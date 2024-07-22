Правительство Люксембурга предлагает значительные меры по снижению налогов

Правительство Люксембурга 17 июля опубликовало законопроект, включающий ряд мер по снижению налогов для юридических и физических лиц.

Основные предложения включают следующее:

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Корпоративные налогоплательщики

Ставка корпоративного налога будет снижена на один процентный пункт и составит 16% в целом (в настоящее время - 17%) и 14% (в настоящее время - 15%) для части дохода, не превышающей 175 000 EUR. В результате комбинированная консолидированная ставка (с учетом надбавки за солидарность и местного налога на бизнес) для компаний, учрежденных в Люксембурге, снизится с 24,94% в настоящее время до 23,87%. Снижение вступит в силу для налоговых периодов, начинающихся 1 января 2025 года или после этой даты.

Минимальный годовой налог на подписку для компаний по управлению частным капиталом (SPF) будет увеличен до 1 000 EUR (в настоящее время - 100 EUR). Кроме того, уточняется, что налоговые органы будут иметь право налагать на SPF штрафы в размере до 250 000 EUR за серьезные нарушения их юридических обязательств. После 6-месячного периода исправления ситуации власти могут лишить SPF статуса.

Активно управляемые биржевые предприятия коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги (UCITS-ETF) будут освобождены от налога на подписку.

Индивидуальные налогоплательщики

Существующий специальный режим для экспатриантов будет полностью пересмотрен. Нынешний режим предусматривает освобождение от налога перечисленных выгод в натуральной форме и бонусов при экспатриации. Он будет заменен более простым режимом, согласно которому годовое вознаграждение экспатриантов будет освобождаться от 50%. Однако освобождение будет ограничено годовым валовым вознаграждением, не превышающим 400 000 EUR. Экспатрианты, пользующиеся нынешним режимом, смогут выбрать переход на новый режим.

План участия в прибылях (prime participative), введенный в 2021 году, будет усовершенствован. Во-первых, максимальная сумма плана участия в прибыли (который освобождается от налога на 50%) будет увеличена с 25% до 30% от годового вознаграждения. Во-вторых, общая сумма, которую работодатель сможет распределять в рамках плана участия в прибылях, будет увеличена с 55 до 7,5% от прибыли работодателя.

Шкала подоходного налога на 2025 год будет существенно скорректирована с учетом высоких темпов инфляции за прошедший период. Кроме того, будет введен налоговый вычет для работников, не являющихся государственными служащими, которые получают оплату за сверхурочную работу. Это делается в основном для того, чтобы противодействовать налогообложению в Германии оплаты сверхурочной работы резидентов Германии, работающих в Люксембурге (оплата сверхурочной работы не облагается налогом в Люксембурге, но сотрудники, работающие в Люксембурге и проживающие в Германии, как правило, облагаются налогом в Германии).