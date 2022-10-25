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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ обновляет перечень юрисдикций, находящихся под усиленным надзором

21 октября Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обновила «серый список» юрисдикций.

Ольга Кутяева
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В этот раз исключены Никарагуа и Пакистан: был отмечен их прогресс в совершенствовании режимов предотвращения отмывания денег (AML).

Оценка ФАТФ в феврале 2020 года выявила стратегические недостатки в мерах Никарагуа по борьбе с отмыванием денег (AML), которые в настоящее время полностью устранены. Однако ФАТФ добавила, что «сильно обеспокоена» тем, что Никарагуа, по-видимому, чрезмерно применяла некоторые стандарты ФАТФ, что привело к подавлению некоммерческого сектора. Теперь страна должна обеспечить надлежащий риск-ориентированный надзор за некоммерческими организациями (НКО).

В то же время в список добавлены Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания. В результате чего «серый список» ФАТФ теперь включает 23 юрисдикции, в том числе Каймановы острова, Гибралтар, Панаму и ОАЭ.

В феврале 2021 года ФАТФ отметила недостатки в контроле Каймановых островов в сфере AML, в частности, неадекватные санкции за непредоставление информации о бенефициарных владельцах. В дальнейшем юрисдикция удовлетворила требования ФАТФ по этому вопросу, но теперь ей было указано, что она должна продемонстрировать, что преследует все виды дел об отмывании денег в соответствии с профилем риска, и что «такие преследования приводят к применению сдерживающих, эффективных и пропорциональных санкций». ФАТФ призвала Каймановы острова решить этот вопрос к февралю 2023 года, «поскольку все сроки уже истекли».

Члены ФАТФ согласились выпустить проект руководства по Рекомендации 24, чтобы помочь странам и частному сектору внедрить недавно ужесточенные требования по отчетности о бенефициарной собственности компаний. Они также одобрили выпуск документа для публичных консультаций по предлагаемым изменениям к Рекомендации 25 о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц, таких как трасты.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#ФАТФ (FATF)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#ФАТФ (FATF)