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Ольга Фалеева
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«Золотая виза» Гонконга: как получить резидентство за инвестицииМатериал редакции

Гонконг – специальный административный район Китая, один из ведущих финансовых и деловых центров Юго-Восточной Азии. Экономическая стабильность, благоприятный налоговый режим, широкие возможности для развития бизнеса, а также высокое качество жизни привлекают в Гонконг инвесторов со всего мира.

Ольга Фалеева

Содержание

  1. Преимущества данной программы
    1. Требования к заявителю
      1. Требования к инвестициям
        1. 1.Финансовые активы
          1. 2. Нежилая недвижимость
          2. Процедура получения ВНЖ за инвестиции
            1. Продление ВНЖ за инвестиции
              1. Получение ПМЖ (постоянного вида на жительство)
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                На фоне усиливающейся конкуренции, в частности с другим крупнейшим центром региона – Сингапуром, за капиталы и таланты, Гонконг возвращает программу предоставления ВНЖ за инвестиции на новых условиях.

                Предыдущая схема резидентства за инвестиции просуществовала в Гонконге с 2003 по 2015 г.

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                Прием заявлений в рамках новой программы – New Capital Investment Entrant Scheme (CIES) – был запущен 1 марта 2024 г.

                Преимущества данной программы

                возможность посещения и пребывания в Гонконге без ограничения по количеству дней в году;
                отсутствует требование по пребыванию в Гонконге;
                возможность получения постоянного вида на жительство в Гонконге по истечении 7 лет в статусе резидента;
                не предъявляются какие-либо требования к образованию или профессиональной квалификации заявителя;
                заявитель может разместить средства в инвестиционные инструменты после получения предварительного одобрения заявления;
                программа не предусматривает каких-либо невозвратных платежей или финансовых пожертвований;
                возможность оформления ВНЖ для членов семьи – супруга/супруги, несовершеннолетних детей – одновременно с основным заявителем (инвестором);
                после получения статуса резидента заявитель может вести предпринимательскую деятельность или работать по найму в Гонконге.
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                Необходимо учесть следующее:

                для выполнения инвестиционных требований необходимо открыть счет (cчета) в финансовом учреждении (учреждениях) Гонконга;
                для поддержания действительности ВНЖ, а также для продления ВНЖ на следующий срок заявитель обязан поддерживать квалификационные инвестиции в соответствии с правилами программы.

                Требования к заявителю

                • возраст старше 18 лет;
                • иностранный гражданин (за исключением граждан Афганистана, Кубы, КНДР)*;

                *заявителями также могут быть граждане КНР, постоянно проживающие в других странах или являющиеся резидентами Макао или Тайваня

                • должен владеть активами чистой стоимостью не менее 30 млн. гонконгских долларов (около 3,85 млн. долларов США) на протяжении как минимум 2 лет, предшествующих подаче заявления на ВНЖ за инвестиции; необходимо предъявить соответствующее подтверждение от сертифицированного бухгалтера (certified public accountant) в Гонконге;
                • инвестировать не менее 30 млн. гонконгских долларов (около 3,85 млн. долларов США) в инструменты, допустимые в рамках данной программы;
                • соответствовать стандартным иммиграционным требованиям, как то: наличие действительного паспорта, отсутствие судимости, отсутствие каких-либо нарушений иммиграционного режима;
                • должен располагать достаточными финансовыми средствами для содержания себя и своей семьи в Гонконге, не рассчитывая на доход от инвестиций, сделанных в рамках данной программы, а также на получение дохода в Гонконге от ведения бизнеса, занятия должностей, работы по найму или к получению социальных пособий.

                Требования к инвестициям

                Минимальный размер инвестиций – 30 млн. гонконгских долларов (или эквивалент в иностранной валюте), из которых

                3 млн. гонконгских долларов должны быть инвестированы в инвестиционный портфель Capital Investment Entrant Scheme под управлением Гонконгской Инвестиционной Корпорации (HKIC).HKIC или CIES Office уведомит заявителя, в каком финансовом учреждении он/она должен будет разместить денежные средства. Эти средства будут инвестированы в предприятия и проекты, имеющие стратегическую важность для экономики Гонконга.Капитал и выплата дивидендов не гарантирована.+27 млн. гонконгских долларов в активы, разрешенные в рамках программы.

