США объявили о приостановлении налогового договора с Россией

Американский Минфин объявил, что приостанавливает действие налогового договора с Россией от 17.07.1992 года.

Приостановление наступит по налогам у источника и других налогов с 16.08.2024 года

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Такое решение принято в ответ на уведомление российской стороны от 08.08.2023 года о желании о приостановлении действия п. 4 ст. 1 и ст.ст. 5-21 и 23 Договора, а также Протокола к нему.

Приостановление отдельных положений договоров обеих стран продлится пока стороны не примут другого решения.