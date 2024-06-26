«Золотая виза» Гонконга: как получить резидентство за инвестиции Материал редакции

Гонконг – специальный административный район Китая, один из ведущих финансовых и деловых центров Юго-Восточной Азии. Экономическая стабильность, благоприятный налоговый режим, широкие возможности для развития бизнеса, а также высокое качество жизни привлекают в Гонконг инвесторов со всего мира.

На фоне усиливающейся конкуренции, в частности с другим крупнейшим центром региона – Сингапуром, за капиталы и таланты, Гонконг возвращает программу предоставления ВНЖ за инвестиции на новых условиях.

Предыдущая схема резидентства за инвестиции просуществовала в Гонконге с 2003 по 2015 г.

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Прием заявлений в рамках новой программы – New Capital Investment Entrant Scheme (CIES) – был запущен 1 марта 2024 г.

Преимущества данной программы

возможность посещения и пребывания в Гонконге без ограничения по количеству дней в году; отсутствует требование по пребыванию в Гонконге; возможность получения постоянного вида на жительство в Гонконге по истечении 7 лет в статусе резидента; не предъявляются какие-либо требования к образованию или профессиональной квалификации заявителя; заявитель может разместить средства в инвестиционные инструменты после получения предварительного одобрения заявления; программа не предусматривает каких-либо невозвратных платежей или финансовых пожертвований; возможность оформления ВНЖ для членов семьи – супруга/супруги, несовершеннолетних детей – одновременно с основным заявителем (инвестором); после получения статуса резидента заявитель может вести предпринимательскую деятельность или работать по найму в Гонконге.

Необходимо учесть следующее:

для выполнения инвестиционных требований необходимо открыть счет (cчета) в финансовом учреждении (учреждениях) Гонконга; для поддержания действительности ВНЖ, а также для продления ВНЖ на следующий срок заявитель обязан поддерживать квалификационные инвестиции в соответствии с правилами программы.

Требования к заявителю

возраст старше 18 лет;

иностранный гражданин (за исключением граждан Афганистана, Кубы, КНДР)*;

*заявителями также могут быть граждане КНР, постоянно проживающие в других странах или являющиеся резидентами Макао или Тайваня

должен владеть активами чистой стоимостью не менее 30 млн. гонконгских долларов (около 3,85 млн. долларов США) на протяжении как минимум 2 лет , предшествующих подаче заявления на ВНЖ за инвестиции; необходимо предъявить соответствующее подтверждение от сертифицированного бухгалтера (certified public accountant) в Гонконге;

(около 3,85 млн. долларов США) , предшествующих подаче заявления на ВНЖ за инвестиции; необходимо предъявить соответствующее подтверждение от сертифицированного бухгалтера (certified public accountant) в Гонконге; инвестировать не менее 30 млн. гонконгских долларов (около 3,85 млн. долларов США) в инструменты, допустимые в рамках данной программы;



(около 3,85 млн. долларов США) в инструменты, допустимые в рамках данной программы; соответствовать стандартным иммиграционным требованиям, как то: наличие действительного паспорта, отсутствие судимости, отсутствие каких-либо нарушений иммиграционного режима;



должен располагать достаточными финансовыми средствами для содержания себя и своей семьи в Гонконге, не рассчитывая на доход от инвестиций, сделанных в рамках данной программы, а также на получение дохода в Гонконге от ведения бизнеса, занятия должностей, работы по найму или к получению социальных пособий.



Требования к инвестициям

Минимальный размер инвестиций – 30 млн. гонконгских долларов (или эквивалент в иностранной валюте), из которых

3 млн. гонконгских долларов должны быть инвестированы в инвестиционный портфель Capital Investment Entrant Scheme под управлением Гонконгской Инвестиционной Корпорации (HKIC).HKIC или CIES Office уведомит заявителя, в каком финансовом учреждении он/она должен будет разместить денежные средства. Эти средства будут инвестированы в предприятия и проекты, имеющие стратегическую важность для экономики Гонконга.Капитал и выплата дивидендов не гарантирована.+27 млн. гонконгских долларов в активы, разрешенные в рамках программы.

