Гонконг – специальный административный район Китая, один из ведущих финансовых и деловых центров Юго-Восточной Азии. Экономическая стабильность, благоприятный налоговый режим, широкие возможности для развития бизнеса, а также высокое качество жизни привлекают в Гонконг инвесторов со всего мира.
На фоне усиливающейся конкуренции, в частности с другим крупнейшим центром региона – Сингапуром, за капиталы и таланты, Гонконг возвращает программу предоставления ВНЖ за инвестиции на новых условиях.
Предыдущая схема резидентства за инвестиции просуществовала в Гонконге с 2003 по 2015 г.
Прием заявлений в рамках новой программы – New Capital Investment Entrant Scheme (CIES) – был запущен 1 марта 2024 г.
Необходимо учесть следующее:
*заявителями также могут быть граждане КНР, постоянно проживающие в других странах или являющиеся резидентами Макао или Тайваня
Минимальный размер инвестиций – 30 млн. гонконгских долларов (или эквивалент в иностранной валюте), из которых
3 млн. гонконгских долларов должны быть инвестированы в инвестиционный портфель Capital Investment Entrant Scheme под управлением Гонконгской Инвестиционной Корпорации (HKIC).HKIC или CIES Office уведомит заявителя, в каком финансовом учреждении он/она должен будет разместить денежные средства. Эти средства будут инвестированы в предприятия и проекты, имеющие стратегическую важность для экономики Гонконга.Капитал и выплата дивидендов не гарантирована.+27 млн. гонконгских долларов в активы, разрешенные в рамках программы.
Заявитель должен разместить финансовые активы на инвестиционном счете в гонконгском финансовом учреждении (лицензированном банке, инвестиционной или страховой компании), использовать этот счет только для транзакций с этими активами и не уменьшать размер инвестиций на протяжении всего срока действия ВНЖ за инвестиции (допускается вывод со счета только дивидендов и процентного дохода).
Для разных классов финансовых активов могут быть открыты разные счета, но не более одного в каждой категории финансовых учреждений.
Заявитель имеет право продать те или иные финансовые активы при условии реинвестирования полной рыночной стоимости проданных активов в активы, разрешенные в рамках программы.
В случае изменений в нвестиционном портфеле и заявитель, и финансовое учреждение обязаны уведомить DGIP (Directorate General of Investment Promotion of InvestHK) в течение 7 рабочих дней.
Также и заявитель, и финансовое учреждение обязаны на ежегодной основе уведомлять DGIP о функционировании инвестиционного счета, а также о том, что заявитель является бенефициарным собственником данных финансовых активов.
Сроки внесения инвестиций:
Ø инвестиции могут быть произведены в течение 180 дней после того, как Иммиграционный департамент выдаст предварительное одобрение (Approval-in-Principle) заявления;
Ø могут быть засчитаны инвестиции, сделанные ранее:
1. До подачи заявления в иммиграционный департамент о получении ВНЖ.
Обратиться к сертифицированному бухгалтеру в Гонконге за справкой, подтверждающей наличие у заявителя на протяжении предшествующих 2 лет активов, чистой стоимостью не менее 30 млн. гонконгских долларов (3,85 млн. долларов США).
Справку (Fulfillment document), выданную сертифицированным бухгалтером, и сопроводительные документы необходимо подать в CIES Office (департамент, специально созданный в рамках данной программы для финансовой оценки активов и дальнейших инвестиций заявителей) вместе с заявлением о проведении оценки чистых активов (application for Net Asset Assessment).
По результатам проверки CIES Office выдает заявителю справку, подтверждающую выполнения требования в части наличия у него достаточных чистых активов, и уведомляет об этом иммиграционный департамент.
2. Заявитель подает заявление о разрешении на въезд в Гонконг в иммиграционный департамент.
Заявление подается онлайн. Иммиграционный департамент принимает решение о предварительном одобрении заявления (Approval-in-Principal) и выдает визу / разрешение на въезд (e-Visa) категории Visitor на пребывание в Гонконге на сроке не более 180 дней для того, чтобы заявитель мог выполнить свои инвестиционные обязательства.
3. Заявитель приезжает в Гонконг по e-Visa и инвестирует не менее 30 млн. гонконгских долларов (3,85 млн. долларов США) в разрешенные в рамках программы финансовые инструменты.
Обращается к сертифицированному бухгалтеру в Гонконге за получением справки, подтверждающей выполнение инвестиционного требования.
Подает в CIES Office справку, выданную сертифицированным бухгалтером, сопроводительные документы и соответствующее заявление.
CIES Office проверяет выполнение заявителем инвестиционных требований.
По результатам проверки CIES Office выдает заявителю справку, подтверждающую выполнение инвестиционных требований, и уведомляет об этом иммиграционный департамент.
4. Заявитель подает справку, полученную от CIES Office, в иммиграционный департамент.
Иммиграционный департамент завершает рассмотрение заявления, принимает решение об окончательном одобрении заявления (Formal Approval) и выдает заявителю и членам его семьи, включенным в заявление, ВНЖ на срок не более 2 лет.
Заявитель может произвести инвестиции до подачи заявления о въезде в иммиграционный департамент. В таком случае, если заявитель выполнит одновременно требования о подтверждении наличия чистых активов и инвестиционные требования при соблюдении вышеуказанных процедур, то по рассмотрении заявления о въезде иммиграционный департамент может выдать сразу окончательное одобрение заявления (Formal Approval).
До подачи заявления о продлении ВНЖ заявитель не ранее чем за 3 месяца до срока истечения ВНЖ должен обратиться в CIES Office за справкой, подтверждающей поддержание инвестиций в соответствии с требованиями программы. CIES Office выдает заявителю соответствующую справку и уведомляет об этом иммиграционный департамент.
Заявитель (и члены его семьи) подает заявление о продлении ВНЖ до истечения срока текущего ВНЖ. Иммиграционная служба проверяет заявителя на предмет соответствия требованиям программы и продлевает ВНЖ на срок не более чем 3 года.
Количество продлений ВНЖ не ограничено при условии, что заявитель продолжает соответствовать требованиям программы и поддерживает инвестиции.
На получение ПМЖ можно претендовать после 7 лет непрерывного проживания в Гонконге.
После того, как иммиграционный департамент одобрит заявление о предоставлении постоянного вида на жительство, заявитель может выйти из инвестиций, сделанных им в рамках программы получения ВНЖ за инвестиции.
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