                1.Финансовые активы

                • акции компаний, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже в гонконгских долларах (HKD) или в китайских юанях (RMB);
                • долговые ценные бумаги:
                  Ø котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже в HKD или RMB (включая долговые инструменты, выпущенные в Гонконге Министерством финансов КНР и региональными органами власти в КНР);

                  Ø деноминированные в HKD или RMB, включая инструменты с плавающей ставкой и конвертируемые облигации, выпущенные или полностью гарантированные правительством Гонконга, Гонконгской ипотечной корпорацией и прочими государственными корпорациями или органами;

                  Ø выпущенные компаниями, чьи акции котируются на Гонконгской фондовой бирже;
                • депозитные сертификаты: деноминированные в HKD или RMB и выпущенные банками Гонконга, сроком погашения не менее 12 месяцев на момент приобретения заявителем. По истечении срока погашения депозитного сертификата средства должны быть реинвестированы в другой депозитный сертификат или любые другие разрешенные финансовые активы.

                  Депозитные сертификаты должны быть приобретены после получения предварительного одобрения (Approval-in-Principal) от Иммиграционного департамента.

                  Инвестиции в депозитные сертификаты не должны превышать 3 млн. гонконгских долларов.
                • Субординированная задолженность, деноминированная в HKD или RMB, выпущенная гонконгскими банками.
                • Схемы коллективных инвестиций в Гонконге, лицензированные SFC (Securities and Futures Commission).
                • Долевое участие в гонконгских частных фондах (Limited Partnership funds).
                  Общая сумма инвестиций в частные фонды не может превышать 10 млн. гонконгских долларов.

                Заявитель должен разместить финансовые активы на инвестиционном счете в гонконгском финансовом учреждении (лицензированном банке, инвестиционной или страховой компании), использовать этот счет только для транзакций с этими активами и не уменьшать размер инвестиций на протяжении всего срока действия ВНЖ за инвестиции (допускается вывод со счета только дивидендов и процентного дохода).

                Для разных классов финансовых активов могут быть открыты разные счета, но не более одного в каждой категории финансовых учреждений.

                Заявитель имеет право продать те или иные финансовые активы при условии реинвестирования полной рыночной стоимости проданных активов в активы, разрешенные в рамках программы.

                В случае изменений в нвестиционном портфеле и заявитель, и финансовое учреждение обязаны уведомить DGIP (Directorate General of Investment Promotion of InvestHK) в течение 7 рабочих дней.

                Также и заявитель, и финансовое учреждение обязаны на ежегодной основе уведомлять DGIP о функционировании инвестиционного счета, а также о том, что заявитель является бенефициарным собственником данных финансовых активов.

                2. Нежилая недвижимость

                • Допускаются инвестиции в коммерческую и /или промышленную недвижимость на общую сумму не более 10 млн. гонконгских долларов (включая незавершенные объекты, представляющие собой офисные, коммерческие помещения, помещения для розничной торговли, фабрики, но исключая земельные участки и многофункциональные объекты жилого назначения).
                • Количество объектов не ограничено.
                • В качестве инвестиции засчитывается только собственный капитал заявителя (заёмные средства не засчитываются в сумму инвестиции).
                • Заявитель может продать недвижимость при условии реинвестирования всей суммы, вырученной от продажи, в активы, разрешенные в рамках программы.
                • Если рыночная стоимость активов упадет ниже установленного минимального уровня 30 млн. гонконгских долларов, заявитель не обязан делать новые инвестиции.
                • В случае роста рыночной стоимости активов заявитель не может уменьшать размер инвестиций.
                • Допускается вывод только дивидендов, процентного дохода и арендной платы.

                Сроки внесения инвестиций:

                Ø инвестиции могут быть произведены в течение 180 дней после того, как Иммиграционный департамент выдаст предварительное одобрение (Approval-in-Principle) заявления;

                Ø могут быть засчитаны инвестиции, сделанные ранее:

                • в период, начинающийся с более поздней даты из указанных двух - 01.03.2024 (даты запуска программы) или за 180 дней до подачи заявления о проведении оценки чистых активов (Net Asset Assessment) и заканчивающийся датой подачи заявления о проведении оценки чистых активов (Net Asset Assessment);
                • в период, начинающийся с более поздней даты из указанных двух - 01.03.2024 (даты запуска программы) или за 180 дней до подачи заявления о проведении оценки чистых активов (Net Asset Assessment) и заканчивающийся на 180-й день после получения предварительного одобрения (Approval-in-Principal) от Иммиграционного департамента.

                Процедура получения ВНЖ за инвестиции

                1. До подачи заявления в иммиграционный департамент о получении ВНЖ.

                Обратиться к сертифицированному бухгалтеру в Гонконге за справкой, подтверждающей наличие у заявителя на протяжении предшествующих 2 лет активов, чистой стоимостью не менее 30 млн. гонконгских долларов (3,85 млн. долларов США).

                Справку (Fulfillment document), выданную сертифицированным бухгалтером, и сопроводительные документы необходимо подать в CIES Office (департамент, специально созданный в рамках данной программы для финансовой оценки активов и дальнейших инвестиций заявителей) вместе с заявлением о проведении оценки чистых активов (application for Net Asset Assessment).