1.Финансовые активы

акции компаний, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже в гонконгских долларах (HKD) или в китайских юанях (RMB);

долговые ценные бумаги:

Ø котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже в HKD или RMB (включая долговые инструменты, выпущенные в Гонконге Министерством финансов КНР и региональными органами власти в КНР);



Ø деноминированные в HKD или RMB, включая инструменты с плавающей ставкой и конвертируемые облигации, выпущенные или полностью гарантированные правительством Гонконга, Гонконгской ипотечной корпорацией и прочими государственными корпорациями или органами;



Ø выпущенные компаниями, чьи акции котируются на Гонконгской фондовой бирже;



депозитные сертификаты: деноминированные в HKD или RMB и выпущенные банками Гонконга, сроком погашения не менее 12 месяцев на момент приобретения заявителем. По истечении срока погашения депозитного сертификата средства должны быть реинвестированы в другой депозитный сертификат или любые другие разрешенные финансовые активы.



Депозитные сертификаты должны быть приобретены после получения предварительного одобрения (Approval-in-Principal) от Иммиграционного департамента.



Инвестиции в депозитные сертификаты не должны превышать 3 млн. гонконгских долларов.

Депозитные сертификаты должны быть приобретены после получения предварительного одобрения (Approval-in-Principal) от Иммиграционного департамента. Инвестиции в депозитные сертификаты не должны превышать 3 млн. гонконгских долларов. Субординированная задолженность, деноминированная в HKD или RMB, выпущенная гонконгскими банками.



Схемы коллективных инвестиций в Гонконге, лицензированные SFC (Securities and Futures Commission).



Долевое участие в гонконгских частных фондах (Limited Partnership funds).

Общая сумма инвестиций в частные фонды не может превышать 10 млн. гонконгских долларов.



Заявитель должен разместить финансовые активы на инвестиционном счете в гонконгском финансовом учреждении (лицензированном банке, инвестиционной или страховой компании), использовать этот счет только для транзакций с этими активами и не уменьшать размер инвестиций на протяжении всего срока действия ВНЖ за инвестиции (допускается вывод со счета только дивидендов и процентного дохода).

Для разных классов финансовых активов могут быть открыты разные счета, но не более одного в каждой категории финансовых учреждений.

Заявитель имеет право продать те или иные финансовые активы при условии реинвестирования полной рыночной стоимости проданных активов в активы, разрешенные в рамках программы.

В случае изменений в нвестиционном портфеле и заявитель, и финансовое учреждение обязаны уведомить DGIP (Directorate General of Investment Promotion of InvestHK) в течение 7 рабочих дней.

Также и заявитель, и финансовое учреждение обязаны на ежегодной основе уведомлять DGIP о функционировании инвестиционного счета, а также о том, что заявитель является бенефициарным собственником данных финансовых активов.

2. Нежилая недвижимость

Допускаются инвестиции в коммерческую и /или промышленную недвижимость на общую сумму не более 10 млн. гонконгских долларов (включая незавершенные объекты, представляющие собой офисные, коммерческие помещения, помещения для розничной торговли, фабрики, но исключая земельные участки и многофункциональные объекты жилого назначения).

Количество объектов не ограничено.



В качестве инвестиции засчитывается только собственный капитал заявителя (заёмные средства не засчитываются в сумму инвестиции).



Заявитель может продать недвижимость при условии реинвестирования всей суммы, вырученной от продажи, в активы, разрешенные в рамках программы.



Если рыночная стоимость активов упадет ниже установленного минимального уровня 30 млн. гонконгских долларов, заявитель не обязан делать новые инвестиции.



В случае роста рыночной стоимости активов заявитель не может уменьшать размер инвестиций.



Допускается вывод только дивидендов, процентного дохода и арендной платы.



Сроки внесения инвестиций:

Ø инвестиции могут быть произведены в течение 180 дней после того, как Иммиграционный департамент выдаст предварительное одобрение (Approval-in-Principle) заявления;

Ø могут быть засчитаны инвестиции, сделанные ранее:

в период, начинающийся с более поздней даты из указанных двух - 01.03.2024 (даты запуска программы) или за 180 дней до подачи заявления о проведении оценки чистых активов (Net Asset Assessment) и заканчивающийся датой подачи заявления о проведении оценки чистых активов (Net Asset Assessment);

в период, начинающийся с более поздней даты из указанных двух - 01.03.2024 (даты запуска программы) или за 180 дней до подачи заявления о проведении оценки чистых активов (Net Asset Assessment) и заканчивающийся на 180-й день после получения предварительного одобрения (Approval-in-Principal) от Иммиграционного департамента.



