обеих стран продлится пока стороны не примут другого решения.

По материалам U.S. Department of the Treasury

#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения#Соединенные Штаты Америки (США)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения#Соединенные Штаты Америки (США)