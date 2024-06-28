Арканзас снижает ставки корпоративного и индивидуального подоходного налога

19 июня 2024 года губернатор штата Арканзас США подписал законопроекты, которые включают идентичные меры по ретроактивному изменению предыдущих сокращений налогов, которые были подписаны в качестве закона в сентябре 2023 года.
Это включает в себя дальнейшее снижение верхних ставок корпоративного и индивидуального подоходного налога за налоговые годы, начинающиеся 1 января 2024 года или после этой даты.
Что касается корпоративного подоходного налога, максимальная ставка снижается с 4,8% до 4,3%, что приводит к следующим категориям/ставкам:
Что касается индивидуального подоходного налога, максимальная ставка снижается с 4,4% до 3,9%, а также увеличивается пороговый уровень группы, в результате чего возникают следующие группы/ставки:
По материалам orbitax.com
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