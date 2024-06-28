Арканзас снижает ставки корпоративного и индивидуального подоходного налога

19 июня 2024 года губернатор штата Арканзас США подписал законопроекты, которые включают идентичные меры по ретроактивному изменению предыдущих сокращений налогов, которые были подписаны в качестве закона в сентябре 2023 года.

Это включает в себя дальнейшее снижение верхних ставок корпоративного и индивидуального подоходного налога за налоговые годы, начинающиеся 1 января 2024 года или после этой даты.

Что касается корпоративного подоходного налога, максимальная ставка снижается с 4,8% до 4,3%, что приводит к следующим категориям/ставкам:

До 3000 долларов США - 1,0%

От 3 001 до 6 000 долларов США – 2,0%

От 6 001 до 11 000 долларов США – 3,0%

11 101 доллар США и выше – 4,3%

Что касается индивидуального подоходного налога, максимальная ставка снижается с 4,4% до 3,9%, а также увеличивается пороговый уровень группы, в результате чего возникают следующие группы/ставки:

До 5 299 долларов США - 0,0%

От 5 100 до 10 599 долларов США – 2,0%

От 10 300 до 15 099 долларов США – 3,0%

От 14 700 до 24 999 долларов США – 3,4%

От 24 300 до 89 600 долларов США – 3,9%