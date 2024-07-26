Швейцария и США подписали новое соглашение по FATCA

Федеральный Совет Швейцарии объявил о подписании нового соглашения FATCA с США.

В настоящее время Швейцария предоставляет Соединенным Штатам данные о финансовых счетах на односторонней основе. В будущем она также будет получать соответствующую информацию от США в рамках автоматического обмена информацией. Предполагается, что изменение модели будет применяться с 2027 года.

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Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA) - это свод правил США, который применяется во всех странах мира с 1 января 2014 года. Он требует от иностранных финансовых учреждений раскрывать информацию о счетах в США Налоговой службе или взимать налог.

Реализация FATCA в Швейцарии в настоящее время основана на Модели 2, при которой швейцарские финансовые учреждения раскрывают информацию о счетах непосредственно налоговым органам США с согласия соответствующих американских клиентов. Если американские клиенты не дают своего согласия, США должны запрашивать эти данные по обычным каналам административной помощи. Данные о счетах не передаются из США в Швейцарию.

Федеральный Совет принял решение о введении автоматического обмена информацией в октябре 2014 года. В связи с этим он поручил Федеральному департаменту финансов (FDF) начать переговоры с Соединенными Штатами о переходе от Модели 2 к Модели 1. В случае применения Модели 1 налоговые органы обеих стран взаимно обмениваются информацией о данных счетов в автоматическом режиме. Это означает, что в будущем Швейцария также будет получать данные о счетах из США. Швейцарские финансовые учреждения будут предоставлять необходимые данные не американским властям, а Федеральному налоговому управлению (FTA), которое затем будет передавать их в Налоговую службу.

Реализация соглашения FATCA потребует внесения изменений в национальное законодательство. В Швейцарии решение об этом будет принимать Федеральное Собрание. Согласно текущему графику, изменение модели Швейцарии должно вступить в силу с 1 января 2027 года.