Процедура получения ВНЖ за инвестиции

1. До подачи заявления в иммиграционный департамент о получении ВНЖ.

Обратиться к сертифицированному бухгалтеру в Гонконге за справкой, подтверждающей наличие у заявителя на протяжении предшествующих 2 лет активов, чистой стоимостью не менее 30 млн. гонконгских долларов (3,85 млн. долларов США).

Справку (Fulfillment document), выданную сертифицированным бухгалтером, и сопроводительные документы необходимо подать в CIES Office (департамент, специально созданный в рамках данной программы для финансовой оценки активов и дальнейших инвестиций заявителей) вместе с заявлением о проведении оценки чистых активов (application for Net Asset Assessment).

Внимание: справка (Fulfillment document) действительна в течение 14 дней.

По результатам проверки CIES Office выдает заявителю справку, подтверждающую выполнения требования в части наличия у него достаточных чистых активов, и уведомляет об этом иммиграционный департамент.

2. Заявитель подает заявление о разрешении на въезд в Гонконг в иммиграционный департамент.

Заявление подается онлайн. Иммиграционный департамент принимает решение о предварительном одобрении заявления (Approval-in-Principal) и выдает визу / разрешение на въезд (e-Visa) категории Visitor на пребывание в Гонконге на сроке не более 180 дней для того, чтобы заявитель мог выполнить свои инвестиционные обязательства.

3. Заявитель приезжает в Гонконг по e-Visa и инвестирует не менее 30 млн. гонконгских долларов (3,85 млн. долларов США) в разрешенные в рамках программы финансовые инструменты.

Обращается к сертифицированному бухгалтеру в Гонконге за получением справки, подтверждающей выполнение инвестиционного требования.

Подает в CIES Office справку, выданную сертифицированным бухгалтером, сопроводительные документы и соответствующее заявление.

CIES Office проверяет выполнение заявителем инвестиционных требований.

По результатам проверки CIES Office выдает заявителю справку, подтверждающую выполнение инвестиционных требований, и уведомляет об этом иммиграционный департамент.

4. Заявитель подает справку, полученную от CIES Office, в иммиграционный департамент.

Иммиграционный департамент завершает рассмотрение заявления, принимает решение об окончательном одобрении заявления (Formal Approval) и выдает заявителю и членам его семьи, включенным в заявление, ВНЖ на срок не более 2 лет.

Заявитель может произвести инвестиции до подачи заявления о въезде в иммиграционный департамент. В таком случае, если заявитель выполнит одновременно требования о подтверждении наличия чистых активов и инвестиционные требования при соблюдении вышеуказанных процедур, то по рассмотрении заявления о въезде иммиграционный департамент может выдать сразу окончательное одобрение заявления (Formal Approval).

Внимание: заявления в CIES Office подаются в оригинале лично или по почте. Заявления в иммиграционный департамент подаются онлайн.

Продление ВНЖ за инвестиции

До подачи заявления о продлении ВНЖ заявитель не ранее чем за 3 месяца до срока истечения ВНЖ должен обратиться в CIES Office за справкой, подтверждающей поддержание инвестиций в соответствии с требованиями программы. CIES Office выдает заявителю соответствующую справку и уведомляет об этом иммиграционный департамент.

Заявитель (и члены его семьи) подает заявление о продлении ВНЖ до истечения срока текущего ВНЖ. Иммиграционная служба проверяет заявителя на предмет соответствия требованиям программы и продлевает ВНЖ на срок не более чем 3 года.

Количество продлений ВНЖ не ограничено при условии, что заявитель продолжает соответствовать требованиям программы и поддерживает инвестиции.

Получение ПМЖ (постоянного вида на жительство)

На получение ПМЖ можно претендовать после 7 лет непрерывного проживания в Гонконге.

После того, как иммиграционный департамент одобрит заявление о предоставлении постоянного вида на жительство, заявитель может выйти из инвестиций, сделанных им в рамках программы получения ВНЖ за инвестиции.