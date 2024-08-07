Правительство Великобритании раскрывает пересмотренные планы по введению налогового режима для некоммерческих организаций

Правительство Великобритании обнародовало частичные детали своих планов по замене налогового режима для нерезидентов (non-dom) четырехлетней системой налогообложения иностранных доходов и выгод (Foreign income and gains, FIG), начиная с апреля 2025 года.

С марта 2024 года, когда предыдущее правительство объявило о том, что система денежных переводов и концепция домициля будут отменены, граждане, не являющиеся резидентами, знали об этом. 29 июля канцлер казначейства Рейчел Ривз объявила, что защита от налога на наследство (Inheritance tax, IHT) для существующих трастов, созданных нерезидентами, закончится.

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С 6 апреля 2025 года будет введен новый режим IHT, основанный на резидентстве. Основным критерием для определения того, подпадают ли активы, находящиеся за пределами Великобритании, под действие IHT, будет являться то, являлось ли лицо резидентом Великобритании в течение 10 лет до налогового года, в котором наступило событие, подлежащее налогообложению (включая смерть), при этом предусматривается, что лицо будет оставаться под действием налога в течение 10 лет после выезда из Великобритании. Однако правительство заявляет, что оно признает, что трасты уже были созданы и структурированы с учетом действующих правил. Поэтому правительство рассматривает возможность введения этих изменений таким образом, чтобы можно было соответствующим образом скорректировать существующие трастовые механизмы и в то же время обеспечить одинаковый режим для всех долгосрочных резидентов Великобритании в целях IHT.

Также будут реализованы предложения о четырехлетнем режиме FIG, в соответствии с которыми лица, не являвшиеся резидентами Великобритании в течение 10 лет до 2025/26 налогового года, будут иметь право и смогут переводить FIG без уплаты налогов в Великобританию в течение максимум 4-х налоговых лет. Режим защищенных трастов будет отменен с 6 апреля 2025 года для тех, кто не подпадает под режим FIG, и учредители будут облагаться подоходным налогом и налогом на прирост капитала (CGT) на доходы и прибыль траста.

Переходные положения, объявленные предыдущим правительством, будут применяться, за исключением годичного 50%-го снижения налогообложения иностранных доходов для тех, кто прожил в Великобритании менее 15 лет. Временный механизм репатриации (TRF) будет сохранен, но по ставке, которая не будет известна до объявления бюджета 30 октября 2024 года.

Будет пересмотрено сложное законодательство по борьбе с уклонением от уплаты налогов, применяемое к оффшорным трастам, включая законодательство о переводе активов за границу и о расчетах. По словам правительства, любые изменения в правилах будут внесены не ранее 6 апреля 2026 года.