                Внимание: справка (Fulfillment document) действительна в течение 14 дней.

                По результатам проверки CIES Office выдает заявителю справку, подтверждающую выполнения требования в части наличия у него достаточных чистых активов, и уведомляет об этом иммиграционный департамент.

                2. Заявитель подает заявление о разрешении на въезд в Гонконг в иммиграционный департамент.

                Заявление подается онлайн. Иммиграционный департамент принимает решение о предварительном одобрении заявления (Approval-in-Principal) и выдает визу / разрешение на въезд (e-Visa) категории Visitor на пребывание в Гонконге на сроке не более 180 дней для того, чтобы заявитель мог выполнить свои инвестиционные обязательства.

                3. Заявитель приезжает в Гонконг по e-Visa и инвестирует не менее 30 млн. гонконгских долларов (3,85 млн. долларов США) в разрешенные в рамках программы финансовые инструменты.

                Обращается к сертифицированному бухгалтеру в Гонконге за получением справки, подтверждающей выполнение инвестиционного требования.

                Подает в CIES Office справку, выданную сертифицированным бухгалтером, сопроводительные документы и соответствующее заявление.

                CIES Office проверяет выполнение заявителем инвестиционных требований.

                По результатам проверки CIES Office выдает заявителю справку, подтверждающую выполнение инвестиционных требований, и уведомляет об этом иммиграционный департамент.

                4. Заявитель подает справку, полученную от CIES Office, в иммиграционный департамент.

                Иммиграционный департамент завершает рассмотрение заявления, принимает решение об окончательном одобрении заявления (Formal Approval) и выдает заявителю и членам его семьи, включенным в заявление, ВНЖ на срок не более 2 лет.

                Заявитель может произвести инвестиции до подачи заявления о въезде в иммиграционный департамент. В таком случае, если заявитель выполнит одновременно требования о подтверждении наличия чистых активов и инвестиционные требования при соблюдении вышеуказанных процедур, то по рассмотрении заявления о въезде иммиграционный департамент может выдать сразу окончательное одобрение заявления (Formal Approval).

                Внимание: заявления в CIES Office подаются в оригинале лично или по почте. Заявления в иммиграционный департамент подаются онлайн.

                Продление ВНЖ за инвестиции

                До подачи заявления о продлении ВНЖ заявитель не ранее чем за 3 месяца до срока истечения ВНЖ должен обратиться в CIES Office за справкой, подтверждающей поддержание инвестиций в соответствии с требованиями программы. CIES Office выдает заявителю соответствующую справку и уведомляет об этом иммиграционный департамент.

                Заявитель (и члены его семьи) подает заявление о продлении ВНЖ до истечения срока текущего ВНЖ. Иммиграционная служба проверяет заявителя на предмет соответствия требованиям программы и продлевает ВНЖ на срок не более чем 3 года.

                Количество продлений ВНЖ не ограничено при условии, что заявитель продолжает соответствовать требованиям программы и поддерживает инвестиции.

                Получение ПМЖ (постоянного вида на жительство)

                На получение ПМЖ можно претендовать после 7 лет непрерывного проживания в Гонконге.

                После того, как иммиграционный департамент одобрит заявление о предоставлении постоянного вида на жительство, заявитель может выйти из инвестиций, сделанных им в рамках программы получения ВНЖ за инвестиции.

                Если заявитель не выполняет требование по непрерывному проживанию в Гонконге, но при этом поддерживал инвестиции в соответствии с требованиями программы ВНЖ за инвестиции в течение 7 лет, он/она может обратиться в иммиграционный департамент с заявлением о предоставлении разрешения на безусловное пребывание (unconditional stay), которое позволяет въезжать, находиться и работать в Гонконге без ограничений.

                После получения разрешения на безусловное пребывание заявитель может выйти из инвестиций, сделанных им в рамках программы получения ВНЖ за инвестиции.
                #виза#Гонконг#инвестиции#Материал редакции#налоговый резидент
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                Ольга Фалеева (подробнее)
                Автор статьи,
                Ведущий консультант GSL Law & Consulting. опросы ВНЖ и визовая поддержка. Релокация (редомицилирование) бизнеса. Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование. Право зарубежных государств. Открытие счетов в зарубежных банках и ингостранных платежных системах (EMI). Правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений
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                Отправить
                Ольга Фалеева (подробнее)
                Автор статьи,
                Ведущий консультант GSL Law & Consulting. опросы ВНЖ и визовая поддержка. Релокация (редомицилирование) бизнеса. Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование. Право зарубежных государств. Открытие счетов в зарубежных банках и ингостранных платежных системах (EMI). Правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений
                +7 495 234 38 33
                Задать вопрос
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