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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Гибралтар в настоящее время в значительной степени или полностью соответствует всем международным стандартам AML

Орган Совета Европы по оценке противодействия отмыванию денег (AML) МАНИВЭЛ (MONEYVAL) изменил рейтинг Гибралтара с частичного на полное соответствие Рекомендации 36 ФАТФ в отношении соблюдения международных инструментов.

Ольга Кутяева
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Рекомендация 36 требует, чтобы юрисдикции были участниками соответствующих договоров, позволяющих проводить международные расследования и обеспечивать исполнение преступлений в сфере AML. В ходе пятого раунда отчета MONEYVAL по Гибралтару в 2019 году было установлено, что юрисдикция является участником большинства таких договоров, включая Венскую конвенцию 1988 года и Палермскую конвенцию 2000 года. Однако юрисдикция не подписала Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (Конвенцию о финансировании терроризма) и Меридскую конвенцию по борьбе с коррупцией, хотя и имплементировала некоторые из их положений в свое внутреннее законодательство. Отчасти по этой причине в июне 2022 года ФАТФ включила Гибралтар в список юрисдикций, находящихся под регулярным мониторингом.

С 2019 года на Гибралтар распространяется действие Конвенции о финансировании терроризма и Меридской конвенции. Меридская конвенция была полностью имплементирована в национальное законодательство в Закон об экстрадиции 2018 года и Закон о взаимной правовой помощи (Конвенция Мерида) 2023 года. Еще ряд законодательных актов обеспечил выполнение большинства положений Конвенции о финансировании терроризма, в том числе несколько законов 2019 года, предусматривающих правовые механизмы для целей расследования и правоприменения в отношении поступающих запросов. Впоследствии Гибралтар принял законодательные акты и другие меры для полного осуществления конвенции ООН против незаконного оборота наркотиков. Однако он не представил соответствующих законодательных актов, подтверждающих полное соблюдение им Конвенции о финансировании терроризма, что стало причиной его оценки как в значительной степени, а не полностью соответствующего требованиям.

Тем не менее, в настоящее время Гибралтар соответствует 23 из 40 рекомендаций ФАТФ и в значительной степени соответствует остальным 17 рекомендациям. В знак признания этого факта ФАТФ номинировала его как страну, добившуюся достаточного прогресса, чтобы провести инспекцию на месте для подготовки к включению в белый список. В настоящее время МАНИВЭЛ исключил юрисдикцию из процедуры последующего контроля, и ей не нужно представлять дополнительные отчеты в рамках текущего раунда оценки.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Гибралтар#рекомендации ФАТФ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Гибралтар#рекомендации ФАТФ