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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Арканзас снижает ставки корпоративного и индивидуального подоходного налога

19 июня 2024 года губернатор штата Арканзас США подписал законопроекты, которые включают идентичные меры по ретроактивному изменению предыдущих сокращений налогов, которые были подписаны в качестве закона в сентябре 2023 года.

Ксения Шилкина
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Это включает в себя дальнейшее снижение верхних ставок корпоративного и индивидуального подоходного налога за налоговые годы, начинающиеся 1 января 2024 года или после этой даты.

Что касается корпоративного подоходного налога, максимальная ставка снижается с 4,8% до 4,3%, что приводит к следующим категориям/ставкам:

  • До 3000 долларов США - 1,0%
  • От 3 001 до 6 000 долларов США – 2,0%
  • От 6 001 до 11 000 долларов США – 3,0%
  • 11 101 доллар США и выше – 4,3%

Что касается индивидуального подоходного налога, максимальная ставка снижается с 4,4% до 3,9%, а также увеличивается пороговый уровень группы, в результате чего возникают следующие группы/ставки:

  • До 5 299 долларов США - 0,0%
  • От 5 100 до 10 599 долларов США – 2,0%
  • От 10 300 до 15 099 долларов США – 3,0%
  • От 14 700 до 24 999 долларов США – 3,4%
  • От 24 300 до 89 600 долларов США – 3,9%

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#подоходный налог (НДФЛ)#Соединенные Штаты Америки (США)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#подоходный налог (НДФЛ)#Соединенные Штаты Америки (США)