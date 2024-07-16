ФАТФ считает, что необходим больший прогресс в регулировании мер по борьбе с отмыванием виртуальных активов

Согласно последней оценке ФАТФ, правительства многих стран все еще отстают в реализации мер по борьбе с отмыванием денег (AML), направленных на предотвращение отмывания денег с использованием виртуальных активов.

Рекомендация 15 ФАТФ устанавливает предпочтительный режим регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Среди многих других требований, она просит юрисдикции проводить подробную оценку рисков и осуществлять надзорные проверки VASP. Он также обязывает их применять так называемое «travel rule», согласно которому все значительные переводы виртуальных активов должны сопровождаться информацией, позволяющей отследить отправителя и получателя. Это правило уже является стандартным для традиционных электронных переводов, но технология его реализации для виртуальных активов еще не до конца разработана.

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В нынешнем виде Рекомендация действует с 2019 года, однако глобальная оценка ФАТФ, проведенная в апреле 2023 года, показала, что 73 из 98 юрисдикций по-прежнему лишь частично соблюдают или совсем не соблюдают этот стандарт. Опубликованный последующий отчет за 2024 год показывает, что с тех пор был достигнут «незначительный» прогресс. Правительства некоторых стран до сих пор не предприняли никаких существенных шагов по регулированию этого сектора, отмечает ФАТФ. Однако в странах с существенно важным сектором виртуальных активов ситуация с соблюдением законодательства несколько лучше, и в отчете отмечается, что в настоящее время все больше юрисдикций регистрируют или лицензируют VASP.

В частности, в отчете отмечается, что юрисдикции не достигли значительного прогресса в реализации «travel rule». Почти треть респондентов, участвовавших в опросе ФАТФ, в том числе те, кто оценивает виртуальные активы и VASP как высокорисковые для целей AML, еще не приняли законодательство, реализующее «travel rule». По словам представителей ФАТФ, даже в тех юрисдикциях, которые приняли законодательство о применении правила, надзор и правоприменение остаются на низком уровне, хотя они отмечают увеличение объема операций с виртуальными активами с использованием инструментов для соблюдения правила путешествий, а также рост числа VASP, которые учитывают обязательства по соблюдению правила путешествий в своей деятельности.

«Медленный прогресс в регулировании сектора виртуальных активов вызывает серьезную озабоченность, поскольку виртуальные активы продолжают использоваться для поддержки распространения оружия массового уничтожения... а также мошенниками, террористическими группами и другими незаконными субъектами», - говорится в сообщении ФАТФ. «Все игроки должны принимать соответствующие меры по выявлению и снижению рисков и продолжать работать над созданием полностью совместимых с «travel rule».

В отчете также представлены обновленные данные о возникающих рисках и развитии рынка, связанных с использованием виртуальных активов для отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения.